El buscador de imagen inversa de Yandex da mucho miedo: sus resultados son tan precisos que si subes una foto de una persona, te encuentra más fotos suyas

La búsqueda inversa de imágenes nos permite subir una fotografía y encontrar otras imágenes similares. Es una herramienta muy útil para multitud de tareas; desde encontrar otra perspectiva, conocer quién más la ha publicado u obtener información sobre lo que aparece en la imagen. Google permite esta búsqueda inversa desde hace años, pero otros buscadores también la tienen disponible. Uno de ellos es Yandex, el buscador ruso que como su competidor norteamericano, es un gigante cuyos servicios abarcan mucho más que la búsqueda de información.

Llama la atención que pese a todos los recursos de Google, hemos observado que su rival ruso les supera claramente en esta búsqueda inversa de imágenes. Yandex ofrece resultados bastante más precisos y ajustados. Una diferencia suficiente notoria como para resaltar este hecho y preguntarnos hasta qué punto los buscadores deberían ser capaces de identificar nuestra foto.

La búsqueda inversa de Yandex supera claramente a Google y Bing

Mientras Google ofrece resultados de edificios con luces en plena noche, Yandex acierta de pleno con la Torre Agbar de Barcelona.

Como apunta Manu Contreras, los resultados de Yandex en búsqueda de fotos inversas son superiores a los de Google y Bing. Un hecho tan fácil de comprobar como elegir una fotografía y realizar un par de pruebas. En algunos casos la diferencia no es tan grande, pero en múltiples búsquedas la distancia entre los dos buscadores es muy clara.

Por ejemplo, si subimos una fotografía de la Torre Agbar de Barcelona, Google nos recomienda imágenes de otros edificios con una forma similar pero Yandex no solo acierta mejor en los colores, sino que realmente todas las fotos corresponden al mismo edificio. Otras pruebas que hemos hecho son imágenes donde se ve un logo en pequeño; mientras Google nos ofrece patrones similares, en Yandex sí tenemos justo el que hemos subido.

El buscador de Google acierta correctamente en identificar objetos como un árbol o una fruta, también si por ejemplo la foto corresponde a un centro comercial. Pero cuando se trata de especificar, Google parece quedarse en la superficie mientras que Yandex no tiene problemas en ofrecernos información justo del producto subido. No siempre ocurre, pero los ejemplos son fáciles de encontrar. Especificar que estas pruebas las hemos realizado mediante capturas de pantalla, para eliminar cualquier rastro de metadatos que pudiera contener la imagen y modificar el resultado.

'Sibir' es el nombre que recibe el buscador de imágenes inverso de Yandex. Un término basado en Siberia y que también se corresponde con el acrónimo CBIR (Content-based image retrieval). Con más de cuatro años a sus espaldas, el algoritmo de Yandex se basa principalmente en la relevancia de las imágenes, así como en datos que incluyen un patrón de autenticidad, resolución e información asociada. No es una descripción que difiera mucho del de Google. Aunque desde Yandex explican que sus algoritmos son capaces de encontrar no solo la misma foto, también otras imágenes que contengan el mismo objeto.

Yandex sabe mejor quién soy, Google no

Efectivamente Yandex, el de las seis primeras fotografías soy yo.

La sorpresa llega cuando vemos que el buscador inverso de Yandex es suficiente preciso como para identificar nuestro rostro y acertar con una elevada precisión al mostrarnos imágenes de nuestra persona. Mientras el buscador de Google nos enseña otras personas con una tonalidad de piel o un color de pelo similar, en Yandex directamente vemos imágenes de nosotros.

Precisar que este nivel de precisión no se repite en personas con menos presencia en la red o si la foto de perfil no es tan representativa. En esos casos, las fotos de perfil mostradas son bastante parejas pero no afortunadamente no logran reconocer el rostro concreto.

En mi caso, teniendo en cuenta que no estoy registrado en Yandex y he subido una captura aleatoria, la precisión ha sido excelente. Las seis primeras imágenes han acertado y después ya no aparece ninguna más mía. Es decir, el reconocimiento de rostros de Yandex ha acertado prácticamente de pleno. Mientras tanto, de las más de diez fotos que me enseña Google ninguna soy yo. Curioso teniendo en cuenta que tengo miles de fotografías subidas en Google Fotos, además de la propia imagen utilizada.

Estos resultados nos generan muchas dudas sobre la privacidad y dejan entrever posibles diferencias a la hora de gestionar estos datos. El reconocimiento facial de Google ha estado prohibido en Europa y pese a que la tecnología existe, no parece estar implantada. Por parte de Yandex, el gigante ruso es uno de los inversores de 'Face.com', empresa de reconocimiento facial que en 2012 fue comprada por Facebook por unos 60 millones de dólares. Justo la empresa que recientemente ha sido acusada de compartir datos con terceros, entre ellos el propio Yandex.