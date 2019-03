Descubren en China una misteriosa base de datos que clasifica a 1,8 millones de mujeres como "listas para reproducirse"

Si China cada vez está más cerca de emular a 'Black Mirror' después de la implementación de su 'Crédito Social', ahora parece que podríamos estar ante una especie de 'The Handmaid's Tale'.

Victor Gevers, un desarrollador holandés que trabaja para la compañía GDI.Foundation, se encontró durante el fin de semana con una curiosa base de datos abierta cuyo servidor estaba en China, la cual contenía información privada de millones de mujeres con datos como edad, nivel educativo, estado civil, números telefónicos, ubicación, número de identidad, dirección y una columna que decía "BreedReady", la cual apunta, según la información, a un término que se usa para clasificar a aquellas mujeres que están listas para tener hijos.

Según Gevers, es difícil determinar quién es el responsable de esta base de datos o cuál es el objetivo detrás de ella, lo que es un hecho es que después de haberse descubierto, la información fue retirada del servidor este lunes por la tarde sin dejar rastro.

De acuerdo al análisis del mismo Gevers, esta base de datos surge dentro del contexto de una preocupación por parte del gobierno chino ante la caída en las tasas de natalidad en el país, lo que tendría sentido que ahora se busque identificar a aquellas mujeres que están "listas para reproducirse".

In China, they have a shortage of women. So an organization started to build a database to start registering over 1,8 million women with all kinds of details like phone numbers, addresses, education, location, ID number, marital status, and a ”BreedReady" status? 🤔 pic.twitter.com/fbRKsbNHPJ

Hasta este momento, Gevers continúa analizando y verificando los datos, por lo que no está claro si la información pertenece a un servicio de citas, el gobierno o alguna empresa u organización. El mismo Gevers descubrió hace unas semanas una base de datos que, afirma, pertenece a una compañía de vigilancia, cuyo objetivo es monitorizar a 2,5 millones de residentes en Xinjiang.

The youngest girl in this database is 15y old. The youngest woman with BreedReady:"1" status is 18y. The average age is a bit above 32y, and the most aged woman with a BR:1 is 39 and with a BR:0 is 95y. All are single [89%], divorced [10%] or widow[1%]. About 82% lives in 北京市. pic.twitter.com/qCP7FvFMB7