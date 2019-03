Facebook ahora se enfrenta a una investigación criminal por haber compartido datos personales con más de 150 compañías

Mark Zuckerberg está teniendo un día muy, muy complicado, primero por la caída masiva de sus servicios en todo el mundo y ahora porque se está dando a conocer que Facebook está siendo investigada por fiscales federales del estado de Nueva York, quienes buscan saber qué fue lo que pasó y quién o quiénes son los responsables de aquellos acuerdos que se establecieron entre Facebook y más de 150 compañías, los cuales permitían compartir datos privados de los usuarios.

Según el New York Times, se trata de una investigación criminal que inició desde hace varios días y de la que no existen detalles públicos, por lo que se desconoce cuándo se integró el jurado y cuáles son los cargos, pero al tratarse de una "investigación criminal" estaríamos ante imputaciones penales que no se resolverían sólo con una multa económica.

Según la información, los fiscales federales están analizando las negociaciones que permitieron que empresas ajenas a Facebook pudieran tener acceso a datos confidenciales, como mensajes privados e información de contacto, sin el consentimiento de los usuarios.

Entre estas negociaciones hay nombres de compañías como Netflix, Spotify o Amazon. En junio pasado, se creía que estos acuerdos sólo abarcaban a algunos fabricantes de smartphones, como Apple, Samsung, Microsoft o BlackBerry, pero a finales de 2018 se descubrió que estas alianzas iban más allá, llegando a una lista de más de 150 compañías.

Según Facebook, estas alianzas no tienen nada de ilegal ya que se habrían hecho con el permiso de los usuarios y por lo tanto no se infringía el acuerdo que la compañía hizo con la FTC (Comisión Federal de Comercio) en 2012, que precisamente limitaba a Facebook para compartir y comercializar los datos de sus usuarios con terceros ajenos a la plataforma.

Según el Times, el jurado a cargo de esta investigación criminal ya emitió un par de citatorios a "al menos dos destacados fabricantes de smartphones y otros dispositivos", quienes deberán presentarse a declarar para dar detalles de las negociaciones que realizaron con Facebook. Pero como mencionaba, al no existir información pública de la investigación, no se sabe cuándo se llevará a cabo la audiencia o las comparencias.

Ante esta nueva información, Facebook ha salido a ofrecer las siguientes declaraciones:

It's already been reported that there are ongoing federal investigations, incl. by the Dept of Justice. As we’ve said, we're cooperating w/ investigators and take those probes seriously. We've provided public testimony, answered questions, and pledged that we'll continue to do so https://t.co/v3QkokZq2p