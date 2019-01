'Project Bali', una misteriosa iniciativa de Microsoft que daría a los usuarios el control de sus datos incluso para monetizarlos

Siempre hemos escuchado eso de que "sí un servicio es gratis es porque nosotros somos el producto", una afirmación que cobró nueva relevancia con los escándalos de Facebook durante el año pasado. Ante esto, algunas veces nos hemos preguntado qué pasaría si los usuarios pudieran tener control absoluto de los datos que ofrecen a las compañías "de forma gratuita", ¿comercializarían con ellos?. Bueno, pues parece que Microsoft quiere facilitarnos esta idea que no es del todo descabellada.

Esta idea es conocida como 'Project Bali' y hasta este momento esta en beta privada como parte de un desarrollo de Microsoft Research, el cual, a grandes rasgos, consistiría en un "banco de datos personales" que estaría diseñado para que el usuario tenga control de la información que proporciona tanto a los servicios online como a otras dependencias.

De acuerdo a la información, 'Project Bali' consistiría en un esfuerzo por impulsar el concepto de "privacidad inversa", donde el usuario tomaría el control de los datos que han generado ya sea servicios online, el gobierno o instituciones privadas, e incluso tendría la opción de venderlos para diversos fines, donde por supuesto se incluye el publicitario, que a día de hoy es de los más rentables.

El concepto de "privacidad inversa" nació en 2014 en un artículo publicado por Yuri Gurevich, Efim Hudis y Jeannette Wing, quienes trabajaban para Microsoft Research. En él, se planteaba como un elemento de información personal es inversamente privado si alguien tiene acceso a él, pero su creador/usuario no lo tiene.

'Project Bali' no es ningún secreto e incluso se puede acceder a su página principal, donde nos pedirá un código para iniciar sesión. Pero aquí lo interesante es el apartado 'Acerca de', donde podemos leer lo siguiente:

Microsoft Bali is a project that can delete all your connection and account information (inverseprivacyproject).



It's currently in private beta still.