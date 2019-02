Ni siquiera Jeff Bezos, fundador de Amazon y hombre más rico del mundo, se libra de ser extorsionado con imágenes íntimas

Jeff Bezos es el fundador de Amazon y catalogado como el hombre más rico del mundo. Es una de las personas más poderosas del mundo pero eso no ha evitado que sus enemigos intenten extorsionarle. Así lo publica el propio Bezos en un artículo publicado en su cuenta personal de Medium. Esta es una historia con muchas implicaciones, desde las personales hasta las políticas.

El CEO de Amazon describe como David Pecker, editor de la revista National Enquirer, intentó extorsionarle con la publicación de imágenes comprometedoras y mensajes privados con sus amantes. Recientemente divorciado, Bezos prefirió publicar los detalles de la historia en vez de aceptar la proposición de American Media, la empresa editora detrás de la revista sensacionalista.

¿Qué es lo que pedían a cambio de no publicar las imágenes y mensajes? Aquí es donde empezamos a entender mejor las implicaciones. Jeff Bezos es dueño del The Washington Post y como él mismo escribe: "Es inevitable que ciertas personas poderosas que son objeto de cobertura del Washington Post concluyan de manera errónea que soy el enemigo. El presidente Trump es una de ellas, como es obvio por sus muchos tuits".

I’ve written a post about developments with the National Enquirer and its parent company, AMI. You can find it here: https://t.co/G1ykJAPPwy

Para conocer de dónde habían salido estos mensajes, según describe el propio Bezos se ha encargado a múltiples investigadores averiguarlo. Así como "determinar los motivos por las múltiples acciones inusuales realizadas por el National Enquirer".

Según describe también el propio afectado, American Media se mueve por motivos políticos en sus publicaciones. Como apunta El País, según también el propio periódico en manos de Bezos, una investigación publicó si The Daily Beast había actuado por pura criterio informativo o había algo más. "¿Fue una exclusiva sobre el affaire de Bezos solo cotilleo jugoso o fue un golpe político?".

American Media (AMI) ofreció a Bezos no publicar estas imágenes comprometedoras si a cambio dejaban de investigar las conexiones políticas del National Enquirer y aseguraban públicamente que no tenían "conocimiento o base para sugerir que la cobertura de American Media tuviera motivos políticos".

Como apuntan reporteros del The Washington Post, la intercepción de estos mensajes habría sido mediante una "entidad gubernamental", previsiblemente estadounidense y ligada al Presidente Trump.

Aún así, Gavin de Becker, experimentado consultor personal de seguridad de Bezos y encargado de las investigaciones, no cree que el móvil personal de Jeff Bezos fuera hackeado. Sí podría ser posible que estos agentes gubernamentales podrían haber interceptado sus mensajes de texto. Por el momento no hay una teoría concreta y son especulaciones.

Washington Posts @RoigFranzia says Bezos' team thinks it's possible that the text leaks were politically motivated and that a "government entity" accessed the Bezos texts and hoo boy that's certainly something pic.twitter.com/MQuzNFbCed