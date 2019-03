El caso del robot que por medio de un baile anunció a sus propietarios que está por convertirse en un pisapapeles de 899 dólares

Era una mañana cualquiera para los propietarios de Jibo, que algunos consideran uno de los "robots sociales" más avanzados hoy día, cuando recibieron una actualización que tras instalarse hacía que el robot se pusiera a bailar después de anunciar que su muerte llegaría en los próximos días. Sí, una extraña forma de confirmar que el flamante robot pasaría a convertirse en un costoso pisapapeles de 899 dólares.

Poco a poco internet se empieza a llenar de reportes de propietarios de Jibo, quienes están desconcertados tras la última actualización de su robot, que parece que literalmente será la última. Esta actualización activa un nuevo apartado en el menú que se llama 'Goodbye' y es que precisamente se trata de una despedida por parte del robot.

The servers for Jibo the social robot are apparently shutting down. Multiple owners report that Jibo himself has been delivering the news: "Maybe someday when robots are way more advanced than today, and everyone has them in their homes, you can tell yours that I said hello." pic.twitter.com/Sns3xAV33h