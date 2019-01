21 kits de expansión, proyectos sencillos y componentes para seguir aprendiendo con Arduino

Si has empezado recientemente con Arduino, lo más seguro es que te comenzases con una placa Arduino UNO (oficial o genérica) o un kit de iniciación, más que suficiente para familiarizarte con la placa, el entorno de programación y sus posibilidades simplemente cacharreando un poco o a través de proyectos básicos.

Si la experiencia te ha gustado y quieres ir más allá, es muy probable que tu kit de iniciación se haya quedado corto y necesites más. En esta guía de compra de Arduino encontrarás componentes que abren las puertas a proyectos más avanzados, kits de expansión y packs para crear proyectos con elementos que no suelen encontrarse en los starter kits.

Kits de expansión

Tanto si compraste una placa Arduino como si te hiciste con un kit de iniciación, conforme vamos experimentando es habitual que necesitemos más componentes, bien sea por el proyecto en sí o por su deterioro, pérdida o simplemente las estemos usando en otros proyectos. En estos casos, podemos hacernos con un kit de expansión con componentes básicos o más específicos.

ELEGOO

Si no quieres gastarte demasiado dinero para seguir experimentando, estos kits de ELEGOO son una buena idea para seguir ampliando tu catálogo electrónico, si bien la calidad no es la mejor, pero por su bajo coste merecen la pena.

Hay kits desde 6,99 euros con más de 200 componentes y el más completo consta de 300 piezas, con abundantes LEDs y resistencias.

ELEGOO Sensórica

Otro kit interesante de la firma china ELEGOO es este compuesto por 37 elementos con especial incidencia en sensores, con algunos especialmente interesantes como el acelerómetro. Compatible para placas Arduino UNO R3, UNO, MEGA2560 R3, y Arduino NANO. Por 27,99 euros. Si aun así se queda corto, este de ELEGOO (49,99 euros) es el más completo de la marca.

INVEN KIT

Este kit está centrado en sensórica y en él encontramos hasta 37 piezas entre sensores, módulos, LEDs, interruptores, zumbadores... compatibles con Arduino. Por 32,85 euros, gastos de envío incluidos

Kit de expansión Arduino avanzado

Un kit con módulo Bluetooth, pantalla LCD, motor paso a paso, mando a distancia, codificador, keypad, entre otros componentes. Por 44,76 euros.

Kit Funduino

Se trata de un kit de expansión genérico para Arduino UNO R3 con módulo de expansión, sensores, pulsadores, joystick, cables Dupont, entre otros componentes. Por 37 euros.

37 EN 1 KIT DE SENSORES DCDUINO

Otro kit de 37 piezas centrado en sensórica compatible con Arduino. Por 56,99 euros, ojo porque la caja no viene incluida.

Kit Octopus 24 en 1

Una de las mejores opciones para ampliar la electrónica de tu Arduino y no quieres complicarte con soldaduras, ya que son de ensamblado fácil. Este kit de expansión se centra en componentes más específicos, como motores, reostato deslizante, controles de lluvia, sensor PIR , dejando fuera otros más típicos como los LED o las resistencias. Por 74,99 euros.

Grove Starter Kit Plus

Como en el caso anterior, estos componentes para ampliar la funcionalidad de tu Arduino son de conexión fácil, sin necesidad de soldadura y de buena calidad. Este kit se centra en elementos para domótica, con especial hincapié en sensores y actuadores. Por 105,90 euros.

Algunos componentes interesantes

Las posibilidades con Arduino son muy amplias y, si te hiciste con un kit de iniciación, seguro que ya cuentas con una serie de resistencias, sensores y actuadores para realizar tus primeras pruebas.

Aunque hay una gran cantidad de componentes específicos, algunos resultan especialmente interesantes por sí mismos por las posibilidades que ofrecen. Aquí tenéis algunos de ellos:

Ethernet Shield 2

Una forma sencilla de conseguir que tu placa Arduino tenga internet es hacerse con este componente, que se superpone sobre la placa Arduino UNO, además incluye ranura para tarjeta MicroSD. La original cuesta 30,75 euros y en genérico se pueden encontrar desde 13,99 euros

Conectividad NFC

Este pequeño componente sirve para dotar de conectividad NFC a tu placa Arduino, de modo que pueda leer y escribir etiquetas NFC y también actuar como una de ellas, eso sí, no sirve para que se comunique con tu teléfono (no está soportado por las librerías Arduino). Por 51,79 euros

Conectividad Bluetooth (BLE Shield)

Hay varias formas de dotar a tu placa Arduino de Bluetooth, pero una de las más fáciles y robustas es mediante un shield como este de Redbear (41,92 euros). Es compatible con placas Arduino Uno, Mega 2560, Leonardo y Due.

Con este shield podemos conectar una placa Arduino con otro dispositivo BLE como un smartphone o tablet, de modo que por ejemplo puedas controlar los datos de los sensores a una app.

Pantallas TFT

4Duino-24 es una pantalla compatible con Arduino con panel táctil LCD TFT de resolución 240 x 320 capaz de mostrar imágenes a todo color, animaciones, iconos y vídeos. Dispone de conexión Wi-Fi y ranura microSD de modo que podamos fabricarnos nuestra propia tableta. Por 95,05 euros. Otra opción más asequible es hacerse con una pantalla TFT para Arduino china, como por ejemplo la ELEGOO (12,99 euros).

Proyectos

Aunque la adquisición de LEDs, resistencias, motores, cableado, pantallas, motores o sensores nos permitirá crear una gran variedad de proyectos, otra opción es adquirir un kit para realizar un proyecto concreto.

Por lo acotado del proyecto, este tipo de kits suelen orientarse a los más jóvenes, lo que no significa necesariamente que sean proyectos sencillos, si bien encontramos de diferentes niveles de complejidad. Ojo porque algunos requieren soldar.

Coche de 2 ruedas

Uno de los proyectos más habituales es la construcción de un coche, algo para lo que necesitaremos chasis, ruedas y una serie de elementos que podemos encontrar en forma de kits. Este de Adafruit (39,90 euros) destaca por lo robusto de su diseño y la calidad de los materiales empleados.

Está compuesto por dos ruedas, dos motores y chasis metálico. Eso sí, el resto de circuitería y la placa Arduino tendremos que ponerla nosotros.

Minicoche de 4 ruedas

Otra alternativa es hacerse con este kit 4WD (13,99 euros) para construir un coche. Consta de chasis, 4 Motores DC con reductores, 4 ruedas con cubierta de goma, portapilas para 4 pilas tipo AA e interruptor de encendido. Es fácil de montar y nos permite construir un coche integrando sensores para detectar obstáculos, seguir líneas...

Minicoche de 2 ruedas con sensores

Precisamente si la idea es ir un paso más allá, con este kit de expansión encontraremos el chasis y las ruedas, así como 4 motores, sensores siguelíneas y ultrasonidos para fabricar el coche nosotros mismos. Por 19,99 euros.

Robot Zumo

Una de las actividades más clásicas en clases de robótica escolar es la construcción de robots para peleas de sumo, esto es, dos robots que se enfrentan para ver cuál de los dos es capaz de expulsar al otro de la circunferencia que los rodea.

Aunque lo ideal es diseñarlo tú mismo, existe la opción de comprar un robot "Zumo" completo (144,90 euros), un modelo pequeño y compacto de plástico ABS que se mueve gracias a sistema de orugas engranadas a dos motores y alimentado de pilas de 1.5V AA.

También es posible aprovechar la electrónica que ya tengáis y adquirir por separado el chasis del robot (17,80 euros) y a partir de aquí integrar sensores, motores y la placa Arduino.

Kit MKR IoT

Si ya has probado Arduino y sus kits de iniciación y te apetece profundizar en la domótica, con este kit MKR IoT Bundle (105,90 euros) podrás hacerlo con todo el material necesario para realizar 5 proyectos IoT siguiendo tutoriales.

Ojo porque en este pack sí que se incluye una placa Arduino MKR1000, un modelo que combina la funcionalidad de Arduino Zero con la conectividad Wi-Fi, muy útil en estos casos. Asimismo, encontraremos más de 200 componentes entre sensores, motores, diodos, resistencias...

Una forma de continuar con Arduino centrado en el internet de las cosas sin necesidad de saber demasiado para dotar de conectividad a nuestros diseños.

Tinkerkit brazo robot

TinkerKit Braccio (252 euros) es un brazo robótico controlado a través de una placa Arduino, que no viene incluida. Este brazo robótico puede recoger y mover objetos que se encuentren en un radio de 80 centímetros, además se le pueden integrar sensores o cámaras para que entre en acción bajo ciertas condiciones, algo que hace de este proyecto uno de los más atractivos dentro de este nivel de iniciación-medio.

Se trata de un proyecto tan popular que muchos usuarios han demandado un kit para reparaciones en caso de perder piezas.

Arduino engineering kit

Por su profundidad y didáctica, el Arduino engineering kit ha sido especialmente diseñado para estudiantes universitarios, si bien se recomienda para tres tipos de usuarios: profesorado que busque recursos para la enseñanza, estudiantes de materias técnicas y makers con ciertos conocimientos técnicos.

Este kit incluye tres proyectos que aunan conceptos tecnológicos, de mecatrónica y software como MATLAB y Simulink: una motocicleta, un robot capaz de reproducir dibujos y un bólido. En la caja encontramos las piezas de plástico para construirlos, una placa Arduino MKR1000 y un completo conjunto de piezas mecánicas y electrónicas, así como un acceso a una plataforma de aprendizaje y un año de licencia para MATLAB y Simulink. Por 258 euros

Rural Hack Kit

Con el Rural Hack Kit es posible experimentar con la electrónica y la agricultura mediante este pack con diferentes sensores para mantener tus plantas vivas mientras te vas de vacaciones, porque con este kit podrás programar un sistema de riego. Eso sí, no está incluida la placa Arduino MKR1000. Por 51,78 euros (con impuestos y envío incluido).

TWSU GAMER KIT

Una de las propuestas más atractivas y originales es esta de 'Tech will save us' (abreviado, TWSU), un kit para Arduino UNO (no incluido) para que personas de más de 10 años puedan crear sus propios videojuegos e integrarlos en una consola fabricada por ellos mismos. Viene con una pantalla de 7x7 centímetros y toda la electrónica y piezas necesarias. Por 94,10 euros (con impuestos y envío incluido).

Y si quieres seguir profundizando en el gaming con Arduino, aquí tienes dos propuestas en forma de consolas fabricadas con Arduino: Arduboy (54,95 euros) y Gamebuino (desde 79,90 euros), donde podrás introducir tus propios juegos o los que haya desarrollado la comunidad.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.