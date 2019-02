29 Juegos de mesa para jugar en pareja en San Valentín

Aunque la cena romántica y la película en el sofá sean un buen plan para el día de los enamorados, otra alternativa para pasar un buen rato con tu pareja en San Valentín es batirse en duelo en un apasionante juego de mesa.

Más allá de los clásicos, en este artículo te proponemos una selección con los juegos de mesa más interesantes lanzados en los últimos años con un punto en común: todos ellos ofrecen diversión jugando en pareja.

Twilight Struggle: la Guerra Fría

Número de jugadores : 2

: 2 Tiempo de juego : 3 horas

: 3 horas A partir de: 14 años

Irónicamente, una noche a priori romántica y cálida como la de San Valentín puede ser perfecta para hacer la guerra fría con este juego de cartas. En 'Twilight Struggle: la Guerra Fría' (42,42 euros) uno de los jugadores encarna a Estados Unidos y el otro a la Unión Soviética en uno de los conflictos bélicos más importantes del siglo XX.

Android Netrunner

Número de jugadores : 2

: 2 Tiempo de juego : 45 minutos

: 45 minutos A partir de: 14 años

El 'Android Netrunner' original es uno de los más atractivos para jugar en pareja, aunque no es apto para principiantes y además está descatalogado, si bien todavía se puede encontrar. Esta versión revisada de este juego futurista centrado en humanos y cyborgs incluye tarjetas de la original Core Set así como tarjetas de los dos ciclos anteriores. Por 46,35 euros.

Patchwork

Número de jugadores : 2

: 2 Tiempo de juego : 15-30 minutos

: 15-30 minutos A partir de: 8 años

Otra idea original para la noche de San Valentín es ponerse a hacer 'Patchwork' (18 euros), o lo que es lo mismo, coser trozos de tela unos a otros para crear una pieza más grande. Pero si las agujas no son lo tuyo, también podéis hacerlo en forma de juego de mesa, escogiendo tus parches sabiamente, acumulando botones y dejando cuantos menos huecos, mejor.

Dominion Intriga

Número de jugadores : 2, 3, 4

: 2, 3, 4 Tiempo de juego : 40 minutos

: 40 minutos A partir de: 14 años

Nos gustan los secretos y el éxito de 'Dominion' da fe de ello. Una década después llega una versión más completa y sofisticada de este juego de cartas para averiguar quién miente y quién dice la verdad.

7 Wonders Duel

Número de jugadores : 2

: 2 Tiempo de juego : 30 minutos

: 30 minutos A partir de: 10 años

Sois dos líderes de vuestras respectivas civilizaciones y como tales, deberéis apostar por desarrollar la ciencia, el poderío militar y la arquitectura para luchar por la hegemonía mundial.

Cthulhu Wars

Número de jugadores : 2, 3, 4

: 2, 3, 4 Tiempo de juego : 60-90 minutos

: 60-90 minutos A partir de: 14 años

'Cthulhu Wars' (225 euros) es un juego de estrategia en el que los jugadores recrean a los personajes creados por H. P. Lovecraft. Ojo con los pisitos "acogedores", porque se trata de un juego que requiere de bastante espacio, no obstante incluye 64 figuras que van desde los 2 hasta los 18 centímetros de alto.

Star Realms

Número de jugadores : 2

: 2 Tiempo de juego : 20 minutos

: 20 minutos A partir de: 12 años

'Star Realms' (15 euros) es un juego de cartas coleccionables bastante ágil. Tú contra tu pareja en una guerra sin cuartel a nivel militar, estratégico y comercial para dominar el mundo.

Root A Game Of Woodland Might & Right

Número de jugadores : 2-4

: 2-4 Tiempo de juego : 60 - 90 minutos

: 60 - 90 minutos A partir de: 10 años

Aunque su lanzamiento en castellano está previsto a lo largo de este 2019, 'Root A Game Of Woodland Might & Right' (53,51 euros) en inglés constituye es uno de los juegos más interesantes para aquellos aficionados a los juegos de mesa con cierto nivel. Se trata de un juego de aventura y guerra en la que os enfrentaréis por el control de los terrenos inexplorados.

La guerra del anillo

Número de jugadores : 2-4

: 2-4 Tiempo de juego : 3 horas

: 3 horas A partir de: 13 años

Si os gusta el universo de Tolkien, en 'La guerra del anillo' (71,50 euros) podréis emular una de las trilogías de la literatura y el cine más populares, la de El señor de los anillos. Ojo porque es un juego denso y largo, no apto para neófitos en estas lides. Una recomendación: en lugar de leer los extensos y a veces complejos tutoriales, casi es más rápido optar por ver tutoriales en YouTube, bastante abundantes.

Azul

Número de jugadores : 2, 3, 4

: 2, 3, 4 Tiempo de juego : 30 - 45 min.

: 30 - 45 min. A partir de: 8 años

'Azul' (50 euros) es el juego que ostenta el último Spiel des Jahres (juego del año). Su dinámica es simple: embellecer el palacio real de Evora por orden del rey portugués Manuel I, que quedó prendado de la estética de la Alhambra granadina. Para ganar deberás planificar la cantidad de azulejos y el diseño sin cometer errores. Aunque pueden jugar hasta 4 personas, con dos es muy entretenido.

Catán, El duelo

Número de jugadores : 2

: 2 Tiempo de juego : 60-120 minutos

: 60-120 minutos A partir de: 10 años

'Catán' (19,95 euros) no necesita presentación. El popular juego de mesa centrado en la construcción de pueblos, ciudades y caminos tiene una versión específica para dos personas en la que se están construyendo dos principados, compitiendo por la corona del reino.

Jaipur

Número de jugadores : 2

: 2 Tiempo de juego : 30 minutos

: 30 minutos A partir de: 10 años

En 'Jaipur' (19,04 euros) tendrás que luchar codo con codo para establecer y expandir tu negocio en la nueva capital, que es la que da nombre el juego. Un juego de cartas de dinámica rápida y muy entrentenida.

Agricola (versión para dos personas)

Número de jugadores : 2

: 2 Tiempo de juego : 30 minutos

: 30 minutos A partir de: 13 años

¿Quién es mejor agricultor de los dos? Edición simplificada para dos personas del juego de Uwe Rosenberg. Las instrucciones están en alemán pero su dinámica es lo bastante sencilla como para que no sea un problema. No obstante, la edición estándar es más completa y también se puede jugar en pareja.

Tuareg (Targi)

Número de jugadores : 2

: 2 Tiempo de juego : 60 minutos

: 60 minutos A partir de: 12 años

'Tuareg' está diseñado para dos jugadores, es muy divertido de jugar y fue nominado como uno de los mejores juegos del Spiel des Jahres en 2012, motivos por el que aparece en esta lista. Sin embargo, es muy difícil de encontrar en la versión española que comercializó Devir (descatalogada), por lo que hemos optado por la versión original alemana, si bien la dependencia del idioma es alta, por lo que desgraciadamente si no sabemos alemán tendremos que recurrir a buscar las instrucciones.

En 'Tuareg', los jugadores son líderes de una tribu de tuaregs que recorre el desierto buscando riquezas e intercambiándolas. Eso sí, con cuidado porque en el desierto hay ladrones al acecho.

Niebla de amor (Fog of love)

Número de jugadores : 2

: 2 Tiempo de juego : 60 - 120 minutos

: 60 - 120 minutos A partir de: 17 años

Si buscas un juego para un día como San Valentín, 'Niebla de amor' (54,61 euros) podría ser el candidato. Está hecho para dos jugadores y en él, tú y tu pareja conformaréis una pareja que tiene que superar una serie de situaciones, algunas divertidas y otras más incómodas y comprometidas. Por el momento solo está en inglés, pero si el idioma no es una barrera, es un juego muy entretenido y propicio para la ocasión.

Star Wars Rebellion

Número de jugadores : 2, 3, 4

: 2, 3, 4 Tiempo de juego : 3-4 horas

: 3-4 horas A partir de: 14 años

Si os gusta la saga, estáis entrados en materia y tenéis espacio suficiente para 150 miniaturas y un tablero enorme, 'Star Wars Rebellion' (94,95 euros ) es un juego muy interesante para jugar en pareja. No obstante, también existe el 'Star Wars: X Wing Miniatures game', un juego con unos añitos también para jugar en pareja que se está reeditando.

El objetivo es que el Imperio encuentre el planeta en que la alianza rebelde ha escondido su base secreta antes de que consigan suficiente apoyo para desencadenar una revolución galáctica.

La Gran Ruta del Oeste

Número de jugadores : 2, 3, 4

: 2, 3, 4 Tiempo de juego : 75-150 min.

: 75-150 min. A partir de: 14 años

En 'La Gran Ruta del Oeste' (40,46 euros) nos trasladamos precisamente al oeste de Estados Unidos, convirtiéndonos en un cowboy con sus quéhaceres: traslar tus rebaños hasta Kansas City, contratar personal, administrar recursos, vigilar el mercado...

Fallout

Número de jugadores : 1, 2, 3, 4

: 1, 2, 3, 4 Tiempo de juego : 120 - 180 min

: 120 - 180 min A partir de: 14 años

El videojuego de Bethesda tiene versión de tablero homónima. En 'Fallout' (59,95 euros) tendremos que explorar diferentes extremos del territorio, sobreviviendo a enemigos y mejorando en nuestras habilidades.

Sagrada

Número de jugadores : 1,2,3,4

: 1,2,3,4 Tiempo de juego : 30-45 min.

: 30-45 min. A partir de: 14 años

Emulando a La Sagrada Familia de Barcelona, en 'Sagrada' (40,38 euros) tendremos que construir nuestra iglesia, o mejor dicho, sus vidrieras siguiendo unas reglas restrictivas y el azar de los dados.

T.I.M.E. Stories

Número de jugadores : 2, 3, 4

: 2, 3, 4 Tiempo de juego : 90 mins.

: 90 mins. A partir de: 14 años

Si buscas una propuesta original, en 'T.I.M.E. Stories' (44,99 euros) tendrás que viajar por el tiempo para resolver misterios. Tiene la ventaja de contar con muchas misiones y la posibilidad de empezar desde el principio si cometes errores.

Carcassonne para 2

Número de jugadores : 2

: 2 Tiempo de juego : 30 - 45 minutos

: 30 - 45 minutos A partir de: 8 años

Otro viejo conocido en versión de pareja es el 'Carcassonne' (6,95 euros), una versión simplificada del original que además es óptima para viajes. Como en el original, competirás contra tu contrincante por hacer el máximo número de puntos con las mejores posesiones del mapa.

Terraforming Mars

Número de jugadores : 1, 2, 3, 4, 5

: 1, 2, 3, 4, 5 Tiempo de juego : 90 - 120 min

: 90 - 120 min A partir de: 14 años

Estáis en el año 2400 y la humanidad ha logrado hacer de Marte un planeta habitable gracias a la colaboración de toda la civilización. Si quieres ganar la partida, tendrás que ser el que más y mejor contribuya.

Pandemia legacy: segunda temporada

Número de jugadores : 2, 3, 4

: 2, 3, 4 Tiempo de juego : 1 hora

: 1 hora A partir de: 14 años

Una plaga aparece ha destruido el mundo, dejando apenas unos pocos supervivientes que requerirán alimentos, medicinas y por supuesto, explorar el nuevo y derruido mundo. 'Pandemia legacy' es uno de los juegos de cooperación más exitosos y esta segunda edición repite la fórmula "legacy", es decir, que cada partida afecta las reglas, las cartas y los componentes de cara a la siguiente, por lo que tu juego físico acabará siendo distinto al de otra persona.

Century, la ruta de las especias

Número de jugadores : 2, 3, 4, 5

: 2, 3, 4, 5 Tiempo de juego : 30. 45 mins.

: 30. 45 mins. A partir de: 8 años

'Century' es un juego sencillo con cierta estrategia pero que engancha, además pueden jugar hasta los más pequeños de la casa. En 'Century' tendrás que explorar mercados, comerciar y descubrir las maravillas de la ruta de las especias. Como curiosidad, las ilustraciones del juego corren a cargo de la artista Fernanda Suárez.

Gloomhaven

Número de jugadores : 1, 2, 3, 4

: 1, 2, 3, 4 Tiempo de juego : 90–115 min

: 90–115 min A partir de: 12 años

Malas noticias: el 'Gloomhaven' (199,15 euros) es difícil de encontrar, tiene un coste elevado (para ser un juego de mesa) y aún no está disponible en español. Pero si buscas un juego de estrategia complejo y entretenido, es uno de los mejores. De hecho, cuenta en su haber con 6 premios Golden Geek. Como el anterior, estamos ante un juego cooperativo de estilo "legacy" en los que los personajes tratarán de ganar combates en diferentes escenarios.

This War of Mine: el juego de tablero

Número de jugadores : 1, 2, 3, 4, 5, 6.

: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiempo de juego : 45 - 120 mins.

: 45 - 120 mins. A partir de: 14 años

Originariamente creado para ordenador, este juego reflexiona sobre las desgracias de los civiles en los conflictos de los Balcanes de los 90. Ojo porque a ratos hace pasarlo verdaderamente mal tratando de huir de la guerra, esquivar francotiradores la hambruna, francotiradores y escasez.

Clank in Space

Número de jugadores : 2, 3, 4

: 2, 3, 4 Tiempo de juego : 60 min.

: 60 min. A partir de: 13 años

Un juego para los amantes del cine de ciencia ficción, ya que encontraremos unas cuantas parodias que rememorarán los títulos más importantes. En 'Clank in Space', Lord Eradikus ha conquistado la galaxia y tú tendrás que impedirlo boicoteando su gobierno de puño de hierro.

Anachrony

Número de jugadores : 1, 2, 3, 4

: 1, 2, 3, 4 Tiempo de juego : 30 - 120 min.

: 30 - 120 min. A partir de: 14 años

Surgido de una financiación rápida y exitosa en Kickstarter, 'Anachrony' (60,26 euros) es un juego de colocación de trabajadores. Cada jugador es líder de una Senda ideológica que pretende dominar el mundo tras el impacto de un asteroide. Se trata de un juego muy original con viajes en el tiempo en el que pides prestados los recursos de turnos futuros.

Keyforge

Número de jugadores : 2

: 2 Tiempo de juego : 45 minutos

: 45 minutos A partir de: 14 años

Un auténtico best-seller de las pasadas navidades, razón por lo que es bastante complicado de encontrar en comercios y más todavía en español. No obstante, tras 'Keyforge' se encuentra el creador de 'Magic'.

En 'Keyforge', cada jugador liderará a un escuadrón que tendrá que emplear criaturas, tecnología, artefactos y habilidades para frenar a sus enemigos, recoger ámbar preciosos y forjar llaves que desbloqueen las Bóvedas de ese mundo artificial distópico.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.