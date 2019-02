50 euros de descuento en eBay para los nuevos Samsung Galaxy S10 y precios mínimos para iPhone XR, Huawei P20 Pro y más

Si estás pensando en cambiar de móvil, en eBay hay una promoción muy atractiva que reduce el importe del terminal en un 10%, hasta un máximo de cincuenta euros de rebaja. Esta oferta es muy interesante especialmente en los teléfonos de gama alta con poco tiempo en el mercado como los Samsung Galaxy S10, que todavía no habíamos encontrado rebajados. No obstante, no son los únicos: estas son algunas de las ofertas más atractivas en teléfonos móviles.

Cómo aplicar la promoción de un 10% de descuento o 50 euros menos comprando un smartphone

En eBay han lanzado una promoción muy interesante para cambiar de teléfono móvil: se trata de un cupón del 10% de descuento en una selección de smartphones en el que podremos descontarnos como máximo cincuenta euros. Para ello, tendremos que introducir durante el proceso de compra el código "PARATUMOVIL".

Las condiciones de la promoción son las siguientes:

Válido en la selección listada por eBay hasta fin de existencias.

Descuento no aplicable a gastos de envío o embalaje.

Canjeable solo una vez

Válido para pagos con Paypal y tarjeta de crédito.

La promoción termina mañana 27 de febrero a las 23:59 horas.

Samsung Galaxy S10e, S10 y S10+

Los recién presentados Samsung Galaxy S10 reciben su primer recorte, quedando de la siguiente forma tras aplicar el código PARATUMOVIL:

Samsung Galaxy S10E de 128GB en color negro por 709 euros.

Samsung Galaxy S10 de 128GB en negro por 859 euros.

Samsung Galaxy S10+ de 128GB en negro por 959 euros

Samsung Galaxy S10+ de 512GB en negro por 1.209 euros y en blanco también por 1.209 euros.

Samsung Galaxy S10+ de 1TB en color negro por 1.559 euros y en color blanco por 1.559 euros

En todos los casos el vendedor es Worten, con más de 5.000 transacciones y un 99,8% de votos positivos.

iPhone XR

En la última hornada de teléfonos lanzada por Apple encontramos el iPhone XR, su terminal más asequible con pantalla de LCD 6,1 pulgadas, procesador A12 y 3GB de RAM. Aplicando el código PARATUMOVIL encontramos terminales por debajo de los 700 euros en varios colores:

694,99 euros para el modelo de 64 GB en colores rojo, negro, coral, azul y amarillo.

765 euros para el modelo de 64 GB en colores rojo, blanco, coral, azul y amarillo.

Se envían desde España por un vendedor con más de 600 transacciones y un 99,8% de votos positivos.

Huawei Mate 20 Pro

Otro gama alta que queda a buen precio es el Huawei Mate 20 Pro, un terminal con pantalla de 6,3 pulgadas, procesador Kirin 980 y 6 GB de RAM y triple cámara trasera con óptica Leica de tres sensores: RGB de 40 megapíxeles, gran angular de 20 megapíxeles y teleobjetivo de 8 megapíxeles. Usando el código PARATUMOVIL se queda en 689,99 euros. Se envía desde Francia y el vendedor tiene más de 13.000 transacciones, con un 98,7% de votos positivos.

Samsung Galaxy S9+

Con los S10 en el mercado, los Galaxy S9 siguen bajando de precio. Así, podemos encontrar el Samsung Galaxy S9+ por 479,99 euros en color azul y también por 479,99 euros en color púrpura, ambos tras aplicar el código PARATUMOVIL. Se envían desde España por un vendedor que supera las 5.000 transacciones, con un 98,6% de votos positivos.

Samsung Galaxy Note 9

Otro modelo de Samsung con buena rebaja es el Samsung Galaxy Note 9, que se queda en 539,99 euros en color azul y también 539,99 euros en color púrpura, ambos precios usando el código PARATUMOVIL. Un terminal con pocos meses en el mercado que destaca por la calidad y tamaño de su pantalla AMOLED, el desempeño de su procesador Exynos 9810 combinado con 8GB de RAM y 128GB de capacidad y el lápiz S-Pen. Se envían desde España por un vendedor que supera las 5.000 transacciones, con un 98,6% de votos positivos.

Huawei P20 Pro

El Huawei P20 Pro fue uno de los terminales del año pasado gracias al zoom híbrido ofrecido por su triple cámara trasera y una configuración de hardware potente compuesta por 6 GB de RAM, 128 GB de capacidad y el chip Kirin 970. Tras usar el el código PARATUMOVIL, podemos encontrarlo por 465,99 euros tanto en color negro como en color azul, ambos enviados desde España por un vendedor que supera las mil transacciones y cuenta con un 100% de votos positivos.

Xiaomi Mi MIX 3

Apenas tiene unas semanas en el mercado y ya encontramos el Xiaomi Mi MIX 3 por 412,19 euros en eBay usando el código PARATUMOVIL, el envío se realiza desde Madrid por un vendedor con más de 10.000 transacciones y un 99% de votos positivos. Con una apariencia todo pantalla con cámara frontal desplegable, cámara trasera con doble sensor de 12+12 megapixeles, configuración de hardware compuesta por Snapdragon 845, 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.