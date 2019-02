Así queda la familia completa de altavoces inteligentes Amazon Echo tras la presentación del Echo Show

Como ya se anticipó durante el desembarco oficial de los altavoces inteligentes Amazon Echo en España el pasado otoño, el Amazon Echo Show llegaría más tarde a nuestro país. Con el nuevo Amazon Echo Show, el altavoz inteligente que integra pantalla y cámara, ya son siete las propuestas dentro de la familia Alexa, tras los Amazon Echo, Amazon Echo Dot, Amazon Echo Plus, Amazon Echo Spot. Un escalón más abajo encontramos el complementario Amazon Echo Sub y el Amazon Echo Input, que nos ayudaría a convertir cualquier altavoz en un altavoz inteligente.

Con el Amazon Echo Show, Amazon refuerza su candidatura en el sector de los altavoces inteligentes continuando con su apuesta por una estrategia de diversificación de modelos, características y precios con un nexo en común: todos integran Alexa como asistente de voz (salvo el Echo Sub, que es complementario), por lo que la funcionalidad ofrecida por este asistente de voz es la misma.

En cualquier caso, desde Amazon España avisan que Alexa, de momento, no puede reconocer diferentes voces en el hogar, ni identificar perfiles. No obstante, prometen que el asistente se actualizará con el paso del tiempo y ya avanzan la integración con Fire TV para principios de 2019.

Así, tanto con los altavoces inteligentes de Amazon como con otros altavoces inteligentes, barras de sonido, auriculares, routers y televisiones inteligentes de marcas como Sonos, Bose, Harman Kardon o Energy System podremos hacer uso de las Alexa Skills. Para el público español se han creado las de El País, Marca, Cadena Ser, Philips Hue, TP-Link, Netatmo, Burger King, Santillana, Pocoyó, Trivial Pursuit, Renfe, Iberia, Telecinco, Televisión Española o la de Xataka, que pueses activar desde el panel de control web o desde la app de Alexa (iOS, Android).

Ahora bien, donde sí que encontramos diferencias es en todo lo demás: diseño, número y dimensiones de los altavoces y precio. Un vistazo a sus respectivas fichas técnicas nos ayudan a enmarcar cada modelo.

Ficha técnica de los Amazon Echo

Echo Dot Echo Echo Plus Echo Spot Echo Show Echo Sub Echo Input Dimensiones 99 mm x 99 mm x 43 mm 148 mm x 88 mm x 88 mm 148 x 99 x 99 mm 104 mm x 97 mm x 91 mm 246 mm x 174 mm x 107 mm 202 x 210 mm 14 mm x 80 mm x 80 mm Altavoz 1,6" Woofer de 2.5" y tweeter 0.6" Woofer de neodimio de 3" y tweeter 0.8" 1.4" Woofer de neodimio de 2" (x2) y radiador pasivo Woofer de 6" con 100W de potencia - Altavoces duales by Dolby No Sí Sí No Sí No No Salida de audio 3,5 mm Sí Sí Sí Sí No No Sí Número de micrófonos 4 7 7 4 8 No 4 Pantalla No No No 2,5" con resolución 480x480 10,1" con resolución 1280 x 800 con vídeo 720p HD No No Cámara No No No Sí, VGA Si, 5MP No No Conectividad wifi Wifi doble banda 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 y 5 GHz) Wifi doble banda 802.11 a/b/g/n/ (2.4 y 5 GHz) Wifi doble banda 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 y 5 GHz) Wifi doble banda 802.11 a/b/g/n/ (2.4 y 5 GHz) Wifi doble banda 802.11 a/b/g/n/ (2.4 y 5 GHz) Wifi doble banda 802.11 a/b/g/n/ (2.4 y 5 GHz) Wifi doble banda 802.11 a/b/g/n/ (2.4 y 5 GHz) Conectividad Bluetooth A2DP y AVRCP A2DP y AVRCP A2DP y AVRCP A2DP y AVRCP A2DP y AVRCP Sin soporte Bluetooth, por ser complementario al resto A2DP y AVRCP Otros Soporte ZigBee Soporte ZigBee Precio 59,99 euros 99,99 euros 149,99 euros 129,99 euros 229,99 euros 129,99 euros 39,99 euros

Un diseño diferente a todo lo anterior

Un primer vistazo al Amazon Show nos devuelve un concepto diferente al resto en cuanto a diseño y dimensiones, más compactos y con formas cilíndricas o esféricas, en el caso del Spot. Más que un altavoz inteligente, parece un All-in-one compacto (para ser un All-in-one) donde la entrada de información llega a través de su pantalla táctil y la interacción con Alexa.

Hasta la llegada del Echo Show, el único Amazon Echo con pantalla era el Echo Spot. No obstante, la del Spot es una pantalla contenida orientada a visualizar información concreta como puede ser la hora o la temperatura, si bien también puede emplearse para videollamadas gracias a la cámara integrada.

En el Echo Show, su pantalla de 10 pulgadas de diagonal con resolución HD es la protagonista. Además de información sencilla y videollamadas (su cámara es de 5 megapíxeles) como en el Spot, las dimensiones y resolución de su panel mejora y amplía la experiencia visual.

En este sentido, es posible acceder a skills de vídeo (como pueden ser noticias o recetas), ver series y películas con Prime Video, facilita las compras en Amazon gracias a que podemos ver lo que compramos e integra un navegador de internet desde el cual podremos acceder a YouTube. Todo ello gracias a su pantalla táctil y a ejecutar FireOS como sistema operativo gracias al desempeño del microprocesador Atom x5-Z8350 de Intel.

Sonido orientado al audiovisual

Pero el Echo Show no destaca únicamente por su pantalla, ya que en el terreno acústico también está diseñado para ofrecer buena calidad de sonido, como hemos podido percibir en nuestra toma de contacto inicial.

Echo Sub al margen (hay que recordar que se trata de un complemento de los Echo que destaca por la calidad y potencia de su audio), el Echo Show cuenta con dos woofer de neodimio de 2 pulgadas, inferiores en tamaño respecto a los el Echo y el Echo Plus, pero con la ventaja de venir por partida doble. Asimismo, integra un radiador pasivo y procesamiento Dolby para proporcionar sonido estéreo expansivo con incidencia en los graves.

Finalmente, el Echo Show también destaca por la integración de ocho micrófonos para captar y entender nuestra voz en el entorno , un número superior a los 4 que encontramos en modelos más básicos como el Echo Dot, el Echo Spot y el Echo Input, pero también mayor a los 7 del Echo y Echo Plus.

La conectividad más completa de los Echo

El nuevo Amazon Echo Show cuenta con conectividad Wi-Fi de doble banda como el resto de la familia y Bluetooth con perfiles A2DP y AVRCP, como los altavoces Echo Dot, Echo, Echo Plus, Echo Spot. El único que no dispone de Bluetooth es el complementario Echo Sub.

A nivel práctico, esto se traduce en que podremos emplear todos ellos para la domótica del hogar que se comunique mediante Wi-Fi y sea compatible con Alexa.

Los Echo Dot, Echo, Echo Plus, Echo Spot y Echo Input disponen de toma jack de 3,5 mm, por lo que además de podernos sincronizar con otros dispositivos como el smartphone o la tablet a través del Bluetooth, también podemos optar por hacer uso de este puerto.

En el caso del Echo Sub, su funcionalidad se limita a conectarse a otros dispositivos de Amazon para actuar como altavoz amplificando el sonido. Y con el Echo Input es posible añadir Alexa a un altavoz que disponga de un puerto de 3,5 mm o Bluetooth.

Otra particularidad importante del Echo Show es el soporte del protocolo ZigBee, empleado por algunos fabricantes de domótica como la popular línea Philips Hue. Con la llegada del Amazon Show, dos son los modelos que soportan Zigbee: el propio Show y el Echo Plus.

En este sentido, tanto el Echo Show como el Echo Plus permiten controlar nuestro hogar inteligente no solo a través del Wi-Fi, sino también evitando que tengamos que adquirir un puente o hub como intermediario entre router y altavoz para aquellos dispositivos domóticos que empleen el protocolo Zigbee.

Precio

Con Echo Show, Amazon lanza una propuesta que enmarcada en la gama superior de sus altavoces, tanto por la calidad de sonido, por la funcionalidad que otorga el protocolo Zigbee y por supuesto, por su pantalla, artífice de una experiencia audiovisual más completa e intuitiva.

En este sentido, el Echo Show es el altavoz de mayor precio de Amazon con un PVP de 229,99 euros. Un escalón por debajo encontramos el Echo Plus por 149,99 euros. Mismo precio para el Echo Spot (129,99 euros) y el altavoz de refuerzo Echo Sub (129,99 euros). Los más asequibles son los Echo Dot por 59,99 euros y finalmente el dispositivo capaz de convertir un altavoz en smart, el Echo Input por 39,99 euros.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.