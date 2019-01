El equipo de Dani Esplá (Xataka Vídeo): ordenador, cámara, móvil y más

Dani Esplá es de esos que creen que una imagen vale más que mil palabras y para muestra, un botón: es miembro de Xataka Vídeo, el canal de TV de Xataka, realizando y dando la cara en nuestros informativos XTK Now. También tiene su propio canal de Youtube, que ya supera los 30.000 suscripciones. Hemos charlado con el andaluz para que nos explique detalladamente cuál es su equipo profesional y personal y por qué lo eligió.

Para el trabajo, la intuitividad y rapidez de Final Cut Pro

Antes de comenzar la entrevista, Daniel Pérez Esplá nos advierte cuál es su filosofía a la hora de comprar equipo: el minimalismo, entendido como aquello comprar lo mínimo que te permita explotarlo al máximo:

"Intento pensar en el minimalismo y antes de comprar pienso si le voy a sacar la productividad necesaria. Para mí el minimalismo no es tener lo mínimo posible ni comprarse lo más barato, sino tener las cosas que son realmente útiles para ti, a lo que le sacas rentabilidad. Lo digo porque cuando dices esto en redes sociales y saben que tienes un Mac o un iPhone, hay gente que no lo entiende: no me compro el último iMac para ofimática, sino que lo exprimo bien."

Tras esta puntualización nos revela que posee un Macbook Pro (desde 1.349 euros) de 2016, el modelo más básico de 15 pulgadas: "Por mi trabajo me gustaría tener el de 2018 porque es algo más potente, pero no lo veo indispensable. Uso Mac porque me gusta su sistema operativo y lo bien optimizado que está su software para su hardware (algo en lo que profundizaremos más adelante), además mi principal herramienta de trabajo es Final Cut Pro. "

Curiosamente Final Cut Pro es también el software principal de Pedro Santamaría, máximo responsable en la edición de vídeo en Xataka y compañero de Dani. ¿Por qué esa elección?

"Empecé en esto con otros programas de edición como Windows Movie Maker y Adobe Premiere, viendo tutoriales de YouTube. Luego me monté un hackintosh, un proceso súper complicado que logré de chiripa y allí probé Final Cut Pro y me quedé con él. Lo considero el más intuitivo, el que me permite trabajar mejor y sobretodo, el más rápido, algo muy importante en nuestro trabajo. Puede que Premiere sea más profesional y te permita meterte en más detalles, pero para mi labor es más que suficiente."

Completamente autodidacta, Esplá nos relata cómo es su proceso de trabajo en Xataka: "Antes de hacer una review pienso en los planos que quiero grabar, me leo el post si lo hay, cojo los productos y los grabo en un par de localizaciones diferentes desde varios planos. Luego me paso todo al ordenador, me descargo la voz en off y lo monto en Final Cut Pro y mientras se sube, monto una captura para la portada con la toma que me parezca más estética."

Una oficina portátil

Esplá cuenta con un equipo profesional bastante reducido, trabajando con el mismo equipo tanto en su oficina como en movilidad: "La única diferencia es que estoy en casa le conecto una pantalla externa, un ratón y teclado por comodidad y ergonomía. Uso un monitor Dell Ultrasharp 2515 2K (499 euros), lo elegí porque hace 4-5 años los 4K eran tremendamente caros y este me ofrecía una gran relación calidad precio y su diseño es agradable. Curiosamente lo compré por unos trescientos euros y ahora se puede encontrar por unos quinientos."

" El ratón es un Logitech MX Master (59,04 euros), antes tuve el 2S en blanco pero se ensuciaba mucho, así que me compré el modelo anterior que además estaba más barato y va genial. El teclado es un Logitech K810, no tiene nada especial salvo algo que agradezco mucho: son inalámbricos y disponen de botones configurables, de modo que si pulso el botón 1 se me sincroniza con el Mac, si pulso el 2 se me sincroniza con una torre sobremesa que tengo conectado a la TV, que por cierto apenas uso. Es cómodo porque así no ando con cables."

Así que cuando va de viaje su equipo es prácticamente el mismo: "Me llevo el portátil, mi móvil, la cámara y unos cascos que me regalaron cuando colaboré con Sony Xperia España, los Sony WHH900N (234,99 euros), no es el modelo top pero son muy parecidos, con cancelación de ruido y una calidad de sonido bastante buena. Los uso tanto para editar como para oír música, en viajes los agradezco mucho porque me olvido del ruido del tren, del avión, etc."

Nos confiesa que no emplea una mochila especial para trasladarlo, simplemente una mochila normal con una funda acolchada cualquiera, pero que se trata meramente de una cuestión de presupuesto: "No he mirado mucho porque me gastaría más de 200 euros en el modelo que me gusta, la Peak Design (270 euros) en gris. Es elegante, puedes guardar el portátil y lo mejor es que tiene baldas para guardar la cámara y accesorios."

Mochila Peak Design Everyday 20 Litros

Dani Esplá nos explica que ama la tecnología, tanto que de su hobbie ha hecho su forma de vida, pero no termina de confiar en ella: "Más de una vez he estado a punto de perder muchísima información por culpa de la tecnología, aunque ese riesgo es inherente a su uso. Para evitarlo guardo mis archivos en duplicado, tanto en la nube como en un disco duro externo."

"En mi SSD guardo los clips de lo que grabo y los proyectos en los que trabajo. Lo uso porque trabajo con varios proyectos a la vez y no podría hacerlo con la capacidad de mi Macbook, ya que el 4K ocupa mucho espacio. Tengo el SSD Samsung T5 de 1 TB (248 euros, que elegí porque estaba de oferta cuando lo compré, porque es muy fiable y porque es muy rápido, aunque no tan rápido como sería el SSD del ordenador. Tengo claro que mi próximo ordenador tendrá más memoria y dejaré el SSD solo para guardar mis archivos."

Una cámara semiprofesional llevada al límite

Aunque más adelante el gaditano detallará cómo usa su smartphone como apoyo en su trabajo, la realidad es que no emplea su teléfono para vídeo o fotografía a nivel profesional, algo para lo que recurre a su cámara: "Los teléfonos móviles más avanzados graban muy bien, pero están muy lejos de una DSLR, por eso yo trabajo únicamente con mi cámara, una Sony Alpha 6300 (785 euros)."

"Yo venía de una Canon 700D y descubrí que Sony aparte de hacer una muy buena cámara lenta, grabar en 4K y a 120 fps, me permite trabajar con ISOs altas, mejor que otros modelos y marcas de este mismo nivel. Sin ir más lejos, con la Sony trabajo en vídeo a ISOs de 1.600 o 2.000, el doble de lo que trabajaba con la Canon. Su autofocus es tan buen que le dejo elegir a la cámara y luego lo bloqueo. Además en estas cámaras semiprofesionales encuentras estilos de imágenes y perfiles, algo que yo uso mucho. Me gusta grabar con un perfil lo más plano posible para ganar rango dinámico y poder manipular el color. Sony cuenta con SLOG, un asistente de gama que te indica cómo quedaría tras el tratamiento."

Esplá nos cuenta que esta cámara está más orientada a vídeo y que "es una muy buena cámara para alguien que quiera empezar en una gama semiprofesional ajustando al máximo", ya que tiene algunas limitaciones propias de la gama, como que no cuenta con estabilización o que no es una Full Frame:

"Si tienes más presupuesto, mejor la Sony Alpha 6500 (1.805 euros) que tiene estabilización interna de 5 ejes, algo que me permitiría hacer mejor las tomas cámara en mano, algo que hago mucho en cámara lenta (100 o 120 fps) porque queda una toma más suave y cinematográfica. Eso sí, tengo que tirar de mi pulso. Si es una review, lo grabo con trípode a resolución 4K. Mi próxima cámara será una Full Frame, la Sony Alpha A7III (2.195,63 euros)".

Sus objetivos y trípodes

Esplá aprovecha al máximo las funciones de su cámara gracias a dos elementos fundamentales para su trabajo: los objetivos y el trípode. Dani nos insiste: son los objetivos que usa para fotografía de producto y para grabar planos grandes, pero no constituyen una recomendación general para cualquier tipo de fotografía.

"En mi día a día trabajo con dos objetivos estabilizados de Sony: para reviews de producto uso el objetivo fijo de 35 mm F1.8 (327,84 euros) de Sony, un modelo muy luminoso que me permite desenfocar y hacer zooms a objetos pequeños como smartphones o portátiles. Luego tengo otro objetivo todoterreno que empleo para planos grandes en exteriores, el Sony 18-105 F4** (531,95 euros), un gran angular espectacular que me ofrece un amplio rango de operación, aunque necesito que la escena sea luminosa."

Y ya tiene claro cuál será su tercer objetivo: "Le tengo ojo echado al Sigma 1 6mm f1.8 Contemporary (412,94 euros), que me permitiría cubrir lo único que tengo pendiente ahora mismo, que es poder desenfocar el fondo cuando me grabo en el estudio de mi casa, de pequeñas dimensiones."

En cuanto a sus trípodes, Esplá dispone de dos modelos: uno que denomina principal y otro para su actividad como blogger. "Mi trípode de trabajo es un Manfrotto 190XPRO (169,98 euros) casi profesional que elegí porque me da muy buena estabilización y las patas son muy altas. Lo acompaño de una rótula de vídeo Pro de Manfrotto ([158,98 euros] que es muy muy suave, lo que me permite hacer tomas muy fluidas."

"Para bloggear en mi canal uso un GorillaPod 3K (69,99 euros), un tipo de trípode compacto y adaptable que destaca por lo robusto de las patas. En este tipo de trípodes es frecuente que las patas cedan por la flexibilidad que ofrecen y se acabe cayendo la cámara, pero con el modelo nuevo no pasa."

El equipo de Dani Esplá

Dos accesorios techie que marcan la diferencia

Un accesorio que nunca le falta vaya donde vaya es una antorcha LED de Aputure (53,50 euros: "Es el más pequeño y sencillo. Aparte de dar una buena intensidad y permitirte trabajar con bastantes rangos de intensidad, tiene un difusor muy bueno, trae gelatinas de color frío y color caliente... es muy práctico y me saca de muchos apuros cuando voy a un evento, solo tengo que ponerlo en un lateral."

No obstante, hay tiene uno en mente que no dudará en comprar si es que resiste sus pruebas: el gimbal DJI Osmo Pocket (359 euros): "Es el gadget que más curiosidad me da, me muero por probarlo tras las pruebas de Pedro Santamaría. Me parece un artículo increíble para lo pequeño que es, para lo barato que cuesta y para los resultados que da. Quiero probarlo a fondo y también probar su resistencia, porque los gimbal se parten fácilmente."

El iPhone XS como herramienta de trabajo

Dani Esplá nos cuenta que su teléfono es el iPhone XS de 64 GB (999 euros), una elección que según su experiencia resulta "polémica" por su coste: "No creo que el iPhone sea el mejor teléfono de todos para todo el mundo ni creo que todo el mundo deba comprárselo. Depende del uso que hagas del teléfono y lo que lo exprimas, te puede valer el iPhone, un POCOPHONE F1 o un Xiaomi Mi A2 Lite. Por el ecosistema que me he formado y la experiencia que me ofrece, por las aplicaciones que utilizo y por la forma en la que lo uso, me merece la pena pagar más de mil euros por un iPhone."

"Creo que como pasa con Mac OS X, el sistema está mejor optimizado para su hardware y además por las aplicaciones. Cuando Apple lanza una nueva versión de sus sistemas operativos, la tiene que hacer compatible para pocos modelos, mientras que Windows o Android han de ser compatibles con decenas, centenares de modelos. Entonces es más sencillo que esté mejor optimizada."

Pero volvamos a las aplicaciones, un apartado importante para su empleo en tareas profesionales: "Hay más apps interesantes para iOS que en Android, en general están mejor optimizadas y estéticamente son más atractivas, más allá de aquellas que son multiplataforma. Por ejemplo, yo empleo una app Lightspectrum Pro, específica para medir la colorimetría de las escenas (se miden en Kelvin) que sí que existe en iOS y no está en Android. Otras apps que uso para trabajar son Filmic Pro y LumaFusion y más generales, como el Archivo de iCloud, Todoist, Asana, Slack o Pocket"

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.