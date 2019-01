El equipo de sonido de Juan Carlos López

Juan Carlos López es editor senior de Xataka especializado en imagen y sonido, una virtud que ha ido desarrollando con el paso del tiempo: en su formación técnica, probando equipos, acudiendo a ferias... pero principalmente porque es su pasión. López lleva una década estudiando e invirtiendo para fabricarse su equipo de sonido a medida con un ambicioso objetivo: cerrar los ojos y sentir que está en un concierto.

Hemos hablado con Juan Carlos López "Juanky" para que nos cuente la historia de su equipo de música y por qué eligió cada uno de los componentes que lo conforman.

Sentir lo mismo que un concierto en vivo, pero en el salón

Juan Carlos es un apasionado del sonido. De hecho él mismo confiesa que más que gustarle los aparatos en sí, lo que ama es la música: "Adoro la música, especialmente la clásica, el jazz y el rock de los años 60, 70 y 80, y me gusta disfrutarla con la máxima calidad posible."

Tras echar un vistazo a su creación, un equipo de sonido que ocupa casi la mitad de su salón y que ha ido diseñando y completando a lo largo de los años, no podemos evitar fijar la mirada en unos tocadiscos en los que profundizaremos más adelante. La música, ¿mejor en analógico o en digital?

"Me gusta escuchar música tanto en formato digital como en analógico y considero que no hay uno mejor que otro. Yo me quedo en el mundo analógico el vinilo y el super audio CD en el terreno digital. Además al mismo nivel. Es más importante la toma de sonido, cómo ha sido la grabación en vivo o en el estudio. Es clave cómo era de bueno el ingeniero de sonido. Aunque reconozco que la estética sonora es diferente en un giradiscos."

En todo caso, si hay un formato que le apasione, es la música en vivo y en directo. Pero si no queda más remedio que escucharla en el salón de casa, juanky tiene claro lo que busca: "La música cuando más te emociona es cuando vas a un concierto en vivo y mi objetivo siempre ha sido recrearlo en casa. Para eso necesitas un equipo con buena calidad que permita reproducir todos los matices que escuchas en directo."

Su equipo de sonido pieza a pieza

Válvulas de vacío, cápsulas fonocaptoras, etapas de potencia monofónicas... si no estás muy metido en el mundo del sonido, puede ser la primera vez que oigas hablar de estos componentes. Sin embargo, Juan Carlos nos explica que no hay nada fuera de lo común:

"Mi equipo de sonido no tiene nada que no exista en una cadena de música cualquiera, pero metido en un único chasis. Si lo compras por separado es más caro pero mejoras la calidad considerablemente. Se llama "cadena" porque hay una cadena en la que se va transfiriendo la música de uno a otro. Montar este equipo me ha llevado una década porque es caro y he tenido que ir poco a poco. He probado más de 100 equipos y he escrito muchos análisis para ir notando los matices."

Un reproductor de CD con la calidez del vinilo

Reproductor de CD Accuphase DP-67

La fuente de sonido digital de Juan Carlos es el reproductor de CD Accuphase DP-67: "Se trata de una marca japonesa muy reputada pero poco conocida fuera del ámbito de los melómanos y los audiófilos. Lo elegí porque está bien construido, de hecho pesa pesa 16 kilogramos para minimizar vibraciones, tiene un DAC muy bueno...pero sobretodo destaca por la calidad de sonido."

Pero si hay algo que le guste de su reproductor de CDs es que logra que los discos compactos suenen como el vinilo: "Aunque es una fuente digital, tiene la dulzura de una fuente analógica. Es decir, consigue que los CDs suenen con la precisión y la ausencia de ruido de un lector de CD pero con la calidez de un vinilo."

Este modelo ya no se fabrica, pero si buscamos una alternativa similar, Juan Carlos nos recomienda el Accuphase DP-430, valorado en 4.750 euros

Un tocadiscos para cada estilo musical

Juan Carlos cuenta con dos tocadiscos diferentes, un Clearaudio Champion Level 2 SE con brazo SME 309 y cápsula fonocaptora Benz Micro LP-S y otro modelo Technics SL-1200 (3499 euros). ¿Por qué incluir dos tocadiscos cuando solo puede usar uno en su equipo?

"El de Clearaudio es de tracción por correa y el Technics funciona por tracción directa, sin necesidad de correa. La forma en la que se transfiere la energía al plato es distinta y eso influye en el sonido. Hay géneros que suenan mejor en uno y otros, en otro. Por ejemplo, el jazz me gusta escucharla en el tocadiscos de tracción por correa y el rock con el de tracción directa."

Tocadiscos Clearaudio Champion Level 2 SE con brazo SME 309 y cápsula fonocaptora Benz Micro LP-S

El de Clearaudio lo montó el mismo pieza a pieza: "El chasis es del fabricante alemán Clearaudio, lo elegí porque está muy bien construido, con buenos mecanizados. Pero venía sin brazo, que elegí de la marca inglesa SME, el modelo SME 309. Es un brazo muy bueno fabricado en magnesio, muy rígido y muy ligero. La cápsula fonocaptora (donde está la aguja) es de la marca suiza Benz Micro LP-S, es de gama muy alta. Lo bueno es que es capaz de recuperar mucha información del disco de vinilo, algo que no hacen todas."

En cuanto al modelo de Technics, Juan Carlos fue a tiro fijo, a la última versión de un tocadiscos clásico muy reputado que Technics comercializa desde los 70 y que conserva su diseño original.

Un magnífico reproductor Blu-ray en peligro de extinción

Reproductor Blu-ray OPPO UHD UDP-205

El fabricante chino de smartphones como el OPPO Find X, famoso por su pantalla infinita sin notch pero con módulo extraíble para la cámara selfie y sensores frontales, también fabrica componentes para equipos de cine en casa y alta fidelidad de gama muy alta. O fabricaba, porque hace unos meses decidió dejar esta sección y centrarse en los smartphones. Una decisión que lo aceleró todo:

"Los ingenieros de OPPO digital estaban en California y era allí donde realizaban sus diseños, que mandaban fabricar a China. Crearon pocos equipos pero muy buenos y a precios muy atractivos. Por eso cuando anunciaron que cesaban esta actividad, vendí el modelo anterior que tenía y compré el OPPO UDP-205 (1439 euros). Está buen construido, tiene buen DAC fabricado por ESS Technology, buena mecánica de transporte que hace que los discos giren de forma muy constante."

Con este reproductor Blu-ray, Juan Carlos asegura tener cubierto el resto de entradas digitales: "Es una fuente para ver cine en casa estupenda, lee discos 4K y suena genial con música en Super audio CD y otros formatos digitales, es muy polivalente"

De camino a los altavoces minimizando la distorsión: preamplificador y amplificador

Tras enumerarnos todas las fuentes de entrada de su equipo de sonido, queda el camino hasta los altavoces. La primera parada la encontramos en el preamplificador híbrido a válvulas de vacío McIntosh C500T que "cumple dos funciones: conmutar entre las fuentes y lo amplifica lo justo para enviarlo a las etapas de potencia dentro de su rango de sensibilidad."

Sin embargo, estamos ante un modelo híbrido que combina transistores y las clásicas válvulas de vacío, como en los equipos antiguos: "Es un diseño moderno, lo que pasa es que las vávulas de vacío dan al sonido una estética muy particular. De este modo tiene las ventajas de ambos: la dulzura de las válvulas y la entrega de corriente de los transistores."

Después del preamplificador, el sonido llega al amplificador. Juan Carlos nos puntualiza: "tengo dos etapas de de potencia monofónicas McIntosh MC601 y cada una excita a una caja acústica. Una etapa estéreo excita a dos cajas acústicas..., una multicanal sirve por ejemplo para un sistema de cinco canales."

Como sus altavoces son enormes (algo que se aprecia a simple vista y constataremos más adelante), requieren un amplificador potente y de mucha calidad para sonar bien. Esa es la razón por la que Juan Carlos emplea dos etapas de potencia monofónica en lugar de uno estéreo, ya que "así se oye mejor dentro de lo que me podría permitir".

El objetivo de este equipo es ofrecer la corriente necesaria para excitar las cajas acústicas, algo que depende entre otras cosas de la sensibilidad. Juanky profundiza en la importancia de la amplificación y uno de sus mayores enemigos, la distorsión:

"Pasa una señal que se encuentra por debajo del watio a cientos o miles de watios. Un equipo de alta fidelidad tiene el reto de ofrecer en este paso cuanta menos distorsión, mejor.

La distorsión armónica total de un amplificador de alta calidad puede ser del 0,005% o incluso menos, mientras que muchas de las cadenas que compramos en las tiendas tienen una distorsión del 0,3 al 0,5%

Juan Carlos nos revela algo muy importante: "La distorsión es lo que provoca la fatiga acústica. La fatiga es la razón de que te duela la cabeza cuando estás escuchando música, o que te duelan o piten los oídos cuando vuelves de una discoteca o de un concierto. La distorsión destroza la experiencia de usuario y ya no disfrutas. Un equipo de buena calidad tiene que proporcionar un nivel de presión sonora importante y aun así, no fatigarte."

Unos altavoces capaces de recrear la escena sonora original

La historia de las cajas acústicas Dynaudio Consequence MKII es muy peculiar: "Son de un fabricante danés cuyo diseño data de 1984 pero que se han seguido fabricando desde hace poco porque encantan a los aficionados al sonido. Las retiraron, pero eran tan apreciadas que Dynaudio las ha seguido fabricando a medida, que es como las compré yo: tenías que pedirlas, dar una señal y en tres meses te las enviaban. Pero Dynaudio se dió cuenta de que llevaban vendiendo las mismas cajas más de dos décadas porque sonaban tan bien que competían con otras que valían el doble o el triple."

Así que decidieron volver a meterlas en su catálogo lanzando una nueva versión, las cajas acústicas Dynaudio Consequence Ultimate Edition (51.400 euros): "Este nuevo modelo tiene alguna modificación, pero duplican el precio. Los Ultimate cuentan con algunas variaciones no esenciales, ahora tienen una caja más grande, pesan 114 kilogramos y antes pesaban 84 kilos, pero la principal diferencia es el precio."

"Tienen una calidad de sonido increíble y son muy polivalente. Lo mejor es que son capaces de recrear la escena sonora de forma precisa: si tienes un recinto cuidado, puedes cerrar los ojos y parece que los instrumentos suenan para ti. Eres capaz de distinguir dónde estaba el violín cuando se hizo la grabación, en la derecha o en la izquierda, más cerca o más lejos... Ese debe ser el objetivo de un equipo de alta fidelidad."

Las cajas acústicas Dynaudio Consequence MKII costaban en su momento unos 25.000 euros, pero Juanki los consiguió algo más baratos: "A mi me merece la pena la inversión porque me apasiona la música en vivo. Esto es lo que yo hago los domingos por la tarde: me voy al salón, pongo un disco, cierro los ojos y parece que tienes a Paul McCartney tocando en la sala. Y eso es lo que he logrado con mucho esfuerzo"

La importancia relativa del cableado

Este es un componente polémico: hay aficionados que opinan que los cables no tienen un impacto en el sonido claro y que todos suenan igual y otros opinan todo lo contrario. ¿Cuál es la experiencia de Juan Carlos?

"Mi postura no es ni lo uno ni lo otro, tienen un impacto en el sonido pero no es enorme. Merece la pena cuando realizas este tipo de inversión, mejor comprar cables de buena calidad y de una buena marca con conductores como cobre o plata, pero no compensa gastarse un dineral. Mis cables son de las marcas Kimber y Audioquest y cumplen este criterio."

¿Auriculares sin cable o con cable?

Juan Carlos López viaja mucho por su trabajo y en ese momento tiene cambiar su magnífico equipo de música por su Samsung Galaxy S7 Edge y los cascos Audio-Technica ATH-M50x (119 euros) , un modelo que puede usarse tanto con cable como sin él. "Elegí este modelo por su calidad para grabaciones en casa, podcasts... para trabajo. No me gusta oír música con cascos y no suelo hacerlo demasiado, prefiero hacerlo con altavoces."

"Si tengo que elegir unos auriculares usando única y exclusivamente la calidad de sonido como criterio, me quedo sin duda con los que tienen cables. Con comunicaciones inalámbricas hay otros factores que pueden perturbar la calidad de sonido y que ya no sea la misma. Aunque reconozco que los sin cable han mejorado muchisimo gracias a protocolos como Bluetooth aptX, pensado para aplicaciones de alta fidelidad."

No obstante, Juanki insiste en que depende del ámbito de uso: "En otros contextos en los que importe ser prácticos como en un avión, mejor unos inalámbricos con cancelación con ruido que te quitan el ruido de las turbinas completamente."

"No me importaría tener los Sony WH-1000XM3 (303 euros) para cuando viajo, tienen la mejor cancelación de ruido que yo he probado con diferencia. Con cable mis Audio Technica tienen mejor calidad de sonido que los Sony, pero no tienen cancelación de ruido. "

Eso sí, nos confiesa que ante una buena grabación, quizás no sería capaz de distinguir unos buenos cascos inalámbricos de unos con cable.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.