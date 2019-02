Los gadgets para entrenar de Lady Fitness, directora de Vitónica: auriculares, reloj deportivo, báscula y más

Raquel Rodríguez es la persona que se encuentra detrás de Lady Fitness, la directora de Vitónica. En su día a día compagina sus labores al mando del medio más fit de Webedia con su trabajo como entrenadora personal y la preparación de diversas pruebas deportivas, la última de ellas el maratón de Sevilla. Hemos hablado con Lady Fitness para que nos cuente qué dispositivos usa en el día a día en su actividad deportiva.

No puede entrenar sin música

Nada más empezar, Lady Fitness nos confiesa que siempre que escucha música siempre que entrena y que ha probado tantos auriculares deportivos que podría darnos un máster sobre el tema. Con este en cuenta, ¿qué debemos valorar a la hora de elegir unos cascos para hacer deporte?

"Para mí hay dos cosas básicas: que los auriculares no se muevan mientras estás entrenando y que los controles sean sencillos, que no tenga que estar aprendiéndome todo el tiempo qué tengo que hacer para pasar de canción o para subir el volumen."

Bose SoundSport Free

En este sentido, su elección son los Bose SoundSport Free (159,90 euros), un modelo que emplea tanto para entrenamientos en el gimnasio como para el trabajo: "Me parecen muy intuitivos y no se mueven nada de nada. La sensación es la de pensar que no llevas nada puesto en las orejas, de hecho alguna vez casi me meto con ellos en la ducha porque se me olvida que los llevo. Por supuesto, tienen que ser bluetooth porque entrenar con cables es incómodo y tener una calidad de sonido aceptable."

Si le toca trabajar fuera de casa, también se los lleva: "Cuando no estoy en casa también me llevo los Bose para aislarme del entorno. Aislan bastante de los ruidos externos sin llegar a tener cancelación de ruido y cuentan con tecnología true wireless. Me gustan mucho porque tienen una calidad de sonido buenísima y porque la batería tiene una duración muy larga, además de que pueden cargarse con su propio estuche."

Cuando deja el ordenador y el gimnasio para entrenar en exteriores, también cambia de cascos: "Aquí no tengo dudas con los Aftersockhz Trekz Titanium (109,95 euros): son unos cascos de inducción ósea, que permiten dejar libres los oídos y transmiten el sonido a través del hueso. Para mí son perfectos para entrenar al aire libre porque te permiten oír todo lo que pasa a tu alrededor: si se acerca una bicicleta, si viene un niño corriendo, si un coche pega un frenazo... Obviamente, no los recomiendo para su uso dentro del gimnasio porque escuchas a la vez tu música y la del hilo musical, y te puedes volver loco. Pero para entrenamientos outdoor me parecen la bomba."

"A la hora de entrenar recomendaría unos cascos que sean bluetooth y a poder ser true wireless, que nos encontremos cómodos con ellos y que tengan un sonido bueno"

No obstante, tampoco descarta otras opciones que ha probado: "Por su ligereza me gustan los Flyer (106,95 euros) de Fitbit. Aunque no sean true wireless, no se mueven mientras entrenas y son muy cómodos porque los materiales son muy suaves. Además la calidad de sonido no es mala. Este verano probé también los JBL Endurance Dive (84,99 euros) para utilizar debajo del agua que me encantaron, ¡no pensaba que se iban a escuchar tan bien en la piscina! Los controles son un poco liosos, pero son geniales si entrenas natación."

Un reloj deportivo para cada nivel de actividad

Por la muñeca de Raquel Rodríguez han pasado unos cuantos relojes deportivos que le han acompañado en sus avances en los entrenamientos: "Cuando comencé a entrenar opté por un Polar básico con banda al pecho para medir la frecuencia cardíaca que en clases de spinning a veces me mezclaba la señal con la de los compañeros y era un follón. Al empezar a correr opté por un TomTom Runner 2, que se me quedó corto enseguida porque no permitía diseñar entrenamientos de series ni desde la aplicación móvil ni desde el reloj. Cuando empiezas a interesarte más en serio por el running y empiezas a meter distintos tipos de entrenamientos, buscas un reloj que se adapte a tus necesidades."

Actualmente Lady Fitness está usando un Apple Watch, un modelo que reconoce gustarle porque "me permite cuantificar mis entrenamientos en el día a día porque es multideporte y su pulsómetro es muy preciso. Además me sirve como herramienta de trabajo facilitándome el manejo de mails, mensajes, etc. A nivel deportivo destacaría que es el más motivador a la hora de conseguir retos de movimiento, yo voy ahora a por el reto de #closeyourrings por segundo mes consecutivo."

Aunque lo que más le seduce del Apple Watch es su versatilidad, no es su reloj favorito:

"Al preparar mi primera maratón, opté por el Garmin Forerunner 235 (179,99 euros). Es un buen reloj y con un funcionamiento sencillo. Con pulsómetro integrado en la muñeca, te permite diseñar y cargar todo tipo de entrenamientos en el reloj. Para un runner amateur creo que es un reloj perfecto. Además, tiene el plus de que se maneja con la app Garmin Connect, que es muy completa y permite tanto descargar planes de entrenamiento como diseñar los tuyos propios. Asímismo, también ofrece estadísticas que otros relojes de gama más baja obvian, como el tiempo de recuperación post ejercicio o tu nivel de VO2 máx, importante para cualquier deportista. Si te interesa monitorizar el sueño, también tiene esa función, y actúa también como monitor de actividad, contando pasos y kilómetros recorridos en el día. Es súper ligero y el diseño es curioso. Aunque creo que se queda corto al medir solamente ciclismo y carrera "

No obstante, Raquel nos insiste: "no existe un reloj deportivo perfecto. Antes hay que saber qué tipo de deporte vas a practicar y a qué nivel. Como reloj muy completo te puedo recomendar un Suunto, pero es una tontería gastarte 600 euros en un reloj si lo que vas a hacer es correr en cinta. Quizás para una persona que está empezando a correr, el reloj perfecto para él o ella sea uno que le indique ritmos de carrera y pulsaciones, y que le mande un aviso cada vez que le toque entrenar. Sin embargo, un corredor de triatlones necesitará un reloj específico que sea multideporte, otro que corre trails querrá un reloj que le permita cargar tracks, o una persona que practica natación buscará un reloj que le ofrezca información relevante sobre las brazadas o sobre cada uno de los largos."

Con esta premisa y teniendo en cuenta que la especialidad de Lady Fitness es el running, le preguntamos qué modelos ha probado y recomienda para diversos niveles y expectativas.

Si eres sedentario y quieres comenzar a correr: "Lo primero que recomendaría es que empezara por entrenamiento de fuerza y técnica, porque hay que estar en forma para empezar a correr. En cuanto a reloj o pulsera de actividad: al principio lo que vamos a hacer es combinar caminata y carrera durante las primeras semanas o meses, hasta que podamos correr de forma continua. Para eso, con una pulsera de actividad como la Fitbit Charge 3 (129 euros) o la Fitbit Alta HR (79 euros) es más que suficiente. Cuentan con pulsómetro, que es quizás lo más interesante para controlar las pulsaciones si somos principiantes; no tienen GPS, de modo que tendremos que utilizar el de nuestro smartphone, pero si lo que buscamos es movernos más, aumentar el número de pasos y de movimiento a diario, tampoco lo veo un imprescindible."

Si ya haces deporte y tu idea es prepararte una carrera de distancia corta, como un 5K o 10K: "Aquí sí que interesa más un reloj deportivo que cuente con GPS y con pulsómetro. Una buena opción calidad/precio puede ser el Polar M200 (94,95 euros), que es muy sencillo y cuenta con estas dos funcionalidades, además de funcionar también como monitor de actividad diaria."

Cuando el objetivo es preparar una carrera de media o larga distancia, como una media maratón o maratón: "Necesitaremos un reloj deportivo que nos permita programar entrenamientos o seguir un plan específico, además de darnos otro tipo de mediciones que nos pueden interesar para conocer nuestro progreso, como nuestro consumo de VO2 máx. El Garmin Forerunner 235 siempre será uno de mis favoritos por su sencillez. Si queremos que pueda cargar música para no tener que salir con nuestro teléfono y poder conectarlo a unos auriculares bluetooth, el Garmin Forerunner 645 Music (439 euros) es otra buena opción."

Pero Lady Fitness nos insiste en acotar nuestras expectativas reales al empezar a correr: "Hemos de tener en cuenta qué uso prevemos que le vamos a dar y cuánto dinero queremos gastarnos. si no hemos corrido nunca y no sabemos si nos va a gustar o si nos vamos a encontrar a gusto, no tiene sentido que nos gastemos 400 euros en un reloj. Mi consejo siempre es comenzar con lo que ya tengamos, si partimos de cero, o probar primero con aplicaciones móviles y, si vemos que vamos a continuar entrenando y que vamos a sacarle partido, invertir en un reloj deportivo."

Báscula deportiva: mucho más que el peso

En función de la época en la que se encuentre, lo primero que suele hacer lo primero que Lady Fitness al salir de la cama una vez a la semana o cada quince días es pesarse:

"Como deportista, saber solo el peso no me dice nada: necesito otros datos para saber si evoluciono o si no. La mayoría de personas solo se fija en el peso, y esto es un error, sobre todo si somos personas deportistas. No es igual el cuerpo de una persona que pesa 70 kilos y tiene un 25% de masa grasa que el de una persona que pesa 70 kilos y tiene un 15% de masa grasa: en ambas el peso es el mismo, que es el único dato que te va a dar una báscula tradicional, pero su estética y su estado de salud pueden ser muy distintos. Que una báscula nos ofrezca el dato de nuestro porcentaje de grasa es imprescindible hoy en día"

Para obtener el porcentaje en grasa se emplea la bioimpedancia: "No es la forma más precisa pero sí la más accesible para el gran público: un impulso eléctrico entra por uno o dos de los electrodos, recorre nuestro cuerpo y sale por el otro u otros dos. Explicado muy sucintamente, lo que ocurre es que este impulso eléctrico se mueve de forma más rápida por el agua y la masa muscular dentro de nuestro cuerpo que por la grasa. De este modo, conociendo el tiempo que el impulso eléctrico tarda en entrar y salir de nuestro cuerpo, la báscula nos arroja el dato de nuestro porcentaje de masa grasa y de nuestra cantidad de masa magra."

Una báscula de bioimpedancia nos ofrece una serie de mediciones que nos ayudan a saber si lo que estamos haciendo en cuanto a entrenamiento, alimentación y hábitos saludables está teniendo éxito o no.

No obstante, no es el único parámetro importante para saber cómo de saludables estamos: "El índice de grasa visceral es relevante, ya que es grasa acumulada en la zona central de nuestro cuerpo, la más peligrosa puesto que está relacionada con patologías cardiovasculares y la más complicada de eliminar. También el porcentaje de agua y cantidad de masa ósea que tenemos, un dato especialmente relevante en mujeres que se acercan o se encuentran ya en la menopausia y que podemos mejorar con entrenamiento de fuerza."

Cada vez encontramos más modelos de básculas inteligentes en el mercado, sin embargo Lady Fitness sigue apostando por una báscula por segmentos que no es smart:

"He probado otras básculas que sí se conectan con el teléfono, pero las mediciones que realizan no me parecen tan precisas como las de Tanita BC-730 (42 euros) que compré hace años. Este modelo ofrece las métricas que he explicado antes y además algo muy importante que falta en bastantes básculas inteligentes: la posibilidad de registrar tus datos como “deportista”, que afina mucho más en el porcentaje de grasa corporal. Apunto las medidas en una libreta: papel y boli de toda la vida. La Tanita RD-953 (199 euros) te lo lleva al móvil pero la diferencia de precio es abismal e innecesaria para un usuario medio"

Su gadget más curioso

Raquel Rodríguez nos explica que "en el mundo del deporte existen gadgets para todo: para medir la velocidad de los levantamientos que hacemos en el gimnasio, para medir el número de brazadas que damos en un largo en la piscina y lo que avanzamos con cada una de ellas, para comprobar cuál es tu fuerza al golpear un saco en un entrenamiento de boxeo...cuando nos hablan de gadgets deportivos solemos centrarnos en relojes, pulseras y auriculares, pero hay todo un mundo más allá."

Al preguntarle sobre uno gadget curioso que emplee en sus entrenamientos, Lady Fitnes nos habla del suelo pélvico. "Es importante entrenar el suelo pélvico porque forma parte de la musculatura de la zona central de nuestro cuerpo y nos sirve para sujetar las vísceras que se encuentran justo encima, controla la continencia anal y urinaria y mejora la práctica sexual. Para las mujeres además ayuda en la fase de alumbramiento durante el parto."

Para fortalecerlo se hacen los ejercicios de Kegel, una rutina que Lady Fitness realiza con un gadget llamado Elvie (184,85 euros). "Probé diferentes dispositivos de este tipo hace tiempo, y este me gustó mucho porque tiene conexión bluetooth y te permite gamificar el entrenamiento a través del teléfono móvil. Se introduce en la vagina como si fuera un tampón, está fabricado en silicona médica y cuenta en su interior con unos sensores de presión que detectan cuándo activas la musculatura del suelo pélvico."

"Se conecta vía bluetooth con el teléfono móvil, de modo que tú te tumbas o te sientas cómodamente, y en la pantalla de tu teléfono te va diciendo qué es lo que tienes que hacer: contracciones más largas, más cortas, mantener la contracción, pulsos, etc. Todo como si fuera un juego, por lo que es muy sencillo de seguir."

El próximo gadget que le gustaría comprarse

A pesar de su dedicación al deporte, Raquel Rodríguez no tiene una cámara de acción. No obstante, tiene una en mente de la que se enamoró a primera vista: "Me encantaría comprarme una cámara deportiva, concretamente la Garmin VIRB360 (599 euros). El día que la presentaron yo estaba con los ojos como platos. Tiene GPS, se controla por voz o por el móvil, puede transmitir en directo, permite editar desde la propia cámara, puede (evidentemente) grabar vídeo en 360 y además graba en 4K. Es una maravilla para deportistas que todavía se me va un poco de precio."

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.