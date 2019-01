Guía de compra de accesorios para cámaras deportivas: GoPro HERO, Xiaomi YI 4K, 4K+ y más

Aunque es con el buen tiempo cuando las cámaras comienzan a proliferar por las calles como las flores, a muchos no parece importarles demasiado el mal tiempo para sacar su cámara de acción a pasear e inmortalizar sus jornadas de esquí o snowboard. Si esta Navidad te ha caído una cámara de acción y ya has comenzado a familiarizarte con ella, el siguiente paso es pensar para qué la vas a utilizar y equiparla los con accesorios pertinentes.

En esta guía de compra de accesorios para cámaras deportivas es solo la punta del iceberg de una gran cantidad de herramientas compatibles con la cámaras de acción del mercado. La existencia y abundancia de accesorios para una cámara deportiva está relacionada directamente con su popularidad y precio. Por regla general, la amplia mayoría de elementos son compatibles con modelos de GoPro (la marca por excelencia) o con las Xiaomi YI, con gran popularidad desde su lanzamiento. No obstante, también hay accesorios para marcas y modelos menos conocidos. Antes de comprar, asegúrate de que sea compatible con tu marca y modelo.

Estuches de viaje

Estos estuches nos permiten guardar la cámara deportiva y algunos de sus accesorios. En el mercado encontramos alternativas de menor o mayor tamaño en función de qué queramos guardar dentro. Asimismo, hay modelos más resistentes que otros, orientados al mero almacenamiento o al transporte por exteriores.

Neewer

Funda básica fabricada en EVA de dimensiones 32,5 x 21,5 x 6,3 cm con compartimentos acolchados, rejilla para dejar accesorios y asa para transportarla. Por 6,99 euros tanto en tamaño grande como en un modelo más pequeño.

Según las especficaciones del fabricante es compatible con la mayoría de las cámaras de acción, entre ellas: GoPro Hero Session , GoPro Hero 1, GoPro Hero 2, GoPro Hero 3, GoPro Hero 3+, GoPro Hero 4, GoPro Hero 4, GoPro Hero 5, GoPro Hero 6 y otros modelos de las marcas AKASO, APEMAN, WiMiUS, Rollei y QUMOX.

iMusk

Este modelo también está fabricado en EVA y es bastante compacto, con el interior acolchado y bolsillo de rejilla en la tapa. El fabricante asegura que es compatible con la mayoría de las cámaras de acción, incluidas las GoPro, Yi o SJCAM. Por 8,50 euros

AmazonBasics

Amazon dispone de tres bolsas de transporte para GoPro en tres tamaños diferentes: grande, pequeño y extrapequeño. Esta funda de EVA también cuenta con bastante espacio y protección. El tamaño grande es 33 x 22,8 x 6,3 cm y cuenta con refuerzos y asas para llevarlo con comodidad. Por 14,14 euros el modelo más grande.

PowerVault

PowerVault es un estuche con un cargador de batería incorporado para dos baterías GoPro Hero 3, GoPro Hero 3 + y GoPro Hero 5 de 5200mAh, así como un puerto USB para cargar otros dispositivos. Cuenta con ranuras para guardar la cámara y accesorios, está fabricada en nylon, lleva asa y es resistente al agua. Por 17,13 euros

GoPro Casey

Este es el estuche oficial más grande de GoPro (44,99 euros), es impermeable, semirígido y tiene capacidad para la cámara, soportes y accesorios. Cuenta con una bolsa extraíble para almacenar baterías, tornillos de pulgar, tarjetas microSD, entre otras cosas.

Baterías y cargadores

Las cámaras de acción se alimentan de una batería que deberá estar lista para usar, es decir, cargada. No obstante, también puedes comprar baterías de recambio y otras soluciones para cargar más rápido o incluso cargar sobre la marcha.

Batería Yi

Batería original de Yi de polímero de litio recargable para las cámaras de acción YI Lite / 4K / 4K +. Se puede usar como repuesto o reemplazo. Sus especificaciones son de 3.8V/1200mAh, lo que le permite durar hasta 110 minutos según el fabricante. Por 9,99 euros.

Batería de repuesto y kit cargador Newmowa

Este kit incluye dos baterías de polímero de litio (3.85V/1400mAh), un cargador y un cable USB. Es muy compacto, permite cargar tres baterías al mismo tiempo, dispone de un indicador LED y cuenta con protección ante fallos eléctricos. Es compatible con los modelos Xiaomi Yi, Xiaomi Yi 4K,Yi 4K+,Yi Lite, Yi 360 VR Action Camera, pero no con la Yi Discovery. Por 18,99 euros.

Batería GoPro

Batería original de GoPro para reemplazo o repuesto. La de GoPro para Hero 3+ cuesta 38,99 euros, la de GoPro HERO4 Black o Silver por 19,07 euros y la compatible con los modelos HERO7 Black, HERO6 Black, HERO5 Black, HERO (2018) cuesta 25,41 euros.

SANDMARC triple cargador

Este cargador de SANDMARC dispone de tres ranuras para cargar las baterías de tu cámara de acción GoPro y el mando a distancia al mismo precio. Con indicador LED y cable USB. Es compatible con las cámaras GoPro HERO5, HERO4 y el mando GoPro Smart. Por 29,99 euros

Cargador rápido GoPro

Cargador rápido de GoPro de 27,5 W capaz de cargar hasta dos dispositivos a la vez gracias a la toma USB-C, que permite cargar a 5,1 V a 3 A, 5,5 V a 3 A y 12 V a 1,67 A. Viene con diferentes enchufes para usar en varios países. Por 54,99 euros.

Cargador de batería dual y batería GoPro

Si tienes una GoPro HERO 5 Black, este kit integra el cargador y una batería de repuesto original de 1.220 mAh. Con indicador LED de carga. Ojo porque el kit incluye el cable USB, batería y soporte de carga, pero no el adaptador de corriente. Por 61,95 euros.

Power Bank GoPro

Es el power bank oficial de GoPro, una batería externa de 6.000 mAh de capacidad con dos puertos USB a 1,5 Amperios. Según el fabricante puede cargar dos cámaras GoPro simultáneamente en 2,5 horas. Incluye la batería, un cable USB y un cable USB-C. Por 64,94 euros.

Mandos a distancia

No siempre vamos a tener la cámara deportiva al alcance de la mano, razón por la que un mando a distancia nos servirá para tomar instantáneas, iniciar o detener una grabación.

HawkEye Firefly

Mando a distancia para las cámaras deportivas de las marcas Hawkeye Firefly 8S, Yi, Yi 4K y Yi 4K+, con Bluetooth 3.0 y un radio de acción de 10 metros. Permite grabar y hacer fotos. Por 19,99 euros

Anordsem

Este mando a distancia de la marca Anordsem recuerda bastante al original tanto en diseño como en funcionalidad. Tiene una autonomía de 5 horas según el fabricante, puede sincronizarse con 50 cámaras, es resistente al agua y su radio de alcance máximo es de 50 metros. Con pantalla LCD y fácil sincronización, funciona mediante Wi-Fi. Incluye accesorios como cable de carga, correa para la muñeca, anilla para el llavero.

Es compatible con cámaras como GoPro HERO7 Black, HERO6, HERO5, Session, HERO4, HERO3 y HERO3+, entre otros modelos. Por 45,99 euros

GoPro Smart

GoPro Smart (81 euros) es el mando oficial de GoPro. Permite controlar hasta 50 cámaras a la vez, es resistente al agua y puede alcanzar un radio de acción de hasta 180 metros, más que empleando Wi-Fi. Dispone de una pantalla LCD que nos informa de la configuración elegida y el nivel de batería. Incluye un llavero y una correa para la muñeca para llevar el control contigo o con el equipo.

Compatible con cámaras GoPro: Fusion, HERO7 Black, HERO6 Black, HERO5 Black, HERO5 Session, HERO4 Black, HERO4 Silver, HERO Session, HERO3+ / HERO3.

Carcasas

Las cámaras de acción se destinan, como su nombre indica, para usarlas en actividades que implican movimiento y un riesgo relativo. Aunque son moderadamente resistentes, es una buena idea hacerse con una carcasa para protegerla ante golpes, caídas o también ante el agua, si es que vamos a usarlas en actividades acuáticas.

iMusk

Una sencilla funda protectora para las cámaras Xiaomi Yi 4K y 4K Plus. Es transparente, ligera y rígida para protegerla ante golpes. Incluye protección para la lente y solo pesa 15 gramos. Por 4,99 euros.

FineGood

Funda de silicona para la GoPro HERO5 y HERO6 diseñada para proteger estas cámaras, con aberturas en las zonas de los botones y protección para la lente. Para evitar choques y arañazos. Por 7,49 euros.

Rhodesy

Otra funda sencilla de silicona compatible con las cáamras Xiaomi Yi 4K/4K+ con tapa para la lente. También está disponible en formato carcasa rígida con sujeción para trípode. Por 7,99 euros.

Rhodesy impermeable

Otra alternativa de la misma marca es esta carcasa impermeable para la Yi y la Yi 4K, protegiéndola para una inmersión de hasta 40 metros según el fabricante, con lente de vidrio plano. Disponible en dos colores, desde 9,99 euros.

SHOOT

Si vas a sumergirte con tu cámara YI, esta cubierta impermeable de SHOOT soporta el agua y la presión hasta los 30 metros. Es compatible con las cámaras 4K/4K+. Por 13,99 euros.

Yi Cuero

Esta funda protectora de YI sirve para las cámaras YI 4K + y YI 4K y sirve para protegerla ante golpes y arañazos y al mismo tiempo conferirle un aspecto más elegante. Está fabricado en cuero, sus cierres son magnéticos y su interior es de fibra. La lente protectora es de vidrio. Por 19,99 euros.

GoPro Floaty

El GoPro Floaty es un llamativo flotador para fijar en las carcasas de The Frame y Super Suit para que la cámara no se sumerja, de modo que quede a flote y puedas grabar y tomar fotos mientras haces snorkel, surf y otras actividades acuáticas. Incluye un anclaje adhesivo y amarres para cámara, de manera que aporta mayor seguridad en condiciones extremas.

Compatible con: HERO7 Black, HERO7 Silver, HERO7 White, HERO6 Black, HERO5 Black, HERO (2018), HERO4 Black, HERO4 Silver, HERO3+, HERO3, HERO+ LCD, HERO+, HERO (2014). Por 26 euros

También hay un modelo para para la Hero Session (25,41 euros).

Yi Sumergible

Carcasa oficial de Yi sumergible para la cámara YI 4K. Soporta la inmersión hasta a 40 metros, temperaturas extremas, polvo y corrosión. Con puerta trasera y soporte para palo selfie, pecho, muñeca o manillar. Por 45,71 euros

Super Suit

La protección más extrema para tu GoPro: es sumergible hasta 60 metros de profundidad y tiene puertas traseras para acceder a la pantalla y mejorar el audio, así como para incrustar a Floaty. Compatible con HERO7 Black, HERO6 Black, HERO5 Black, HERO (2018). Por 55,16 euros

Arneses y sujeciones

Con los diferentes arneses, correas y sujeciones podremos fijar la cámara a partes de nuestro cuerpo como la cabeza o el pecho, o también a otros elementos, como pueden ser una bicicleta o un bastón de esquí, de modo que puedan trabajar mientras nosotros realizamos actividades. No obstante, para fijarlos en algunos casos será necesario un soporte que los conecte. Ojo, porque veces va incluido y otras no.

SHOOT

A diferencia de GoPro, que tiene gran cantidad de accesorios oficiales y fabricantes que comercializan productos para sus cámaras de acción, las cámaras más genéricas suelen venir en pack o se puede recurrir a un pack "universal" como este, que incluye una correa para el pecho, correa para la cabeza, una empuñadura que flota, una bolsa de transporte y un soporte. Según el fabricante es de fácil colocación y compatible para GoPro HERO 6/5/4/3+/3, las Xiaomi YI y ciertos modelos de SJCAM. Por 11,50 euros.

AmazonBasics correa para la cabeza

AmazonBasics comercializa una correa para la cabeza o para fijar en cascos fabricada en nylon y con hebillas de policarbonato. Según Amazon, es compatible con las carcasas de todos los modelos de cámaras GoPro, incluyendo GoPro Hero 4, Hero 3+, Hero 3, Hero 2 y Hero 1. Por 11,99 euros.

AmazonBasics arnés de pecho

Otra solución de AmazonBasics es este arnés de pecho para las cámaras GoPro. Es ajustable y según Amazon es compatible con todos los modelos de cámara GoPro de liberación rápida, incluidas las GoPro HERO5 Black, HERO5 Session, HERO4 Black, HERO4 Silver y HERO Session. Por 12,49 euros.

GoPro correa para la cabeza

GoPro dispone de esta correa para la cabeza con un QuickClip para ajustarla a nuestro gusto a varios lugares: gorras, sombreros, cinturones. Está fabricada en plástico y es compatible con GoPro HERO 7. Por 24,99 euros.

Gafas de buceo

Estas gafas de buceo permiten fijar cámaras de acción como GoPro (y otros modelos) para que puedas bucear y grabar desde ese ángulo, vamos, lo que ven tus ojos. No obstante, se puede retirar el soporte y usarlas como unas gafas normales. Por 28 euros.

GoPro bicicleta

Este soporte permite fijar la carcasa de GoPro a diferentes partes de la bicicleta, como la tija o el sillín, o incluso al bastón de los esquíes. Dispone de un diseño antideslizante y bisagras para facilitar su ajuste y montaje. Su base da la vuelta completa y ofrece 16 posiciones fijas. Por 38,29 euros.

Correa para el pecho GoPro

Este accesorio oficial de GoPro cuenta con una estructura ligera y flexible con materiales acolchados para resultarnos cómoda. Es ajustable y dispone de hebilla de apertura rápida. Es compatible con las cámaras GoPro y el Karma Grip. Por 39,21 euros

Empuñaduras, alargadores y gimballs

Desde un simple mango para agarrarlo cómodamente hasta un alargador para hacernos un selfie pasando por estabilizadores que eviten vibraciones que puedan perturbar nuestras grabaciones.

Soporte flotador

Una sencilla empuñadura que flota compatible con GoPro (Hero 4/3+/3/2) y cámaras con una fijación similar. Con correa ajustable. Por 8,25 euros.

Alargador AmazonBasics

Brazo alargador con carcasa integrada para montar un mando a distancia. Es compatible con la mayoría de GoPro según Amazon, entre ellas GoPro HERO, HERO 2, HERO 3, HERO3+, HERO4, HHERO4 Black, HERO 4 Silver, HHERO+ LCD o HHERO 4 Session.

Dispone de un cabezal oscilante de 180 grados y es impermeable, con correa y longitud extensible. Una de las soluciones más versátiles en este rango de precios. Por 14,99 euros.

Yi empuñadura flotante

Es la empuñadura oficial de Yi para actividades acuáticas (eso sí, tendrás que usar la cámara en una carcasa impermeable), con mango de espuma antideslizante y correa ajustable. Por 14,99 euros.

GoPro The Handler

Esta vez estamos ante la empuñadura flotante oficial de GoPro (25,41 euros), con un diseño antideslizante y robusto, apertura rápida y detalles reflectantes.

GoPro Shorty

GoPro Shorty (35,99 euros) es una compacta empuñadura para GoPro que estira tu brazo 22,7 centímetros más. También puede hacer de trípode. Una solución muy fácilmente transportable para ganar estabilidad.

Pgytech

Esta empuñadura y trípode de Pgytech (41,69 euros) es compatible tanto con cámaras GoPro, otras cámaras de acción y con smartphones. Está fabricado en ABS y aluminio, es muy ligero y ajustable.

GO PRO 3-WAY

Uno de los accesorios más versátiles y, me atrevería a decir, imprescindibles de GoPro. El 3-WAY es un tres en uno para cámaras GoPro: sirve como brazo alargador, como empuñadura y como trípode. Una funcionalidad máxima en un diseño muy compacto que pasa de 19 centímetros hasta más de medio metro de longitud. Por 52,77 euros.

YI Action gimball

Este estabilizador de 3 ejes permite rotación e inclinación con un amplio angulaje y se controla mediante Bluetooth. Dispone de 4 modos de funcionamiento y tiene una autonomía de hasta 8 horas, según Xiaomi. Es compatible con las cámaras de acción YI Lite, YI 4K + y YI 4K. Por 149,99 euros.

GoPro Karma Grip

Es el estabilizador de GoPro y permite captura vídeos y fotografías evitando vibraciones y movimientos indeseados. Su autonomía es de 1 hora y 45 minutos y se puede extraer la zona superior para fijarlo al Karma Drone.

Compatibilidad: HERO7 Black, HERO6 Black, HERO5 Black, HERO4 Black (requiere el arnés de HERO4, que se vende por separado), HERO4 Silver (requiere el arnés de HERO4, que se vende por separado). Por 343 euros

Kits de accesorios

Otra opción es comprar un kit de accesorios para tu cámara deportiva, una alternativa interesante si tu modelo de cámara no es muy popular (por lo que no hay demasiados accesorios destinados a ese modelo), no quieres gastarte mucho dinero, vas a usarlos de vez en cuando o simplemente quieres probar los diferentes accesorios.

Neewer 50 en 1

Este kit de Neewer integra 50 accesorios fabricados en plástico: estuche de viajes, sujeciones para el cuerpo, soportes, empuñaduras, adhesivos y fijaciones.

Es compatible con los modelos GoPro HERO 6 / 5 / 4 /3+ / 3 / 2 / 1 y Session 5, AKASO EK7000, Apeman SJ4000, 5000, y 6000, DBPOWER AKASO, VicTsing, WiMiUS Rollei, QUMOX, Lightdow Campark, entre otras. Por 18,94 euros, si bien hay otros kits de la misma marca con menos accesorios.

Deyard Y-05

Este kit está diseñado especialmente para las Xiaomi YI 4K/4K+. Cuenta con funda para bucear sumergible, carcasa de silicona, correas para el pecho y la cabeza, ventosas y soportes, empuñadura y palo selfie, entre otros. Por 26,99 euros.

Deyard

La misma marca del punto anterior también ha lanzado un kit para GoPro, así como otras marcas como AKASO, APEMAN, SJCam y otras marcas chinas que han lanzado al mercado su cámara de acción.

Dispone de correa para la cabeza, arnés para el pecho, empuñadura flotante, maletín de transporte, trípode pulpo, palo selfie, soportes, adhesivos... Por 27,99 euros

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.