Guía de compra de accesorios para Xbox One: 57 mandos, fundas, discos duros, cables, auriculares, adaptadores, soportes y más

Si eres usuario de las consolas de Microsoft, en esta guía de compra de accesorios para Xbox One S y Xbox One X encontrarás una completa selección de elementos para disfrutar y proteger tu consola: mandos, cables, soportes, fundas y mucho más.

Mandos y controles

La Xbox solo viene con un mando, por lo que si la idea es que jueguen dos personas con frecuencia, lo más recomendable es hacerse con un segundo joystick.

Asimismo, dentro de los accesorios para Xbox también encontramos controladores en forma de volante que facilitan la experiencia en juegos conducción, dotándole de un mayor realismo.

PDP

El de PDP (23,99 euros) es un mando con muy buena relación calidad precio si buscas un segundo joystick. Tiene un diseño idéntico al original con toma jack, doble motor para vibrar y generar una experiencia realista y buenos acabados para mejoran el agarre. Es compatible con Xbox One, Xbox One S, Xbox One X y Windows.

Amazonbasics

También Amazon ofrece un mando genérico para Xbox que recuerda bastante al original. Viene con un cable USB de 3 metros, cuenta con clavija de auriculares, motores de vibración y tiene la licencia oficial de Xbox. Por 29,99 euros.

Mando Xbox inalámbrico

Otra alternativa es hacerse con el mando original de Xbox. Es inalámbrico, está disponible en varios colores y kits y ofrece la disposición ergonómica y materiales propios de Microsoft. Por 47,99 euros.

Xbox Adaptative

El mando Xbox Adaptive ofrece una customización máxima. De hecho, este original diseño nació con la premisa de acercar el juego a las personas con problemas de movilidad. Viene con una amplia cantidad de tomas y puertos para contectar dispositivos externos para optimizar tu experiencia de juego. Además permite personalizarlo para varios usuarios. Por 89,99 euros

Razer Wolverine Tournament Edition Chroma

Subimos un peldaño en cuanto a calidad y personalización con el Razer Wolverine Tournament Edition Chroma (128,72 euros), que si bien no es el oficial de Microsoft, ofrece una experiencia de juego precisa, cómoda y personalizable gracias a la incorporación de botones adicionales. Con efectos de iluminación y cable trenzado para una mayor resistencia.

Elite Wireless

Si eres un jugador intensivo que busca precisión y ergonomía, el mando Elite Wireless (146,63 euros) de Microsoft cuenta con un diseño cuidado que potencia la exactitud, ergonomía y sensibilidad. Incluye crucetas y gatillos intercambiables.

Kit Subsonic volante y pedales

Convierte la experiencia de conducción en juegos en algo más natural con un volante como este de Subsonic, un kit compatible tanto con Xbox como con Play Station compuesto por el volante y los pedales. El volante gira 180 grados y está equipado con cinco ventosas para fijarlo. Por 59,90 euros.

Kit Hori

Muy buena relación calidad precio la del kit Hori (87,99 euros). Con un diseño deportivo compacto y robusto, este kit con licencia oficial de Microsoft integra levas de cambio secuencial en el volante y permite rotarlo 270 grados. Con pedales analógicos.

Thrustmaster TMX Pro

Si eres un jugador intensivo de títulos de conducción, el kit Thrustmaster TMX Pro (199 euros) es el simulador de carreras oficial para Xbox One y Windows. Consta de un sistema mecánico que emula la experiencia al volante de forma realista, viene con tres pedales de metal ajustables y los acabados recuerdan a un volante de verdad.

Control remoto

La Xbox no es solo una videoconsola, sino que también podemos emplearla como un media center gracias a la cantidad de aplicaciones de vídeo y música en streaming, así como la posibilidad de reproducir DVDs y Blu-ray.

Controlarlo con el joystick es posible, pero** es más cómodo hacerlo en formato de mando a distancia tradicional**. Por eso, si vas a hacer uso de esta función de las Xbox, una buena idea es hacerse con un mando a distancia.

Estos pequeños elementos nos permiten controlar de forma intuitiva los discos y aplicaciones como HBO, Netflix, Amazon Prime Video, YouTube...

PDP

Con un diseño que recuerda a los mandos de TV clásicos, el PDP ofrece una solución sencilla y asequible para el uso de la Xbox para consumo de contenido. Por 19,99 euros.

Microsoft Media Remote

Este es el mando a distancia oficial de Microsoft. Es muy compacto, con teclas grandes, buenos acabados y con pilas incluidas. Por 48,96 euros

Baterías y cargadores

La Xbox nos ofrece tres soluciones de alimentación para sus mandos: usarlos con pilas, sustituir las pilas por baterías recargables u olvidarnos de lo anterior y depender de un cable.

Cada una tiene sus ventajas e inconvenientes, pero desde el punto de vista de la comodidad, muchos usuarios optarán por alimentarlos mediante una batería o pilas recargables, algo que por un lado nos ofrece la libertad de usarlo sin cables y por otro no tener que pensar en sustituir la pilas.

Sin embargo, emplear una batería o una pila recargable requiere que esté lista en el momento de iniciar una sesión juego. En este sentido, en el mercado encontramos baterías de recambio para poder intercambiarlas y soportes que guardarán los mandos al mismo tiempo que las cargan, de modo que estén siempre listos.

Ultra Battery Pack Gioteck

Este kit de carga con licencia oficial está compuesto por una batería que ofrece más de 30 horas de autonomía según el fabricante y es compatible con todos los mandos inalámbricos para Xbox One. Por 9,95 euros

Venom Twin

Si tienes dos joystick, otra opción es hacerse con este pack compuesto por dos baterías y dos cables de carga. Con indicador LED. Según el fabricante, con 2,5 horas de carga se pueden jugar hasta 18 horas. Por 12,99 euros.

ENERGIZER MAGNETIC PLAY

Este kit de Energizer consta de una batería adicional y una base de carga que permite cargar el mando sin necesidad de extraer la batería. Por 14,95 euros.

Venom Twin Docking Station

Este completo kit de Venom está formado por dos baterías adicionales y una base compacta con luces LED para indicar el estado de la carga. Por 18,99 euros.

Amazonbasics

Si buscas una base de carga compacta y discreta, esta de Amazonbasics se integra en la propia consola (ojo, solo es compatible con la Xbox One S), por lo que no es necesario usar más cables. Con ella es posible cargar dos baterías al mismo tiempo y ofrece un puerto USB adicional. Por 21,99 euros.

Kit carga y juega Microsoft

Un accesorio muy interesante si somos jugadores intensivos es este oficial de Microsoft, que nos permite cargar el mando al mismo tiempo que jugamos o cuando la consola está en modo espera. Carga al completo en aproximadamente 4 horas. Por 24,90 euros

Trust GXT 247

Diseño compacto y muy buenos acabados para la base de carga Trust GXT 247, un modelo que permite cargar dos mandos de Xbox One a la vez. Incluye 2 paquetes de pilas recargables. Por 25,99 euros.

Xtendable Nyko

Otro modelo en forma de base de carga es el Xtendable Nyko (36,17 euros). Este dock de carga, que incluye dos baterías adicionales, tiene como peculiaridad su diseño modular, lo que le permite extenderse de modo que si tienes tres mandos puedas integrar tres unidades de carga.

Cables y adaptadores

En la Xbox nos encontramos esencialmente tres cables: el HDMI de conexión con la TV, el empleado para el mando y finalmente el que obtiene suministro eléctrico de la corriente. Pero además, también hay adaptadores para mejorar nuestra experiencia con la consola.

Gioteck

Un sencillo pero útil cable de carga dual para mandos, de modo que puedas cargar dos mandos al mismo tiempo. Con una extensión de 3 metros. Por 6,39 euros.

Vniqloo

Otra alternativa es cargarlos o usarlos por separado, una opción que emplea más tomas USB y requiere de algo más espacio, pero también es más cómoda para jugar. Por 9,79 euros, disponible en tres colores.

Adaptador de captura

Con este adaptador es posible grabar al mismo tiempo que jugamos. Tiene una longitud de dos metros para poder usarlo con comodidad. Por 17,75 euros.

Adaptador Wireless Microsoft

Una de las ventajas de la Xbox es su integración con Windows, lo que nos permite jugar en el PC. Si es el caso, con este adaptador podrás conectar tu mando inalámbrico a tu ordenador de sobremesa o portátil. Por 22,99 euros.

Adaptador de corriente YTeam

Adaptador de corriente robusto para Xbox One, una alternativa en caso de que se deteriore el cargador original. Es un modelo robusto y con buena ventilación. Por 27,85 euros.

Teclado Bestfire

En caso de que introduzcas texto con asiduidad, puede ser interesante adquirir un chatpad que se integre al mando de la Xbox. Este de Bestfire ofrece buena relación calidad precio, tiene teclas de silicona, es de formato QWERTY (pero sin eñe) y dispone de una toma jack. Por 23,99 euros.

Xbox One Chatpad

El chatpad original de Xbox One destaca por sus acabados y la comodidad de sus teclas, tiene el formato QWERTY pero carece de eñe. Por 36,99 euros.

Adaptador de auriculares KOBWA

El adaptador KOBWA (31,89 euros) permite incorporar al joystick teclas para ajustar volumen, silenciar el micrófono, invitar a amigos, sin necesidad de abandonar el juego. Se inserta en el propio mando y ofrece una toma jack de 3,5 mm.

Adaptador de auriculares Microsoft

Como en el anterior, estamos ante el adaptador de auriculares oficial de Microsoft. Permite conectar tus cascos al adaptador y ajustar el volumen, añadir el sonido del juego, invitar amigos, entre otras funciones. Por 41,07 euros

Discos duros

Uno de los puntos fuertes de Xbox es la posibilidad de emplear un disco duro externo, algo que nos permite "aliviar" la capacidad de nuestra consola de títulos cada vez más voluminosos. Además, los juegos se instalarán y cargarán más rápido gracias al puerto USB 3.0 que emplearemos para conectarlo, ya que es más veloz que la conexión SATA II con la que está comunicado el disco duro interno.

Ahora bien, ¿qué disco duro externo comprar para Xbox? El soporte de Microsoft detalla qué condiciones ha de cumplir un disco duro externo para guardar juegos y apps para Xbox:

Ha de tener una capacidad de 256GB o superior .

Debe disponer de un puerto USB 3.0 , ya que Microsoft quiere que los datos se transfieran rápidamente entre la Xbox One y el disco externo y esto no es posible con USB 2.0.

Ha de tener una partición NFTS, algo que se cumple si compramos un disco duro para Windows o, en el caso de reciclar una unidad, habría que formatearlo para lograr este sistema de archivos, algo que también puede hacerse con la propia consola.

Si un disco duro no cumple estos parámetros, la consola lo tratará como un dispositivo de almacenamiento multimedia.

A partir de este punto, será cuestión de prestar atención a nuestras necesidades y presupuesto. En cuanto al volumen es mejor pensar en el futuro y apostar por tamaños de 1 - 2GB, muy abundantes en el mercado. Además, dentro de este rango, los discos duros no requieren de alimentación externa, algo que los hace más transportables.

En cuanto a la velocidad, los de 7.200 rpm son más rápidos que los de 5.400 rpm y las unidades SSD son las más rápidas, pero también las más caros. Teniendo en cuenta que el almacenamiento es el parámetro fundamental, lo habitual es optar por un disco duro tradicional. Todos los modelos de Xbox One cuentan con un disco duro interno de 5.400 rpm, pero será la interfaz SATA de la propia consola la que actúe como cuello de botella.

Toshiba Canvio Basics

Con un diseño básico y sin alardes, el disco duro Toshiba Canvio es una opción interesante si buscas espacio adicional ajustando el presupuesto. Este disco duro es ligero y aunque la velocidad de rotación sea de 5.400 revoluciones, cuenta con conexión SATA III para optimizarla. Su precio para la versión de 2TB es de 66,48 euros, si bien se puede elegir en configuraciones que van del medio tera hasta los 3TB.

WD 4TB My book

El disco duro Western Digital My Book cuenta con un diseño sobrio y compacto aunque bastante pesado. Está disponible en configuraciones que van desde los 3 hasta los 8 TB para aquellos que requieran mucho espacio para juegos y su velocidad de giro es de 7.200 rpm. El para la versión de 4TB es de 123,22 euros, ofreciendo una gran relación calidad precio.

Seagate Game Drive

Seagate es la marca que comercializa los discos duros externos de Microsoft de forma oficial, algo que permite a la firma contar con el logo Xbox. Con estética gaming, estamos ante un modelo muy ligero y que no requiere de alimentación adicional. El precio de la versión de 4TB es de 136,82 euros.

Seagate STGG8000400

Otro modelo de Seagate menos portable pero con más capacidad, orientado a los jugadores más intensivos. Está disponible en varios colores y capacidades, que van de los 2 hasta los 8TB. Cuenta con dos puertos USB, supera el kilogramo de peso y requiere alimentación. Su precio para la versión de 8TB es de 229,68 euros.

Soportes, bases y refrigeración

Aunque diseñada para estar en horizontal, una opción para ahorrar espacio es situar la Xbox One S o Xbox One X en vertical.

En esta sección encontrarás accesorios para situarla en esa disposición, así como soluciones originales de almacenamiento y de refrigeración que reducirán su calentamiento cuando llevemos horas de uso.

Younik

Este sencillo soporte vertical para Xbox One X dispone de estabilizadores de goma antideslizantes en la base para evitar resbalones. Por 8,99 euros.

Soporte oficial Microsoft

Es el soporte oficial de Microsoft para la consola Xbox One S. Destaca por lo robusto y compacto de su diseño. Por 14,99 euros.

Ventilador MoKo Xbox

Disponible tanto para Xbox One S (16,99 euros) como para Xbox One X (21,99 euros), este accesorio de MoKo integra tres ventiladores de velocidad ajustable. Se fija en un lateral de la consola y ofrece dos puertos USB adicionales.

Ventilador de refrigeración LeSB Xbox One S

Un original y versátil accesorio que por un lado refrigera la consola, por otro guarda y carga los mandos y también dispone de cuatro puertos USB para cargar lo que quieras. Para instalarlo, basta con colocar la Xbox One S en el soporte. No requiere de alimentación externa. Por 21,59 euros

HIDEit X1S

Este soporte vertical para Xbox One S cuenta con un diseño vertical innovador fabricado en acero que favorece la ventilación y que ofrece una gran estabilidad, ya que se puede atornillar a la pared. Por 40,99 euros.

Soporte vertical Lesb

No solo es un soporte en vertical, sino también una solución de almacenamiento para los juegos y los mandos que maximiza el aprovechamiento de espacio y la funcionalidad, ya que ofrece 4 puertos USB, carga los mandos y consta de un ventilador para favorecer la refrigeración. Por 32,35 euros.

GameVspaceXduo

El GameVspaceXduo es un soporte vertical versátil (sirve para el Modelo S y el X), compacto y robusto que se atornilla en la pared (o en otras superficies), dejando libres los puertos. Está fabricado en hierro, integra ventiladores y soportes para los mandos. Por 56,20 euros

Auriculares

Elegir unos auriculares para gaming no es una tarea sencilla. En este sentido y como en cualquier otro auricular, es importante tener en cuenta la calidad del sonido, permitiéndonos distinguir el timbre de los instrumentos, la carga dinámica del conjunto, el detalle de las composiciones de música y sonido que nos llegará y por supuesto, intentar alcanzar el espectro de frecuencias audible, que va desde 20 Hz hasta 20 kHz.

Pero los auriculares para gaming tienen como rasgo diferenciador su diseño y la integración de un micrófono que recoja con precisión nuestra voz para transferirla a otros jugadores a través de internet. Los de gama más premium incluso incluyen tecnología de cancelación de ruido, para que no confundamos el sonido del entorno con las voces.

En cuanto a su diseño, estética agresiva o iluminación al margen, es importante que recojan el oído para otorgar un sonido envolvente que nos permita detectar su procedencia.

No es que su escenario sea la calle o la actividad, pero mientras los estemos usando estaremos alerta, por lo que no es descartable que en un momento de excitación sufran un golpe. Por lo tanto, es importante que su construcción esté cuidada y sea robusta.

A continuación encontrarás un listado de auriculares para Xbox, si bien puedes ampliar modelos y presupuestos en esta guía de compra de cascos para Xbox de Vidaextra.

Mars Gaming MH2

Un modelo de entrada muy atractivo por sus drivers de 40 milímetros y tecnología de cancelación de ruido. De robusta construcción, destaca por su cable mallado, conector chapado en oro y micrófono flexible. Con controles integrados. Por 14,99 euros.

Turtle Beach

Los Turtle Beach (47,99 euros) cuentan con un diseño ergonómico con buenos acabados como su diadema refozada de metal. Tiene potenciador de bajos y micrófono abatible.

SteelSeries Arctis 3

Los SteelSeries Arctis 3 (58,58 euros)integran el micrófono ClearCast con certificación Discord, uno de los modelos que ofrecen más claridad a la hora de captar la voz gracias a su tecnología de cancelación de ruido. Entregan sonido con baja distorsión. Su diseño es cómodo, especialmente si vamos a pasar horas con ellos puestos mediante unas almohadillas que favorecen la ventilación.

HyperX Cloud II

Uno de las marcas de referencia y uno de los modelos con mejor relación calidad precio. Los HyperX Cloud II proporcionan un sonido envolvente virtual con cancelación pasiva del ruido. Estos cascos destacan por su comodadid, están recubiertos de espuma en la diadema y las almohadillas son de cuero sintético. Por 95,99 euros.

Logitech G933 Artemis Spectrum

Funcionalidades y diseño premium para unos cascos versátiles que permiten usarse tanto con cable como de forma inalámbrica. Integran micrófono de varilla flexible y plegable y tecnología de cancelación de ruido. Es posible personalizar su iluminación. Por 129,99 euros

Fundas, carcasas, protectores y agarres

Aunque diseñada como una consola de sobremesa, ni la Xbox One ni sus mandos están exentos de posibles golpes y caídas. En este sentido, encontraremos en el mercado fundamentalmente protecciones para sus mandos, que además que minimizar el impacto de accidentes, lo protegerán de huellas y manchas.

Asimismo, las fundas y carcasas aportan un punto de personalización que nos permitirán por un lado cambiar su apariencia y por otro, en algunos casos mejorar nuestra experiencia de juego gracias a un mejor agarre y más comodidad.

Funda Gameware

En GAME encontramos esta funda para mandos fabricada en silicona de color verde. Muy buena relación calidad precio. Por 2,95 euros.

Gioteck Pro Control Thumb Grips

Grips para pulgares fabricados en silicona que ayudan a mejorar la precisión y comodidad. Pack de cuatro de dos alturas distintas. Por 2,95 euros.

Gioteck Controller Power Skin

La Gioteck Controller Power Skin (7,49 euros) es una funda ultrafina que viene con batería integrada y un cable de carga, de modo que puedas alargar tus sesiones de juego.

Skin YoRHa

Kit muy original compuesto por grips y un skin de silicona para el mando de la Xbox. Está disponible en varios colores y texturas. Desde 10,99 euros.

KontrolFreek grip para mando

Un grip de silicona texturizado para mejorar el agarre del mando, muy interesante si hace calor y nos sudan las manos. Por 16,99 euros.

KontrolFreek - FPS Freek Inferno

Grips para pulgar con estética agresiva orientados a los juegos de shooting. Gracias a su diseño, ayudan a mejorar la precisión y el movimiento. Por 16,99 euros.

Skin consola Gaminger

Una opción para cambiar el aspecto al completo de la Xbox y sus mandos es adherirle un skin como este de Gaminger. Disponible en más de 30 diseños, cubre la consola, dos mandos y la cámara kinect. Por 9,99 euros.

Funda para mando Venom

Funda rígida de diseño sobrio para guardar un mando de Xbox. Dispone de cremallera, un bolsillo interior y asa para transportarla con comodidad. Por 12,99 euros.

Funda Snakebyte

La de Snakebyte es una funda que destaca por la calidad de sus materiales y acabados, con exterior semirígido e interior de fieltro, con bolsillo interior y mosquetón para colgarla. Por 14,99 euros.

Maletín Duragadget

Maletín de nylon especialmente diseñado para guardar y transportar la Xbox One S. Dispone de múltiples bolsillos y espacios para guardar accesorios. Con asa para el hombro, sistema de cierre de velcro y cremallera y zonas acolchadas. Por 24,98 euros

Maletín USA GEAR

Otra alternativa es este maletín de USA GEAR, que sirve tanto para la Xbox One S como para la X. Está hecho de nylon reforzado con interior acolchado y compartimentos para guardar accesorios tanto en el interior como en el exterior del maletín. Por 46,99 euros

Packs

Woxter essentials kit

Un sencillo y completo kit que consta de una funda de silicona negra, una bolsa para guardar el mando, grips para pulgares y una gamuza. Por 5,90 euros

Gioteck Starter pack

En este pack de Gioteck se incluye un cable HDMI, un cable de carga para el mando de 3 metros, una batería, una funda de silicona y grips para los pulgares, un conjunto muy completo. Por 24,78 euros

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.