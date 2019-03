Guía de compra de regalos tecnológicos para el día del padre: 46 ideas y detalles por menos de 50 euros

Regalar a alguien tan importante como un padre no es fácil, por eso muchos recurren al atractivo de la tecnología para solventar esta complicada misión de acertar con el regalo. Además, no hace falta gastarse mucho dinero para encontrar gadgets, accesorios, juegos y dispositivos muy interesantes, como puedes ver en esta guía de compra de regalos de tecnología por menos de 50 euros.

Accesorios para smartphones

Con este presupuesto es fácil y acertado tirar por algo práctico como un accesorio para uno de los dispositivos más populares y que más usamos: el teléfono móvil. O incluso, accesorios para los accesorios, como puedes ver en esta sección.

Skin AirPods

Este es un pequeño detalle para aquellos usuarios de los AirPods que les permitirá proteger su estuche al mismo tiempo que le dan un toque de personalización. Es una funda de silicona con anilla para no perderlos. Por 7,99 euros.

Soporte Bestand

Si tu padre es un amante de la tecnología, este soporte de Bestand (21,99 euros) le permitirá cargarlos sin tener una odisea de cables Una buena forma de recogerlo todo y dejarlo a la vista con este detalle para los fans de Apple, donde podrá cargar simultáneamente iPhone, reloj y Airpods.

Batería externa POWERADD

Una power bank es un regalo muy práctico para los que vivimos enganchados el teléfono, pero este modelo tiene ciertas particularidades interesantes, como sus 3 salidas: un USB-C, USB de alta velocidad y un pad de carga inalámbrico, de modo que pueda cargar su teléfono simplemente apoyándolo sobre la batería. En Amazon por 23,99 euros

Cargador inalámbrico Belkin Boost Up

Una base de carga compacta, con diseño minimalista y adaptador de corriente incluido. La Belkin Boost Up emplea el estándar Qi, el más popular de los estándares de carga inalámbrica, con una velocidad de carga de hasta 7,5 W. 29,99 euros en Amazon

Archos Senior Phone

...O incluso, un teléfono móvil. Si la tecnología no es el punto fuerte de tu progenitor y no espera demasiado de un terminal, Archos cuenta en su catálogo con un modelo ligero y compacto para mayores. Tiene dualSIM y tiene aplicaciones básicas como una calculadora, la radio, la agenda, el calendario o la de llamada de emergencia. Para que sea más fácil, dispone de una base para que cargarlo sea más sencillo. Por 32,59 euros.

Altavoz inalámbrico SONY

Este altavoz inalámbrico de Sony es uno de los más vendidos de Amazon por su diseño compacto, su conectividad mediante Bluetooth y NFC, su resistencia al agua y una autonomía de 16 horas, siempre según el fabricante nipón. Además puedes elegir entre varios colores. Desde 40,99 euros.

Auriculares Plantronics Backbeat GO 3

En este rango de precios podemos encontrar algunos modelos de auriculares interesantes como los Plantronics Blackbeat (44,76 euros). Con buena calidad de audio, cómodos, buen bloqueo del sonido exterior, resistentes al sudor y con una autonomía de 6,5 horas según el fabricante.

Auriculares de diadema Sennheiser HD 4.20s

Y con cables también encontramos cascos cómodos, ligeros, plegables y con buen aislamiento para emplearlos tanto dentro como fuera de casa con la calidad, como son los Sennheiser HD 4.20s. En Amazon por 49,90 euros

Informática y electrónica

Aunque con este presupuesto estamos muy lejos de poder permitirnos un ordenador, hay algunos periféricos y accesorios dentro de este rango de precios a los que puede sacarle buen partido.

Teclado y ratón inalámbricos

Con este pack de ratón y teclado de Logitech podrá olvidarse de cables y podrá usarlos con una Smart TV, una Raspberry Pi o un ordenador. Son compactos, con buenos acabados y cómodos de usar a pesar de su precio: 15,99 euros.

Tile mate

Un accesorio electrónico de lo más simple pero útil es el Tile Mate (24,99 euros), una especie de llavero con pila que es capaz de mostrarnos en todo momento la ubicación del elemento al que están unido, por ejemplo las llaves. Un detalle que usarán mucho los padres despistados.

Xiaomi Mi Band 3

Aunque los smartwatches y algunas pulseras de actividad se salen del presupuesto, la Xiaomi Mi Band 3 (29,10 euros) es un wearable sencillo con muy buena relación calidad precio que destaca por su autonomía. Proporciona métricas de nuestra rutina como distancia recorrida, pasos y calorías de forma estimada.

Kit Arduino

Si es aficionado a la electrónica y le gusta hacer cosas por sí mismo, un kit de Arduino es una buena idea para abrirle las puertas a la cultura maker. Este kit de iniciación de ELEGOO (31,99 euros)incluye sensores, motores, luces LED, actuadores, un manual con proyectos y por supuesto, la placa.

Raspberry Pi 3B+

Otro imprescindible dentro de la lista de regalos tech asequibles es una Raspberry Pi, un portátil y compacto ordenador que cabe en la palma de la mano con el que podrá hacer centro multimedia, videoconsola retro y mucho más. El último modelo, la Raspberry Pi 3B+ cuesta 38,99 euros en PcComponentes y cuenta con especificaciones más potentes y un Wi-Fi mejorado.

Mochila para portátil Case Logic

Mochilas para portátiles hay muchísimos modelos en el mercado, pero esta concretamente es la más usada por los editores de Xataka por su resistencia, comodidad y cantidad de bolsillos. Sirve para portátiles de hasta 14 pulgadas. En Amazon por 39,36 euros.

Impresora multifunción

Es el caso de la impresora multifunción HP Deskjet 2630 (41,90 euros), un modelo compacto y versátil de tinta a color orientado a escenarios domésticos. Copia, escanea e imprime y además dispone de conectividad Wi-Fi para poder enviar a imprimir desde tabletas y smartphones

Wacom One Small

Para el padre creativo o para aquellos curiosos que busquen una nueva forma de interactuar con el ordenador, esta tableta digitalizadora Wacom One Small (42,78 euros) permite retocar fotos al detalle, pintar, escribir a mano usando su boli y superficie.

Disco duro externo Maxtor

Un gadget de lo más útil en este rango de precios es un disco duro externo. Este modelo de la marca Maxtor tiene un tamaño de 1TB de capacidad, puerto USB 3.0 y software de copia de seguridad. Por 44,53 euros.

Kit proyecto radio Raspberry Pi

Si ya ha hecho sus pinitos con Raspberry Pi y Arduino, quizás prefiera ir un paso más allá con un proyecto concreto como esta radio pirata que le permitirá crear una atractiva radio de bolsillo mediante una Raspberry Pi Zero W. Incluye todos los elementos, incluida la propia placa. En Amazon por 46,50 euros.

Router 4G Huawei

Para aquellas padres que andan todo la jornada trabajando en movilidad, un router 4G es una buena idea de regalo. Este modelo de Huawei (47 euros) es compacto, tiene una autonomía de 6 horas y permite la conexión de hasta 10 dispositivos. Con control parental y red de invitados.

Hogar

Por 50 euros o menos también encontramos dispositivos para el hogar y la oficina muy útiles, así como opciones para continuar convirtiendo nuestras casas en sitios más inteligentes y conectados.

Enchufe inteligente medidor de energía

Con este pack de dos enchufes inteligentes de Teckin (24,99 euros) podrá controlar desde el teléfono móvil sin necesidad de hub (funciona mediante Wi-Fi), consumo energético y programarlo. Además, si tiene un altavoz inteligente de Google o de Amazon, también podrá hacerlo con órdenes de voz.

Báscula inteligente

Por 27,70 euros en Powerplanetonline, puedes regalarle la Xiaomi Mi Scale 2, la báscula inteligente de Xiaomi con Wi-Fi y Bluetooth. Mide 10 parámetros corporales entre los que se incluyen el peso, masa muscular, masa ósea, metabolismo basal, IMC, cantidad de agua, grasa visceral, porcentaje de grasa... que podrá visualizar a través de la app instalada en el teléfono móvil. Un regalo muy interesante para padres que se cuidan.

Cepillo dientes eléctrico

La higiene nunca está de más y con este cepillo de dientes eléctrico de Xiaomi (27,99 euros) podrá comprobar cómo de bien (o de mal) se lava los dientes con las estadísticas de cada lavado. Al margen de este detalle, dispone de tecnología sónica de alto rendimiento que le hace vibrar hasta 31.000 veces por minuto para eliminar restos.

Bombillas inteligentes Philips Hue

Si ya se ha lanzado a domotizar su casa y se ha decantado por la línea Hue, regalarle un par de bombillas LED para ampliar el ecosistema es una buena idea. Recuerda que estas bombillas requieren de un hub central para controlarlas desde el móvil (no incluido) o el altavoz Echo Plus, por lo que si no dispone de ellos no podrá usarlas. Son compatibles con Apple Homekit, Google Home y Alexa y cuestan 29,99 euros.

Oregon Scientific Sensor Weather+ BAR228

Si es un amante del tiempo, con la sencilla estación meteorológica conectada Oregon Scientific Sensor Weather+ BAR228 (34 euros) podrá medir la temperatura, humedad y variación de presión de su entorno, tanto desde el panel como desde el móvil. Lo bueno de este modelo es que se pueden conectar hasta 20 sensores, de modo que podamos medir estos parámetros en varias ubicaciones. Con alertas en tiempo real.

Cámara de seguridad SPC Lares

La SPC Lares (34,90 euros) es una sencilla cámara de seguridad para interiores compatible con Google Assistant y Amazon Alexa, IFTTT, dispositivos iOS y Android. Con cámara (HD 720 p con visión nocturna), altavoz y micrófono, para controlar lo que pasa en el entorno, tanto en tiempo real como almacenándolo en una tarjeta microSD.

Google Chromecast 3

El Google Chromecast 3 (38 euros) es un gadget muy sencillo para convertir una TV cualquiera en una smart TV, de modo que podamos disfrutar de plataformas como Netflix o HBO, así como castear vídeos desde el smartphone.

Google Home Mini

Aunque su precio habitual se sale de nuestro prespuesto, si buscamos en eBay podemos encontrar el altavoz más sencillo y compacto de Google por 39 euros. Aunque su sonido no sea tan potente como su hermano mayor, la funcionalidad con Google Assistant es idéntica. Aquí puedes ver algunas de sus funcionalidades más interesantes

Echo Input

Si tu padre se ha decantado por el ecosistema de Alexa, con el Echo Input (39 euros) podrá convertir cualquier altavoz en un altavoz inteligente con Alexa integrada.

Fire TV Stick

Si es cliente de Amazon Prime, con el Fire TV Stick de Amazon cuesta 39,99 euros, podrá disfrutar de una forma fácil y compacta del contenido en streaming en su televisor. Incluye mando a distancia. Aquí puedes leer la review de Xataka)

Byone tocadiscos USB

No es fácil encontrar tocadiscos en esta horquilla de precios pero el 1byone (49,99 euros) es un tocadiscos asequible que reproduce vinilos a 33,45 y 78 rpm y permite pasar discos de vinilo a MP3.

Videojuegos

No podemos permitirnos una videoconsola, ya que incluso la Nintendo NES se queda (por poco) fuera de nuestro alcance, pero sí que podemos hacernos con juegos relativamente nuevos y exitosos, accesorios, periféricos y mucho más.

Base carga mandos Nintendo Switch

Si tiene una Nintendo Switch, con esta base podrá guardar los mandos al mismo tiempo que los carga. El indicador LED avisa del nivel de carga. Para una carga completa será necesario esperar 3 horas y media. En Amazon por 13,99 euros.

Base de carga mandos PS4

Un gadget sencillo pero muy útil es esta base de carga para los mandos de la Playstation 4. Está disponible en varios colores y cuentan con un LED que indica el estado de la carga. En Amazon por 16,99 euros

Libro Maestros del DOOM

A pesar de contar con un cuarto de siglo a sus espaldas, el mítico videojuego DOOM sigue vivo en el recuerdo de muchos gamers veteranos. Para ellos, este este ensayo recientemente traducido al español que habla tanto de sus creadores como del efecto de este título en la industria. Por 18,95 euros en tapa blanda.

La Gran Historia De Los Videojuegos

Otro libro muy interesante para esos padres gamers es La Gran Historia De Los Videojuegos (22,80 euros), una obra que repasa concienzudamente en más de 600 páginas los títulos más relevantes de la historia.

Máquina Miniarcade

Para esos padres fans de los juegos de arcade, la My Arcade Retro Machine X ofrece más de 300 juegos en color en una máquina en formato bolsillo a un precio muy atractivo: 29,95 euros.

Libro Street Fighter

Otro videojuego que cumple años es Street Fighter. La icónica saga ya tiene tres décadas, motivo por el cual Steve Hendershot repasa todas las dimensiones de este juego de lucha que marcó época. Una obra de más de 300 páginas repleta de imágenes e ilustraciones de todas las entregas. Por 38 euros en formato tapa dura.

Mando PS4 Hori

No es el mando original de la Playstation 4, pero el mando de Hori (44,90 euros) es una gran alternativa por diseño y calidad. Es inalámbrico, está disponible en varios colores y también en formato mini. Como el original, dispone de panel táctil y motores de vibración dual. Cuenta con licencia oficial de Sony.

Red Dead Redemption 2

Uno de los juegos del año pasado y uno de los más regalados las pasadas Navidades, el Red Dead Redeption 2 ha comenzado a bajar de precio hasta situarse en 46,90 euros. Un regalo para padres jugadores que todavía no lo tengan que les garantizará horas y horas de entretenimiento en el lejano oeste

Mando Xbox inalámbrico

Si la idea es compartir partida entre vuestro padre y otros miembros de la familia con la Xbox, una alternativa de regalo es hacerse con el mando original de Xbox (47,99 euros). Es inalámbrico, está disponible en varios colores y kits y ofrece calidad y ergonomía de Microsoft.

Auriculares de gaming Turtle Beach

Los Turtle Beach (49,99 euros) cuentan con un diseño ergonómico con buenos acabados como su diadema refozada de metal y sirven tanto para Xbox como para Playstation y PC. Integran potenciador de bajos y micrófono abatible.

Cultura

Aunque estrictamente hablando no son tecnología, en esta sección encontrarás algunos de los libros, juegos y películas más interesantes de ciencia ficción, algunos de los cuales han hecho historia marcando a diferentes generaciones... por supuesto, dentro de nuestro rango de precios.

Star Wars: Los Últimos Jedi

Por si todavía no la tiene y se encuentra esperando el lanzamiento de Star Wars: Episodio IX, la última película de la saga Star Wars: Los Últimos Jedi en Blu-Ray por 14,99 euros

Star Wars Los últimos Jedi. Diccionario Visual

Tanto para los fans de Star Wars como para los que se lían con los personales, en este diccionario visual se detallan todos los personajes, localizaciones, tecnología y mucho más de Los Últimos Jedi. En Amazon por 18,95 euros.

Libro Fuego y Sangre

Para los fans de la ciencia ficción y de la saga de George R.R. Martin tanto en formato serie como en papel, la última novela del escritor en la que echa la vista atrás para contarnos la historia de los Targaryen. La versión de tapa dura cuesta 31,24 euros.

Parque Jurásico Bluray

Parque Jurásico es todo un clásico dentro de la ciencia ficción de las últimas décadas. En este pack se agrupan las 5 películas en versión Blu- ray por 36,04 euros.

Séptima temporada de Juego de Tronos en Bluray

A punto de la emisión de la octava y última temporada de Juego de Tronos, es buen momento para volver a ver la temporada anterior en calidad Blu- ray. La edición premium cuesta 40,81 euros.

Azul

Si le gustan los juegos de mesa, Azul (34,99 euros) es uno de los mejores títulos lanzados en los últimos tiempos, de hecho ganó el Spiel des Jahres en 2018. Se trata de un juego de tipo puzzle en el que tendrá que embellecer el palacio real de Evora por orden del rey portugués Manuel I elaborando una estrategia en torno a la cantidad y diseño.

