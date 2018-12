Hay vida más allá de Catán: 23 originales juegos de mesa para jugar y regalar esta Navidad

La Navidad es época de frío y reuniones con familiares y amigos, dos ingredientes fundamentales para pasar un buen rato hablando o jugando a un juego de mesa. Es momento de desempolvar el Monopoly, Trivial, Baraja, Parchís o el Catán, un juego que goza de gran popularidad en los últimos tiempos. Pero si buscas algo nuevo y diferente, aquí te ofrecemos 23 alternativas muy divertidas en forma de juegos de mesa surgidos en los últimos años.

Algunos son difíciles de conseguir (especialmente en español), pero si te gustan los juegos de mesa, seguro que te resulta interesante descubrir los títulos más novedosos y relevantes para amenizar la Navidad, sobremesas y escapadas a casas rurales con amigos.

Star Wars Rebellion

Número de jugadores : 2, 3, 4

: 2, 3, 4 Tiempo de juego : 3-4 horas

: 3-4 horas A partir de: 14 años

Star Wars Rebellion es un juego divertido (especialmente para los fans de la saga) y suficientemente largo para reposar la comida de Navidad donde encontraremos 150 miniaturas y todos los personajes de la trilogía buena desplegados sobre un tablero enorme.

¿La misión? El Imperio tiene que encontrar el planeta en que la alianza rebelde ha escondido su base secreta antes de que consigan suficiente apoyo para desencadenar una revolución galáctica. Algunas críticas lo han descrito como cuatro horas de jugar al escondite envueltas en fan service de Star Wars.

La Gran Ruta del Oeste

Número de jugadores : 2, 3, 4

: 2, 3, 4 Tiempo de juego : 75-150 min.

: 75-150 min. A partir de: 14 años

El lejano oeste está de moda. Si en videojuegos el 'Red Dead Redemption 2' es uno de los juegos del año, en versión tablero encontramos La Gran Ruta del Oeste (44,99 euros), un juego donde te convertirás en un cowboy: trasladando tus rebaños hasta Kansas City, contratando personal, administrando recursos, vigilando el mercado, consultando manuales de reglas… La vida del cowboy, vamos.

Sagrada

Número de jugadores : 1,2,3,4

: 1,2,3,4 Tiempo de juego : 30-45 min.

: 30-45 min. A partir de: 14 años

La Sagrada Familia es la más popular, pero no es la única iglesia en obras. Para muestra este juego: 'Sagrada' (33,92 euros), un puzzle en el que construyes tus “vidrieras” con dados de colores siguiendo unas reglas restrictivas.

Charterstone

Número de jugadores : 1,2,3,4, 5, 6

: 1,2,3,4, 5, 6 Tiempo de juego : 60 min.

: 60 min. A partir de: 14 años

En 'Charterstone' (63 euros) comienzas con un tablero prácticamente en blanco: son tierras para colonizar y expandirse más allá del reino de Greengully. Pega los edificios y construye tu aldea (y el mecanismo de juego) a medida que avanzas. Es un juego de tipo "legacy", es decir, que cada vez que juegas alteras el juego para futuras partidas.

Lisboa

Número de jugadores : 1, 2, 3, 4

: 1, 2, 3, 4 Tiempo de juego : 60 min.

: 60 min. A partir de: 12 años

'Lisboa' (94,50 euros) trata de la reconstrucción de la ciudad homónima tras el gran terremoto que acaecido en el año 1755. Los jugadores son arquitectos de familias nobles que tendrán que reconstruir la ciudad, no por dinero o por fama, sino para hacerse con pelucas.

Twilight Imperium: cuarta edición

Número de jugadores : 3, 4, 5, 6

: 3, 4, 5, 6 Tiempo de juego : de 4 a 8 horas

: de 4 a 8 horas A partir de: 14 años

Para los más aficionados a los juegos de mesa, ya que puede demorarse hasta 8 horas decidiendo el destino de una galaxia inventada en la que 17 facciones compiten entre sí a través de poder militar, maniobras políticas y tratos económicos. Cada facción tiene sus fortalezas y debilidades, pudiendo establecer una supremacía militar, económica o diplomática.

Captain Sonar

Número de jugadores : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tiempo de juego : 45 min.

: 45 min. A partir de: 14 años

Algo así como el clásico juego de 'Hundir la flota' pero en formato tablero. Cada uno simula ser la tripulación de un submarino nuclear, con sus roles (el capitán, el torpedero, el del sónar…) e intenta localizar y hundir al otro mientras se gritan órdenes en tiempo real de un lado a otro de la mesa.

EXIT

Número de jugadores : 1, 2, 3, 4, 5, 6

: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tiempo de juego : 45 - 90 mins.

: 45 - 90 mins. A partir de: 14 años

Si te gustan los tan de moda escape rooms, esta colección intenta proporcionar la misma experiencia en tu salón o donde quiera que os encontréis. Lo malo de este juego es que solo se puede jugar una vez para que sea un desafío como tal, pero a cambio es un juego muy económico, por lo que si te gusta, puedes comprar varios e intercambiarlos con otras personas.

Sherlock Holmes: detective asesor, Jack el destripador y Aventuras en el West End

Número de jugadores : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tiempo de juego : 90 mins.

: 90 mins. A partir de: 14 años

Ojo porque este es un juego más de leer y darle al coco que de mover fichas y tirar dados. Y es que la forma de resolver los crímenes acaecidos en el Londres victoriano en el que se ambienta es consultar planos, pistas y periódicos.

T.I.M.E. Stories

Número de jugadores : 2, 3, 4

: 2, 3, 4 Tiempo de juego : 90 mins.

: 90 mins. A partir de: 14 años

Una de las propuestas más originales que hemos visto en juegos de mesa: sois un grupo de detectives que viajan a través del tiempo para resolver misterios al estilo de la serie "El Ministerio del tiempo". Con muchas misiones y la posibilidad de empezar desde el principio si cometes errores.

Terraforming Mars

Número de jugadores : 1, 2, 3, 4, 5

: 1, 2, 3, 4, 5 Tiempo de juego : 90 - 120 min

: 90 - 120 min A partir de: 14 años

Es el año 2400 y la humanidad ha comenzado a "terraformar" Marte, o lo que es lo mismo, a hacerla habitable colaborando con el resto de jugadores. ¿Cómo ganar la partida? Siendo el que más y mejor contribuye.

Pandemia legacy: segunda temporada

Número de jugadores : 2, 3, 4

: 2, 3, 4 Tiempo de juego : 1 hora

: 1 hora A partir de: 14 años

Una plaga aparece de la nada y destruye el mundo, dejando apenas unos pocos supervivientes, a los que intentaremos ayudar explorando lo desconocido y proporcionándoles alimentos, medicinas, etc.

Uno de los cooperativos más exitosos repite edición en formato “legacy”, es decir, que cada partida afecta las reglas, las cartas y los componentes de cara a la siguiente, por lo que tu juego físico acabará siendo distinto al de otra persona.

Gloomhaven

Número de jugadores : 1, 2, 3, 4

: 1, 2, 3, 4 Tiempo de juego : 90–115 min

: 90–115 min A partir de: 12 años

El Gloomhaven es dificilísimo de encontrar, de precio elevado y todavía no está disponible en español. A pesar de ello, dada su complejidad, entretenimiento y lo completo que es el set (compuesto por 95 escenarios y más de 1.500 cartas), es una auténtica obra maestra para aquellos fans de los juegos de estrategia. No obstante, Gloomhaven cuenta en su haber con 6 premios Golden Geek. Eso sí, no es un juego para llevarlo de un lugar a otro, porque casi pesa 10 kilogramos.

Gloomhaven es un juego fantástico cooperativo de estilo "legacy" en los que los personajes tratarán de ganar combates en diferentes escenarios, es cooperativo.

This War of Mine: el juego de tablero

Número de jugadores : 1, 2, 3, 4, 5, 6.

: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiempo de juego : 45 - 120 mins.

: 45 - 120 mins. A partir de: 14 años

El original para ordenador ya era una rareza con su reflexión sombría sobre las desgracias de los civiles en los conflictos de los Balcanes. Esta adaptación mantiene esa perspectiva que hace preguntarse si te encuentras ante un juego o una historia incómoda que te hace pasarlo mal.

Y es que precisamente ese es el aterrador argumento de 'This war of mine': sobrevivir a la guerra siendo un civil frente a la hambruna, francotiradores y escasez.

Dominion Intriga

Número de jugadores : 2, 3, 4

: 2, 3, 4 Tiempo de juego : 40 min

: 40 min A partir de: 14 años

Aunque el original tiene 10 años, hay un motivo por el que se sigue agotando y reeditando y colmando de expansiones: nos atraen los secretos. Y es que todo el mundo parece tener uno. ¿Quién miente y quién dice la verdad? Dominion: intriga es un punto de partida algo más completo y sofisticado que el Dominion “básico”, con 25 nuevas cartas.

Century, la ruta de las especias

Número de jugadores : 2, 3, 4, 5

: 2, 3, 4, 5 Tiempo de juego : 30. 45 mins.

: 30. 45 mins. A partir de: 8 años

Una versión moderna y actualizada de Splendor, un juego sencillo con cierta estrategia pero que engancha mucho, ideal para que les entre el gusanillo a los más pequeños de la casa. En 'Century' tendrás que explorar mercados, comerciar y descubrir las maravillas de la ruta de las especias. Un juego con unas magníficas ilustraciones a cargo de la artista Fernanda Suárez.

Clank in Space

Número de jugadores : 2, 3, 4

: 2, 3, 4 Tiempo de juego : 60 min.

: 60 min. A partir de: 13 años

Lord Eradikus ha conquistado la galaxia y pretende controlarla bajo su puño de hierro y tú serás el ladrón que tendrá que impedirlo. Cuélate en una nave espacial, hackea la computadora, roba lo que puedas y escapa dejando tirados a los otros ladrones espaciales que te hacen la competencia. Aderezado con parodias a todas las películas de ciencia ficción imprescindibles.

Azul

Número de jugadores : 2, 3, 4

: 2, 3, 4 Tiempo de juego : 30 - 45 min.

: 30 - 45 min. A partir de: 8 años

Ganador del Spiel des Jahres 2018 (algo así como los Oscar de los juegos de mesa), el premio definitivo de los juegos “populares”, este puzzle de colocar azulejos ha vendido tanto que prepara una versión renovada con vidrieras para este mismo año.

La dinámica es sencilla: embellecer el palacio real de Evora por orden del rey portugués Manuel I, que quedó prendado de la estética de la Alhambra granadina. Eso sí, tendrás que planificar anticipadamente la cantidad de azulejos y el diseño para vencer a tu adversario.

Anachrony

Número de jugadores : 1, 2, 3, 4

: 1, 2, 3, 4 Tiempo de juego : 30 - 120 min.

: 30 - 120 min. A partir de: 14 años

Un juego de colocación de trabajadores con ambientación futurista que se financió rápidamente en Kickstarter. Cada jugador es un líder de 4 Sendas ideológicas que buscan dominar el mundo. Tras el impacto de un asteroide, las Sendas tendrán que evacuar la capital y constituirse como hogar del nuevo mundo: aquella que sea la mejor. Un ingenioso juego de viajes en el tiempo en el que pides prestados los recursos de turnos futuros.

Scythe

Número de jugadores : 1, 2, 3, 4, 5

: 1, 2, 3, 4, 5 Tiempo de juego : 115 mins.

: 115 mins. A partir de: 14 años

Juego ambientado en los años 20 basado en una historia alternativa en esa década. Es un periodo de recuperación tras la gran guerra en la que cada jugador es un líder caído intentando recuperar su honor y liderar su facción hacia el poder en Europa del Este: conquistando territorios, reclutando adptos, consiguiendo recursos y construyendo estructuras.

Gaia Project

Número de jugadores : 1, 2, 3, 4

: 1, 2, 3, 4 Tiempo de juego : 60 - 150 mins.

: 60 - 150 mins. A partir de: 14 años

En Gaia Project, revisión del aclamado Terra Mystica (aunque cambiando gigantes, sirenas y enanos por razas espaciales), existen catorce facciones distintas que viven en 7 tipos diferentes de planetas, teniendo que colonizar su entorno. Es un juego de estrategia bastante complicado con elevada rejugabilidad, algo que mejora a su predecesor.

Fallout

Número de jugadores : 1, 2, 3, 4

: 1, 2, 3, 4 Tiempo de juego : 120 - 180 min

: 120 - 180 min A partir de: 14 años

La versión de tablero basada en la serie de videojuegos de Bethesda. Cada jugador comienza en un extremo del territorio por explorar. Tendrán que sobrevivir enfrentándose a enemigos mientras mejoran sus habilidades y completan misiones. Seguir vivo no solo será una cuestión de lucha, sino también de influencia.

Keyforge

Número de jugadores : 2

: 2 Tiempo de juego : 45

: 45 A partir de: 14 años

Hemos dejado uno de los platos fuertes para el final: 'Keyforge' es el éxito de estas navidades, razón por la que encontrarlo se ha convertido en una misión casi imposible (agotado en prácticamente todos los comercios). Tras este juego de cartas se encuentra el creador de Magic.

Cada jugador lidera un escuadrón que tendrá que emplear criaturas, tecnología, artefactos y habilidades para frenar a sus enemigos, recoger ámbar preciosos y forjar llaves que desbloqueen las Bóvedas de ese mundo artificial distópico.

¿Más ideas?

Si estas 23 propuestas de juegos de mesa se te quedan cortas, puedes echar un vistazo a las 22 propuestas que realizaron los editores de Xataka para jugar este verano. O mejor aún: si tienes más ideas, participa en los comentarios.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.