Los mejores videojuegos de 2018: 25 recomendaciones de los editores de Xataka para regalar y disfrutar en Navidad

Con la Navidad llegan unos días de fiesta para pasar con familia y amigos al calor de hogar, un momento perfecto para fortalecer lazos, algo que podemos hacer con los clásicos juegos de mesa o con videojuegos. Si estás ávido de ideas para regalar o quieres completar tu colección de juegos, hemos preguntado a los editores de Vidaextra y a los editores de Xataka que más juegan para saber qué lanzamiento consideran que es el mejor de este 2018. Porque además de jugar, también es momento de hacer balance. ¿Cuál es el tuyo?

God of War

Recomendado por César Muela

Por gráficos, experiencia de juego, historia y legado, creo que Sony se ha apuntado el gran tanto del año con el título exclusivo 'God of War'. Kratos tiene una profundidad enorme como personaje, ya no es sólo el bestiajo que destroza todo a su paso, ahora tiene a su hijo a su cargo y tiene que medir más sus acciones y ser capaz de educarle en el proceso. Para mí es el imprescindible de este año si te gustan los videojuegos.

Recomendado por Samuel Fernández

Con la elección del mejor videojuego de este 2018 tengo un problema, y no es otro que el hecho de no haber probado aún el Red Dead Redemption 2. Sin embargo, me arriesgaré a que me lluevan palos por afirmar que, para mí y con ese handicap, el juego de este 2018 es el nuevo God of War.

Y puede que no esté interviniendo sólo la parte técnica o de guión, sino también los sentimientos. Porque hay otros que me han parecido igualmente a su altura, como el Spiderman de PS4, pero mi amor por Kratos va más allá de todo eso.

Sentir que la fórmula de juego cambia pero la esencia se mantiene ha sido algo mágico. Abandonamos la perspectiva anterior con cámara fija en pro de una cámara libre que ofrece muchas más posibiilidades. Dejamos atrás las espadas del caos para adentrarnos en el uso del hacha Leviatán. Dejamos la mitología griega para adentrarnos en Midgard y los reinos de Odín y Thor.

Todo ello junto a un guión brillante, a determinados momentos muy potentes a nivel sentimental. Como ese viaje en barca que quien haya jugado reconocerá, y la conclusión de ese viaje, con sus respectivos escalofríos y una lagrimilla de alegría. Lo siento, para mí Kratos ha volado muy muy alto en este 2018. Santa Mónica gana un 2018 sin presencia de Naughty Dog. No podía ser de otra forma para mí.

Recomendado por Rockdrigo

God of War es uno de los mayores riesgos que tomó Sony en los últimos años. Una reinvención de la franquicia que por seis títulos se dedicó a enfocarse en la acción, y que hora apostó por una impecable narrativa, unida a un refinado gameplay y a un apartado visual impactante.

God of War no sólo es el mejor juego del año porque sobresalga en uno de sus apartados, sino porque como conjunto es casi perfecto.

En Amazon por 49,90 euros para PS4.

Celeste

Recomendado por Óscar Bouzo

Más allá de las grandes producciones, donde este año han estado imprescindibles de la talla de 'God of War' o 'Red Dead Redemption 2', Matt Thorson ha logrado crear la experiencia más inolvidable y con mayor impacto de todo 2018. Hablo de 'Celeste', uno de los mejores indies que ha dejado la industria del videojuego. Una obra que no es simplemente un plataformas exigente, sino una aventura de superación que es capaz de traspasar la cuarta pared por cómo trata temas tan delicados como la depresión o los trastornos de personalidad.

Es increíble lo que ha logrado el estudio Matt Makes Games sabiendo que surgió en primera instancia a modo de experimento siguiendo las limitaciones de la máquina virtual PICO-8 (a la que vuelve a homenajear, por supuesto). Aunque tampoco debería extrañarnos tanto sabiendo que es el mismo equipo que ha creado una de las mejores experiencias multijugador de sofá que se pueden encontrar en el mercado: TowerFall Ascension. Yo lo tengo clarísimo y en los Game Awards se hizo un poco de justicia concediéndole dos premios a Celeste (Juego con mayor impacto y mejor indie). Celeste es el mejor videojuego de 2018.

Recomendado por Álex Cánovas

'God of War' es excelente, 'Red Dead Redemption 2' no es moco de pavo, ese 'Marvel’s Spider-Man' de Insomniac es la leche y así podría seguir con unos cuantos videojuegos más de gran presupuesto que lo han petado a todos los niveles durante 2018, pero creo que voy a quedarme con Celeste como el mejor lanzamiento del año para mí.

Un juego pequeño pero grande, muy grande. Uno de esos títulos que, una vez jugados, se quedan en la memoria para siempre. Un videojuego exigente debido a su obsesión por obligar al jugador a hacerlo todo perfecto y que te tira a la cara un contador de muertes porque, básicamente, tienes que morir muchas veces para mejorar y avanzar.

Personajes maravillosos, una historia que esconde mucho más de lo que parece a primera vista, un apartado artístico colorido y fabuloso, una banda sonora sencillamente deliciosa… Celeste lo tiene todo.

En Steam por 15,99 euros para PC, en Nintendo por 19,99 euros y en Play Station Store por 14,99 euros.

Super Smash Bros. Ultimate

Recomendado por Frankie MB

No solo es el dream match con el que todos los apasionados del videojuego hemos soñado, 'Super Smash Bros. Ultimate' es un imprescindible que rebosa talento, dedicación y mucho cariño por parte de Sakurai y su equipo.

Apasionante, divertidísimo y alocado. En Smash Bros. Ultímate más de 70 estrellas de Nintendo y personajes del calibre de Sonic, Ryu de Street Fighter, PAC-MAN o Cloud de Final Fantasy VII miden sus habilidades en escenarios llenos de vida.

Super Smash Bros. Ultímate ofrece una fórmula apasionante con contenidos a raudales, modos de juego offline y online para no aburrirse y una tonelada de desbloqueables. De hecho, siempre hay algo nuevo y divertido por hacer. Y en multijugador (para hasta ocho jugadores online o en sofá) es todavía mejor.

Las expectativas estaban por las nubes de cara al “Smash” de Switch. Y Nintendo las ha colmado, no solo ha base de contenido, sino de diversión. Algo que no solo lo convierte en el mejor juego de Switch en 2018, también es uno de los mejores juegos de Nintendo. Poca broma.

Recomendado por Sergio Cejas

Lo que ha logrado Nintendo con Super Smash Bros. Ultimate es una auténtica locura. Ya no solo es la entrega más completa de toda la saga, sino también un perfecto homenaje a la historia de los videojuegos por la gran cantidad de personajes, melodías y escenarios que aparecen de la propia gran N y otras tantas compañías.

A eso hay que sumarle que ofrece una diversión sin parar y entretenimiento durante decenas de horas por la larga lista de modos de juego con los que cuenta hasta el punto de que resulta imposible imaginarse que pueda tener algún fin, porque los piques con los amigos nunca cesarán y siempre darán ganas de echar alguna partida con los colegas donde sea.

En Amazon por 53,90 euros para Nintendo Switch.

Marvel's Spiderman

Recomendado por PRobertoJ

'Marvel’s Spiderman': aunque no exista en todo 2018 un juego que le haya dado tanto la vuelta y de manera tan espectacular a una IP como ‘God of War’, aunque ‘RDR2’ sea una cuidadísima y preciosa obra magna, aunque ‘AC: Odissey’ sea el juego que me reconcilia con toda esa saga… aún a pesar de todo eso, en mi corazón este año llevo como mejor juego el retorno de Spiderman a consolas.

Me ha dado los momentos más divertidos frente a una PS4; ha conseguido retratar a la perfección a un personaje que en las aventuras fuera del cómic (y, a veces, incluso dentro de él) no siempre es entendido por los autores; ha saltado por encima de todo lo malo del sandbox a lo Assasin’s Creed; ha conseguido ser el mejor juego de acción y combates (recuperando las sensaciones de la primera vez que combatimos en 'Batman: Arkham Asylum')… Muchos detalles magníficos de jugabilidad acompañados por una buena historia que le han hecho puntuar como el más memorable de mi año.

En Amazon por 46,92 euros para PS4.

Wargames

Recomendado por Israel Fernández

¿Qué es un GOTY? ¿En qué términos “gana” un juego sobre el resto? Decir «Her Story no es un videojuego» es como decir «Mecano no es música» Así que mejor nos centramos en lo importante: ¿has oído hablar de ‘WarGames’? Yo, hasta hace dos semanas, tampoco. Y desde entonces no ha salido de mi cabeza.

En un año donde el ocio se vende al peso como las especias en mercados de Estambul — a saber, 'Red Dead Redemption 2' confía en su ritmo para que vivamos un Cosas de Casa en el Oeste; de 'Far Cry 5', ‘Assassin’s Creed Odyssey’ o 'Forza Horizon 4' tampoco descubrimos nada nuevo—, 'Wargames' es una de esas escasas propuestas que mide con cuidado lo que dice y cómo lo dice.

El creador de 'Wargames' es el mismo de 'Her Story': Sam Barlow, uno de esos británicos que salieron tarifando de la industria mainstream y abrazaron espacios más experimentales con el finiquito de aquella. Si alguien sabe entrar y salir del tiesto de narrativas recíprocas, es él. En asociación con la Metro-Goldwyn-Mayer, 'Wargames' es su propia versión de aquel thriller ochentero donde un Matthew Broderick hackeaba sin querer queriendo la web de NORAD, echando leña a un inminente armagedón termonuclear en plena Guerra Fría como marco. Barlow se las ingenia para darle la vuelta al lenguaje, hacer chanza con la imagen del cracker y montarse el programa de tele interactiva más atractivo de la temporada.

'Wargames' abre de par en par la puerta al videojuego que Turbografx encumbró y Mega CD asesinó. Es decir, a ese videojuego interseccional entre la aventura de teletexto y el hardcore gaming. En cualquiera de los arriba citados pulsaremos el mismo botón millones de veces. En 'Wargames' cada tecleo responde a una duda. 'Wargames' adelanta ese futuro episodio interactivo de Black Mirror en Netflix o las muchas elige-tu-propia-aventura que la ficción prepara para satisfacer el policefálico target del audiovisual actual. Así que bueno, lo “juegues” o no, deberías echarle un ojo.

En Steam por 2,99 euros para Windows, mac OS X.

Red Dead Redemption 2

Recomendado por Rubén Márquez

En estas últimas semanas he escuchado y leído de todo sobre la última obra de Rockstar, y me han sorprendido especialmente aquellas críticas hacia el ritmo y la intensidad de un juego que se alarga decenas de horas. O mi capacidad de abstracción de esos pormenores es superior a la media, o creo que con el paso de los meses nos acordaremos más de lo bueno que de lo malo, pero nunca me parecerán un obstáculo insalvable. Lo que es innegable es que la ambición del estudio con esta precuela es mastodóntica y, en busca de ese festival de cosas por hacer, es normal que unas acaben brillando más que otras.

Por experiencia, visión y aspiraciones, 'Red Dead Redemption 2' es el juego con aristas que desearía para cada gran lanzamiento en la industria, incluso en aquellos casos en los que se presume de no contar con errores.

Ojalá todos los juegos que ceden hueco a críticas, fuesen tan aplaudibles como la aventura del Salvaje Oeste de los hermanos Houser.

En Amazon por 59,90 euros para Xbox One y PS4.

Return of the Obra Dinn

Recomendado por Antonio Ortiz

Creo que Return of the Obra Dinn es una de las obras más arriesgadas y sorprendentes de los últimos años en videojuegos. Lucas Pope sigue siendo de las figuras más interesantes del sector, creador de un imprescindible Papers Please y nos regala una obra maestra del diseño (precioso el blanco y negro), la narrativa y la jugabilidad.

Recomendado por Álex Cánovas

Si el mejor lanzamiento del año para mí ha sido Celeste, creo que para elegir el segundo voy a seguir la misma línea y voy a dejar aparcados los grandes juegos para centrarme en otro título pequeño. En este caso me quedo con Return of the Obra Dinn.

Papers, please, el anterior trabajo de Lucas Pope, es una verdadera joya, por lo que viendo de lo que fue capaz de hacer este desarrollador en solitario es normal que muchos estuviéramos siguiendo el desarrollo de Return of the Obra Dinn, su nuevo proyecto, con expectación. Y el resultado no ha decepcionado en absoluto.

El Obra Dinn es un barco desaparecido en 1803 que, misteriosamente, reaparece cinco años después en un puerto. Lo único que hay a bordo son cadáveres... y nuestro trabajo será averiguar qué sucedió con el barco y con las 60 personas que viajaban en él.

Con un tratamiento visual muy particular, alejado de cualquier otra corriente actual para irse a la estética más propia de los primeros juegos de 1 bit de Macintosh, Return of the Obra Dinn nos lanza a la cara uno de los mejores juegos de investigación que se recuerdan. Si buscas buenos puzzles en un juego capaz de hacerte sentir como un verdadero detective, no encontrarás otra opción mejor.

En Steam por 16,79 euros para Windows, mac OS X.

Fallout 76

Recomendado por Yúbal Fernández

Desde hace años soy fan de los juegos de Bethesda, y a la saga de Fallout le tengo un especial cariño por la manera en la que saben representar el postapocalipsis. Con 'Fallout 76' tenía miedo de que se perdieran muchos de mis ingredientes favoritos en pos del modo jugador, pero me ha acabado sorprendiendo lo bien que han sabido adaptarlo todo.

Como amante del singleplayer, el juego te permite poder jugarlo sin necesidad de tener a nadie ni relacionarte con otras personas. La diferencia es que algunas misiones serán mucho más difíciles. Y a todo esto se le añade un modo multijugador para las personas más sociales. Todo con un mapa enorme como cabría esperar, una historia muy decente y manteniendo una estética inconfundible.

En Amazon por 37,37 euros para PC y 43,12 euros para Xbox One. En Media Markt por 29,90 euros para PS4.

The Red Strings Club

Recomendado por Adriana Izquierdo

¿Quién no tiene algún sentimiento doloroso, aspecto de su carácter o impulso que estaría tentado a suprimir con algún tipo de parche o tecnología? ¿Qué consecuencias tendría la posibilidad de algo así en la vida, la libertad y la sociedad? Es algo que ya exploraba Aldous Huxley en su Mundo Feliz y que' The Red Strings Club' convierte en point and click de estética retro y ambientación cyberpunk que consigue que te cuestiones tu propia ética.

Saca a la superficie tu hipocresía y convierte su historia de investigación en algo personal por cómo te reta con su narrativa y con las decisiones que te obliga a tomar. Envuelve su propuesta moral y existencial con un perfil artístico y una diversidad de personajes que es una gozada, además de regalarnos una de las mejores bandas sonoras de videojuego del año.

En fin, que ‘The Red String Club’ me parece una joya, una obra de ficción reflexiva brillante que te tiene a su merced hasta el mismísimo final (la última decisión me tuvo un buen rato paralizada). Se va a quedar conmigo mucho tiempo.

En Steam por 14,99 euros para Windows, mac OS X y Steam Link.

Battlefield V

Recomendado por Javier Pastor

'Battlefield V' y una visión diferente de la II Guerra Mundial: Ya era muy fan de 'Battlefield I', y la llegada de 'Battlefield V' ha vuelto a confirmar que EA y Dice saben cómo conquistar a sus usuarios (al menos a mí) con juegos ambientados (pero no completamente fieles) en los grandes conflictos bélicos de la historia.

Los nuevos elementos del juego, que permiten construir fortificaciones o que traerá un modo 'Battle Royale' en los próximos meses, son las guindas a un juego que es más completo que nunca, aunque algunas mecánicas hayan cambiado desde su antecesor.

No Man’s Sky NEXT

Recomendado por Pedro Aznar

Para mi, y aunque ha sido un año increíble respecto a juegos nuevos, me gustaría destacar uno aunque realmente es su expansión lo que me atrapó. Se trata de 'No Man’s Sky NEXT' la expansión que revitaliza el original con mejoras de todo tipo, multijugador, nuevo punto de vista, mejor jugabilidad.

Me encantan las odiseas espaciales y este tenía mucho potencial que el original no mostraba. Esta expansión no sólo me reconcilió con él sino que me convirtió en un apasionado explorador espacial al que dediqué - y sigo dedicando - muchas horas en 2018.

Menciones especiales

Decantarse por un solo título es complicado y en muchos casos nos aboca a tener que elegir entre una plataforma u otra o dejar fuera grandes juegos que han gozado de menos popularidad, pero que merece la pena que queden en el recuerdo de este 2018.

Assassin's Creed Odyssey

Recomendado por Rubén Márquez

Dicen que es imposible levantar a un muerto. En el mundo del entretenimiento es algo más fácil (y menos apestoso), pero desde luego no es coser y cantar. Cuando a una saga le cae el sambenito, quitárselo de encima es una tarea titánica de la que muy pocos son capaces de salir. 'Assassin's Creed Odyssey', aún más que Assassin's Creed Origins, es la prueba de que con algo de esfuerzo puede salirse del pozo.

Un juego mastodóntico que, apoyado en las bases con las que Ubisoft intentó reiniciar la saga, un giro hacia el RPG con un cambio más que considerable en el combate, es capaz de enamorarte con unos paisajes de ensueño y una historia que, sin ser nada del otro mundo, te anima a seguir descubriendo misterios y desvelando secretos. Puede que quede poco del Assassin's Creed que todos conocimos algún día, pero sin duda ha sido un cambio a mejor.

En Amazon por 35,90 euros para Xbox One y Playstation 4. En Steam desde 59,90 euros para PC.

Gris

Recomendado por Antonio Ortiz

En 'Gris' valoro sobre todo la vocación y el riesgo de hacer algo más artístico, huyendo de planteamientos más convencionales. Y es que como titula Vidaextra en su análisis: la mayor manifestación artística de todo 2018 también sabe ser un juego maravilloso.

Por 16,99 euros en Nintendo Store y 16,99 euros en Steam para Mac OS X y Windows.

Far Cry 5

Recomendado por Samuel Fernández

Dado que mis compañeros se volcarán probablemente en títulos como Red Dead Redemption 2 o Spider-Man para PS4, o incluso en el Assassin's Creed Oddysey, que a mí sin embargo me pareció un nuevo tropezón en la saga por su aburrimiento, creo que optaré por hablar un poco de Far Cry 5. Uno de los títulos del año siempre que aparece nueva entrega, y que sin embargo no suele estar entre los elegidos cuando tratamos de rememorar juegos que nos han marcado.

No cabe duda de que Ubisoft Montreal sabe lo que se hace cuando hablamos de Far Cry, y en la última entrega todo va un poco más allá, añadiendo novedades a la experiencia del pasado. La historia, además, tiene más peso que en ediciones anteriores, cuyos juegos acababan convirtiéndose en eternas misiones secundarias y en evitar que las bestias se comiesen a los torpes aldeanos, que nadie sabe cómo sobrevivían antes de que llegases tú. La familia Seed promete y da multitud de horas de diversión. Merece la pena echarle el guante. Tal vez no sea el GOTY de este 2018, pero con total seguridad es Top 5.

En Media Markt por 29,90 euros para PS4. En Amazon por 41,90 euros para Xbox One. En Steam desde 59,90 euros para PC.

Operation Alexandra

Recomendado por Pedro Aznar

El otro juego que sin duda quiero destacar este año es el 'Operation Alexandra' lanzado el 10 de Noviembre de 2018 para Amstrad CPC. Sí, habéis leído bien – se siguen haciendo videojuegos para este ordenador de los 80 y con una calidad increíble, teniendo en cuenta que este juego funciona en las máquinas reales y está programado para funcionar con 64Kb de memoria RAM.

Una absoluta proeza que no desmerece de una historia con trasfondo histórico, la incursión de las posibles nazis perdidas de del circulo polar ártico. Una aventura de acción con distintos niveles y unos gráficos y música cuidadísimos. Para los gourmets de los clásicos, para degustar lentamente.

Disponible en la web oficial gratis para PC.

Dragon Ball FighterZ

Recomendado por Frankie MB

Coincidiendo con la segunda juventud de las aventuras de Goku y compañía, Arc System Works firma junto con Bandai Namco el mejor juego de Dragon Ball jamás hecho: un juego de lucha intenso, salvaje y accesible para quienes quieran iniciarse que además refleja una extraordinaria devoción por la obra de Akira Toriyama.

Lanzado a principios de año para PC y sobremesas y con una reciente adaptación para Switch que tiene poco o nada que envidiar al resto de versiones, Dragon Ball FighterZ es una evolución hipervitaminada de la fórmula que asentó Street Fighter II, añadiendo un aspecto que difumina la diferencia entre la animación y los modelos tridiemnsionales.

La propuesta se completa con un modo historia prácticamente anecdótico, pero que sirve para introducir a un nuevo personaje diseñado por el propio Toriyama, y multitud de modos online y offline con eventos periódicos.

En cuanto a los luchadores, tendremos una selección con los héroes y villanos imprescindibles, a los que hay que añadir nuevas incorporaciones de la serie Dragon Ball Super e invitados de las producciones animadas como Broly, Bardock y Cooler. Aunque ocho de ellos no están incluidos en la edición estándar.

¿El resultado? Un juego que ha cuajado muy bien en los eSports, que no le puede faltar a quién alguna vez han estallado de júbilo con un juego de lucha, y mucho menos a los apasionados por Dragon Ball.

En Amazon por 41,54 euros para PS4 y por 49,79 euros para Xbox One. En Steam desde 59,99 euros para PC.

Pokémon: Let's Go, Pikachu! y Let's Go, Eevee!

Recomendado por Sergio Cejas

Entre todos los juegos que han llegado este 2018, Nintendo Switch ha tenido una recta final de año sublime gracias a Super Smash Bros. Ultimate, GRIS y por supuesto las ediciones Pokémon: 'Let's Go, Pikachu! y Let's Go, Eevee!', con las que hemos podido revivir la mágica aventura de Kanto de hace más de 20 años con unas cuantas novedades que las han convertido en dos de las mejores entregas de la aclamada franquicia.

Si bien la historia es la misma que ya disfrutamos en su momento en Game Boy o Game Boy Advance, los añadidos que se han introducido hacen que sean juegos imprescindibles del catálogo de Nintendo Switch. Destaca su modo multijugador cooperativo, el hecho de ver a los Pokémon salvajes por el escenario o por ejemplo la forma de capturar a las criaturas tan similar a Pokémon GO, lo que hace que la experiencia resulte más interactiva.

Lo mejor es que, tanto los más aficionados a la saga como aquellos que sean unos recién llegados, encontrarán desafíos para que así cualquier tipo de persona se pueda animar a dar una oportunidad a ambos juegos, independientemente de su experiencia.

En Amazon por 45,90 euros para Nintendo Switch.

Shadow of the Tomb Raider

Recomendado por Yúbal Fernández

La saga de 'Tomb Raider' nunca me ha dicho gran cosa. Con excepción de los primeros, siempre la he visto como unos títulos que quizá no sabían explotar demasiado la idea que tenían entre manos, aunque todo cambió cuando decidieron relanzar la franquicia con la nueva trilogía. Se han sabido reinventar y actualizar, y en este aspecto ‘Shadow of the Tomb Raider’ es el mejor ejemplo que puedes tener.

Es un broche de oro para la nueva trilogía de juegos: más oscuro, más peligroso y con una jugabilidad que ha sabido evolucionar para ampliar las posibilidades de la protagonista sin alejarse demasiado de la fórmula base. Todo ello lo tienes con unos gráficos como los que caben esperar a un título AAA de la actual generación, y un apartado técnico general sobresaliente.

En Amazon desde 34,90 euros para PS4 y PC. En Media Markt por 28,90 euros para Xbox One. En Steam por 59,99 euros para PC.

Monster Hunter World

Recomendado por Rockdrigo

La saga Monster Hunter tiene una base sólida de usuarios que encontraron el grinding, y el juntarse con sus amigos para cazar una bestia, como algo divertido. La fórmula tuvo un éxito abrumador en el mercado japonés, pero jamás pudo conquistar el resto del mundo. Sin embargo, 'Monster Hunter World' ha demostrado que una combinación de ese adictivo gameplay, junto con un apartado técnico impecable y una narrativa cinematográfica también puede conquistar occidente.

Siempre he dicho que el juego favorito también se define por cuántas horas le has invertido. Y las más de 250 horas invertidas en Monster Hunter World lo colocan en el segundo lugar de mis favoritos de este 2018.

En Steam por 59,99 euros para PC. En Amazon desde 26,90 euros para PS4 y Xbox One.

Florence

Recomendado por PRobertoJ

La industria de los videojuegos es mastodóntica, pantagruélica, y muchas veces esa desmesura le hace dejar a un lado temas y tramas íntimas que en otras artes audiovisuales funcionan perfectamente. Por eso son tan importantes juegos como ‘Gone Home’, ‘Life is Strange’ o ‘Stardew Valley’, juegos donde la emoción va cociéndose a fuego lentísimo y los detalles más nimios pueden dar un vuelco por completo a tu experiencia jugándolos.

‘Florence’, disponible en plataformas móviles, se sitúa conscientemente en esa misma liga y, en seis capítulos, examina el amor menos grandilocuente, ése que también va de quién hace la compra, por qué no te ha dado tiempo a limpiar la casa, “si está bien-si es tan fácil-por qué duele así por dentro”. A medio camino entre la novela interactiva y la aventura gráfica, la última aventura de la diseñadora de ‘Monument Valley’ es una joya escondida que te duele y te hace feliz.

Por 2,99 euros en Google Store y 3,49 euros en App Store.

FIFA 19

Recomendado por Javier Pastor

El segundo juego que más me ha gustado este año ha sido 'FIFA 19', que aun siendo una evolución más de la franquicia vuelve a pulir detalles que enriquecen aún más un juego fantástico para los amantes del fútbol. Cada vez más realista tanto visualmente como a nivel de jugabilidad, el juego gana ahora con la liga de campeones, el modo historia con 'El camino', los partidos rápidos con reglas alternativas o las posibilidades tácticas que introduce. Más completo que nunca.

En Amazon desde 49,95 euros para Xbox One, PC, Windows y Nintendo Switch. También en Origin desde 3,99 euros al mes

Astrobot: Rescue Mission

Recomendado por Óscar Bouzo

Si tuviese que añadir mi segundo favorito, me gustaría decantarme por una de las experiencias que más me han sorprendido este año: 'Astro Bot: Rescue Mission'. De largo, el mejor videojuego de Realidad Virtual que haya jugado. Un título para PlayStation VR que me recordó poderosamente al buen hacer de Nintendo con los plataformas, tanto por lo divertido y variado que resultó ser el viaje, como por ese cuidado con el detalle.

Además, esta obra de Japan Studio ha vuelto a dejar claro que la RV no tiene por qué estar limitada únicamente a experiencias en primera persona. La mezcla entre tercera para el protagonista y nuestra visión en primera persona ha logrado que muchos sintiésemos lo mismo que la primera vez que probamos el revolucionario Super Mario 64.

En Amazon por 33,99 euros.

A Way Out

Recomendado por Álex Cánovas

A estas alturas, después de haber dirigido dos juegazos como Brothers: A Tale of Two Sons y el más reciente A Way Out, tenemos que tener todos muy claro que Josef Fares es una de las grandes figuras dentro de la industria de los videojuegos. Y de su segundo y último trabajo hasta la fecha venía yo a hablaros.

A Way Out fue una de las primeras y más agradables sorpresas del año. Le tenía ganas desde que vi su primer tráiler y, por suerte, se convirtió en uno de los mejores juegos de 2018 en mi opinión desde que le puse las manos encima. Es uno de esos títulos diferentes, únicos y especiales que de vez en cuando llegan para volarnos la cabeza a todos.

¿Has pensado alguna vez en protagonizar tu propia fuga de una prisión? Pues eso más todo lo que conlleva una vez fuera es lo que propone A Way Out, pero además de una forma muy original: en cooperativo y a pantalla dividida para que cada uno de los jugadores tenga su espacio y sus objetivos. Trabajo en equipo, sigilo, acción y un giro final verdaderamente demoledor. Un juego de marcado corte cinematográfico (Fares es también director de cine y se nota) que nadie debería dejar pasar.

En Origin por 29,95 euros para PC.

Minit

Recomendado por Adriana Izquierdo

La frescura y diversión de 'Minit' nace de su angustiosa mecánica: el jugador sólo tiene mini partidas de un minuto para ir avanzando en el mapa y librarse de la maldición. No es precisamente nuevo lo de construir niveles que son accesibles a medida que el héroe protagonista consigue nuevas herramientas y habilidades, pero “Minit” lo lleva hasta el extremo dando al jugador sólo 60 segundos para dar su siguiente paso.

En un momento en el que jugamos a tantos títulos narrativos, que hacen de los diálogos y la historia su fuerte, 'Minit' es un gran desengrasante, ya que es encenderlo y jugar, jugar, jugar. En un par de horillas (120 vidas ^^) lo habrás terminado (o algo más si te propones descubrirlo todo), es muy divertido y tiene un humor muy bien traído relacionado tanto con el tiempo como con la muerte que le da un plus.

Steam por 9,99 euros para Mac OS X, Windows y Steam. En Microsoft Store para Xbox por 9,99 euros.

Magic: The Gathering Arena

Recomendado por César Muela

Por fin una adaptación del mítico juego de mesa a ordenador que engancha y merece la pena. Aunque haya tenido que ser Blizzard con Hearthstone quien marque el camino a Wizards of the Coast, Magic: The Gathering Arena tiene motivos más que suficientes para lograr ser el juego de estrategia y cartas líder en formato digital, además de un posible esport con recorrido. El título todavía tiene cosas por pulir y por ahora sólo está para PC, pero para mí ha sido un placer reencontrarme con el mundo del maná, los turnos divididos en fases y los mazos temáticos (ojo porque después de tantos años ahí siguen los Elfos de Llanowar).

¿Cuál es el tuyo?

Estos son los mejores videojuegos del 2018 según los expertos de Vidaextra y los editores más jugones de Xataka. Todos los juegos que están son grandes títulos, pero no son los únicos. ¿Qué otros videojuegos lanzados este 2018 consideras que son los mejores? Deja tu opinión en los comentarios.

