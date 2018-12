Para mí el mejor móvil en relación calidad precio del año es...

Con el 2019 a la vuelta de la esquina, es momento de hacer balance del año que nos ocupa y elaborar los propósitos del que está por llegar. En telefonía ya sabemos cuál es el teléfono del año y el smartphone más innovador según nuestros editores más expertos, pero a veces no es tanto cuestión de destacar en algo como en ofrecer una buena propuesta a un precio interesante.

Quizás no sean los más mediáticos, pero estos teléfonos han logrado su popularidad por ofrecer más por menos. ¿Cuál es el teléfono de 2018 con mejor relación calidad precio?

Xiaomi Mi A2

Anna Martí

Creo que Xiaomi lo ha vuelto a hacer este año y el Mi A2 (229,99 euros) se merece este premio. No es el hardware más potente, de hecho es un procesador de una generación anterior, pero en conjunto representa el móvil a recomendar a un usuario medio casi por antonomasia.

Sobre todo con el añadido de tener Android One, un software más limpio que no goza de las opciones de las capas de personalización, pero que por esto mismo resulta sencillo y sobre todo no es exigente para el hardware.

Creo que por ese precio es la opción más completa y el que da una mejor experiencia, y aunque su hardware es inferior al POCOPHONE F1 me gusta más su tamaño y software. Eso sí, me gustaría mencionar a otro aspirante a mejor relación calidad-precio: el OnePlus 6T, al dar una muy buena experiencia dentro de la gama alta y partir de un precio bastante inferior al de sus rivales (en su lanzamiento).

Enrique Pérez

El Xiaomi Mi A2 es el teléfono que mejor cumple aquello de "bueno, bonito y barato". Por unos doscientos euros tenemos un dispositivo que encaja con lo que busca la mayoría de personas. Es rápido, tiene buena pantalla, buena cámara y una gran estabilidad gracias a Android One.

Su único pero es la batería, pero si tengo que recomendar un móvil que salga bien, ese es el Mi A2. Normalmente con alguna oferta de la versión de 4GB de RAM y 64GB por 199€, que no siempre está pero no es tan descabellado de encontrar.

Laura Sacristán

Si hablamos de relación calidad/precio, indudablemente la marca que mejor representa ese concepto a día de hoy es Xiaomi. El POCOPHONE F1 y el Xiaomi Mi A2 son dos ejemplos de ello. Personalmente me quedo con este último, que te ofrece la experiencia pura de Android One y un rendimiento muy fluido por un precio alrededor de 200 euros.

También se agradecen la pantalla FullHD+ y el conector USB-C, dos características que no son tan habituales como nos gustaría en la gama media y que sí incluye el Xiaomi Mi A2. Y no nos olvidemos tampoco de su diseño, sencillo pero atractivo, y de unas cámaras que no decepcionan en la mayoría de situaciones.

Amparo Babiloni

Xiaomi lo ha vuelto a hacer con el Xiaomi Mi A2. Ningún móvil ofrece tanto por tan poco, aunque este año le voy a dar un tirón de orejas porque el precio ha subido y además hay cosas que no me convencen como la ausencia de minijack. Por estos dos motivos creo que su hermano pequeño, el Mi A2 Lite, también se merece compartir puesto en el trono de la calidad-precio.

César Muela

Pocos ofrecen tantas prestaciones y tan buena experiencia de usuario como el Xiaomi Mi A2. Siempre que alguien me ha preguntado por un teléfono en su rango de precio, he recomendado el Xiaomi Mi A2 porque es difícil que la competencia ofrezca un producto tan equilibrado por un precio comedido.

Samuel Fernández

Xiaomi lleva ya tiempo demostrando que sabe jugar como nadie a lo de ofrecer mucho por poco dinero. De hecho, mientras mantengan ese supuestamente verídico margen del 5% de beneficio en sus productos, será difícil que ningún fabricante pueda acercarse a sus precios, y al nivel de competitividad de sus productos.

De ahí que el Mi A2 se haya convertido, a mi juicio, en el modelo con la mejor relación calidad-precio de este 2018, incluso por encima del Mi A2 Lite, su hermano pequeño.

No hablamos de una potencia superlativa, pero sí de uno teléfono más que equilibrado que se apoya en tres pilares bastante importantes. Por un lado tenemos una extrema fluidez gracias a Android One y a componentes que, sin ser punteros, sí van sobrados para el día a día. Por otro lado, la batería que ofrece un rendimiento óptimo aunque sin ser deslumbrante. Y por último, una cámara difícilmente igualable por otros teléfonos de su línea de precios.

Todo, en conjunto, convierte al Mi A2 en un teléfono con el que es muy complicado competir, por no decir que es imposible. Y si le sumamos las ofertas constantes que lo sitúan en la línea de los 200 euros... game over

POCOPHONE F1

Antonio Sabán

Si hay un terminal que este año se desmarca enormemente del resto en relación calidad precio, ese es el Pocophone F1 (319 euros). En general, Xiaomi está lanzando terminales de extrema competitividad, pero en muchos casos más por demérito del resto que de la propia compañía.

Sin embargo, siendo un terminal con una autonomía tremenda y potencia a raudales para usuarios corrientes y gamers, el Pocophone sí se erige como un líder por méritos propios en varias áreas importantes.

Quizá, incluso donde no se esperaba que destacase, como por ejemplo en cámara, sorprende todavía más. Se debe a que la gama de 300€ está desierta de buenas propuestas fotográficas, y si el Mi A2 ya nos maravilló una franja por debajo, el Pocophone F1 ha vuelto a subir mucho el nivel, y no hay mejor opción sin desembolsar 200€ más.

En definitiva, el Pocophone ha reinaugurado para el mercado internacional ese segmento del “flagship económico” cuya puerta en Android abrió Google con los Nexus 4 y 5 (300-350€), pero que llevaba un tiempo huérfano. Y lo ha hecho de forma tan fuerte que algún competidor ha tenido que modificar precios.

Iñaki Agirrezabalaga

Para mi el terminal con mejor relación calidad precio de 2018 es el Pocophone, ya que creo que junto a algún otro smartphone, como el honor play, han abierto un nuevo segmento de mercado (me gusta llamarlo "la gama alta barata").

En el caso del Pocophone, ofrece uno de los procesadores más avanzados del año, el Snapdragon 845, 6 o 4GB de RAM, y una batería espectacular. Características de las que solo pueden presumir los móviles de gama alta, y en el caso del Pocophone por menos de 320€, algo espectacular.

Daniel Esplá

Tener un Snapdragon 845, 6 GB de memoria RAM, 128 GB de Almacenamiento, 4.000mAh de batería que duran y duran y duran (como el anuncio xD) y todo lo que lleva este teléfono por... ojo al dato, 329 euros, es sencillamente increíble.

Puede que no sea el teléfono más bonito, puede que haya contenido que no se reproduce en Full HD en él (pero ese "fallo" lo tienen otros teléfonos y no se nombran) o puede que, como dice Antonio Saban, no sea el más cómodo de agarrar en mano. Pero, indiscutiblemente es, para mí, el teléfono relación calidad/precio de este año.

José García

Creo que si hablamos de relación calidad-precio, el POCOPHONE F1 debe estar sí o sí en la lista. Es un dispositivo que ha hecho mucho ruido desde su lanzamiento, y no es para menos. Que puedas llevarte a casa un terminal con 6 GB de memoria RAM, 64 GB de almacenamiento y un procesador Snapdragon 845 por 310 euros es, sencillamente, digno de admirar.

Es cierto que el dispositivo tiene algunos detractores que argumentan que carece de elementos como el NFC, pero son características que el usuario al que va dirigido (alguien que quiere un terminal solvente sin gastar mucho dinero) no va, o no creo que vaya a echar de menos. El POCOPHONE F1, con sus luces y sombras, es el móvil económico a regalar esta Navidad.

LG G7

Antonio Ortiz

A estas alturas del año y tras bajar de precio estoy recomendando el LG G7 (449 euros). Es un todo un gama alta con el mejor diseño del año (esto es mi opinión claro) y que está a precio de gama media. Si fuese a mirar en calidad / precio algo a día de hoy no sólo miraría los típicos Xiaomi, Huawei, BQ, Motorola, Honor... incluiría también este terminal.

Añadiría como mención especial "no de este año" productos como el Galaxy S8 (389 euros). Muchas veces el mejor teléfono calidad/precio del año es un gama alta del año anterior y creo que en 2018 se ha cumplido en algunos momentos con un gran terminal como el de Samsung.

Xiaomi Mi A2 Lite

Recomendado por JaviPas

Xiaomi lanzó el año pasado el Mi A1 con una propuesta estupenda no solo por su relación precio/prestaciones, sino por ser su primer dispositivo basado en Android puro y no en su propia ROM, MIUI. Esa tendencia ha continuado este año pero lo ha hecho por partida doble, y la firma lanzó tanto el Mi A2 que iba claramente un paso más allá como el Mi A2 Lite,(142 euros) que era teóricamente algo así como el hermano pobre del A2.

Para mí, sin embargo, la propuesta del Mi A2 Lite es mucho más interesante en precio/prestaciones, porque aunque ciertamente ofrece menos en términos de potencia o de cámara -sin ser las diferencias especialmente notables- pero tiene una fantástica batería de 4.000 mAh y, atención, un conector de auriculares que sigo considerando factor de compra importante para muchos usuarios (y me incluyo).

Es una lástima que no cuente con NFC, pero a los precios a los que se mueve este dispositivo, para mí está claro que es el teléfono chollo de 2018, incluso por encima del PocoPhone F1 que desde luego pone difícil la elección.

OnePlus 6T

Recomendado por Javier Penalva

A menudo la gama media e incluso de entrada es la que se asocia a la mejor relación calidad/precio. Para muchos usuarios puede valer, pero quien hace un uso intensivo del teléfono y necesita máxima calidad en la pantalla, potencia sin restricciones y fiabilidad en la cámara en cualquier circunstancia, no es suficiente.

Mi teléfono para este 2018 con la mejor relación calidad/precio sería el OnePlus 6T (461 euros). Si unimos capa sobre Android, innovación en su lector de huellas bajo la pantalla, gran ficha técnica y buena cámara, todo en un margen de precio razonable, escoger un terminal de más precio ya es cuestión de preferencia personal más que de lógica

Xiaomi Mi 8 Lite

Recomendado por Pedro Santamaría

El Xiaomi Mi 8 Lite (247 euros) me parece ahora mismo una de las mejores opciones en relación calidad precio. Por lo que cuesta te llevas un terminal cuyo diseño es muy atractivo y que a nivel de prestaciones ofrece todo aquello que la mayoría requiere.

Aunque si por algo me llama la atención es por su rendimiento fotográfico. No es el mejor terminal para fotos pero sí otra demostración del buen trabajo del fabricante en ese apartado. Permite obtener fotos de calidad y resulta muy solvente en la mayoría de situaciones.

Tiene sus limitaciones pero por 249 euros tal vez no haya opciones mejores. Combina diseño, rendimiento y prestaciones muy atractivas.

