Qué robots aspiradores son compatibles con los asistentes de voz Alexa y Google Assistant

Los robots aspiradores llevan más de quince años con nosotros ayudándonos en la tarea de mantener los suelos limpios. En ese tiempo han ido mejorando su eficacia de limpieza y ampliando su funcionalidad (hoy encontramos modelos que friegan), pero también ahorrándonos tiempo: los hay que se limpian solos y, con el salto de los asistentes de voz del smartphone al hogar a través de los altavoces inteligentes, ahora también podemos lanzar nuestros robots aspiradores a limpiar mediante una orden de voz.

En esta guía de compra hemos recopilado los modelos de robots aspiradores que actualmente pueden ser controlados con los asistentes de voz Alexa y Google Assistant de forma nativa y en español.

El desembarco de los altavoces inteligentes Echo de Amazon, Google Home de Google y HomePod de Apple ha traído consigo una "batalla" en el terreno de la domótica. Y es que además de la carrera por desarrollar el asistente más eficiente e inteligente, Amazon, Google y Apple se encuentran inmersos en un nuevo escenario en el que las alianzas con fabricantes de electrónica del hogar son vitales para ofrecer un catálogo de productos domóticos variados, proporcionando un ecosistema robusto a sus usuarios.

Cómo elegir un robot aspirador

Pero además de ofrecer la posibilidad de ser controlados a través de un asistente de voz, para elegir un robot aspirador que se ajuste a nuestras necesidades, expectativas y presupuesto hemos de tener en cuenta otros factores, muchos de los cuales podremos descubrir mirando la descripción del producto, si bien es la experiencia diaria la que nos aporta información que va más allá de las meras especificaciones técnicas.

Tipo de cepillos y opción de mopa . Uno de los factores que mayor impacto produce en la limpieza es la distribución y cantidad de cepillos. Los cepillos centrales son recomendables para alfombras y moquetas y, dentro de esta tipología, los de goma ofrecen en general un mayor rendimiento que los de cerdas retirando restos y se enredan menos con los pelos. También encontramos cepillos laterales para atraer restos de las esquinas. Finalmente, es posible encontrar modelos con un accesorio en forma de mopa para fregar el suelo.

Potencia y capacidad de succión . Para atrapar el polvo, pelos y restos es necesario que el aspirador los succione con potencia, medida en Pascales. No obstante, no todos los fabricantes proporcionan este dato porque más allá de la cifra en cuestión, algunos modelos de menos potencia a veces son más eficientes que otros

Un aspecto importante en un robot aspirador es el ruido , medido en decibelios. Este sonido está relacionado directamente con el motor de succión, pero también con los materiales con lo que está fabricado y su diseño, sus ruedas o si acostumbra a chocar con los obstáculos en lugar de evitarlos.

Diseño, tamaño y ruedas : aquellos modelos más grandes tendrán problemas en acceder a los huecos pequeños, pero en general son más completos y solventan los obstáculos como alfombras altas o cables con más facilidad. En el apartado de diseño es importante que cuenten con una construcción resistente ante posibles golpes. También es interesante que dispongan de asa para trasladarnos y que nos fijemos en la forma en la que se accede al depósito , dos aspectos que pueden pasar desapercibidos en un primer momento pero que son muy útiles en el día a día.

Mantenimiento, depósito y filtros de limpieza . No todos los robots disponen del mismo tamaño de depósito, por lo que tendremos que vaciarlos con mayor o monero frecuencia. No obstante, la recomendación general tras cada limpieza es vaciar el depósito del robot. Además del tamaño del depósito es importante fijarse en si incluyen un filtro de alta eficacia HEPA, de modo que retenga las partículas de polvo, ácaros y otros microorganismos, evitando así que se esparzan por el entorno.

Autonomía y sistema de carga : Otro aspecto importante es la autonomía que puede proporcionarnos el robot aspirador y cuánto tiempo requiere su batería para cargarse completamente. El tiempo de carga de un robot aspirador habitualmente se encuentra entre dos y seis horas y la autonomía oscila entre los 60 y 120 minutos. Ojo, que un robot ofrezca más autonomía no implica que sea capaz de limpiar más superficie, en esto son claves los algoritmos y sistemas de mapeado del entorno, que provocarán que los robots sean más eficientes.

Sensores y sistema de navegación . Mientras que en las gamas más bajas los robots aspiradores emplean sensores infrarrojos y sensores mecánicos para detectar obstáculos, en las más altas encontramos modelos con navegación inteligente mediante láser o cámaras que les permiten mapear el entorno y tomar decisiones en tiempo real. Una herramienta empleada en las gamas de entrada para mejorar el recorrido son las paredes virtuales , un accesorio que situaremos donde nos convenga, actuando como una pared real.

Hoy en día lo habitual es encontrar robots aspiradores programables, de modo que podamos fijar días y horas a las que ejecutar la limpieza. En las gamas bajas también es posible encontrar modelos con mando a distancia que harán que esta tarea sea más cómoda, pero la tendencia es que podamos usarlos con una aplicación instalada en el móvil, de modo que el robot y el teléfono se conecten vía Wi-Fi. En las gamas más altas estas aplicaciones permiten una personalización de programas de limpieza, seleccionando zonas y pasadas.

Robots aspiradores compatibles con los asistentes de voz (2019)

A día de hoy, estos son los robots aspiradores compatibles de forma nativa con Alexa y Google Assistant. Si no se ha incluído robots aspiradores compatibles con Siri es porque por el momento no hay ningún modelo compatible con HomeKit, por lo que no pueden usarse con el asistente de voz de Apple.

iRobot Roomba i7+

El iRobot Roomba i7+ es el último Robot lanzado por iRobot y constituye su tope de gama actual. Ofrece navegación inteligente mediante una cámara situada en la parte superior, que capta el entorno en el que se encuentra. Su aplicación es intuitiva, permitiendo personalizar pasadas y zonas. Este modelo integra cepillos de goma y filtro HEPA, consiguiendo una limpieza elevada para tratarse de un robot y además lo hace de forma eficiente, según nuestro análisis.

Una de las características más diferenciales del Roomba i7+ (1.199 euros) es su base, capaz de vaciar el depósito por sí misma, evitando que tengamos que hacerlo nosotros. Sin embargo, también se puede comprar por separado, sin la base autolimpiable, por 899 euros.

Botvac D7 Connected

El Botvac D7 Connected (579 euros) es el modelo más completo de Neato. Con su diseño en forma de D, este robot ofrece navegación inteligente mediante láser, permitiendo mapear la casa para que podamos elegir qué zonas limpiamos mediante la aplicación o los asistentes Alexa y Google Assistant. Cuenta con cepillo con un diseño especial en espiral en la parte central y un modo turbo para zonas especialmente sucias y ofrece una autonomía de 120 minutos. Como curiosidad, es uno de los pocos robots compatibles con la banda dual del router.

Roomba 980 y Roomba 981

La Roomba 980 (799 euros) y la Roomba 981 (731 euros) comparten con el resto de la gama 900 el sistema de doble rodillo de goma Aeroforce, el mapeo inteligente del entorno mediante una cámara integrada en la zona superior del robot y una aplicación desde la que poder controlarla. Eso sí, ambos modelos incluyen una tecnología que detecta las alfombras para aumentar la potencia de succión automáticamente. ¿Y en qué se diferencian uno del otro? Únicamente en el color.

Roomba 965

La Roomba 965 (595 euros) es un robot aspirador de la gama más alta de iRobot. Como el resto de la gama 900, dispone de navegación inteligente gracias a la integración de cámara, cuenta con dos cepillos de goma multisuperficie y se puede controlar a través de la aplicación y los asistentes de voz Alexa y Google Assistant.

Botvac D6 Connected

El Botvac D6 Connected (729 euros) también ofrece navegación inteligente mediante láser, que podremos personalizar a través de la aplicación. El D6 permite almacenar varios planos del mismo lugar para que podamos establecer límites de limpieza. Con cepillo con forma especial para retener pelos de mascotas, modo turbo y una autonomía de 120 minutos.

Botvac D5 Connected

Un peldaño por debajo encontramos el Botvac D5 Connected (497,62 euros), un modelo con una autonomía levemente inferior al de sus hermanos mayores y cepillos menos eficientes pero también con mapeo inteligente mediante láser, control a través de la aplicación y gestión de los mapas para elegir qué limpiar mediante líneas límite.

Botvac D4 Connected

El Botvac D4 Connected (529 euros) baja su autonomía hasta los 75 minutos y contiene un conjunto de cepillos de escobilla combinada. Su sistema de navegación es láser, mapeando el entorno para que posteriormente podamos elegir las zonas a limpiar desde la aplicación.

Roomba serie e5

En la gama media de iRobot encontramos tres modelos compatibles con Alexa y Google Assistant con idénticas funciones y la única variación del color: los Roomba e5154 (399 euros), Roomba e5158 (399 euros) y el Roomba e5152 (499 euros). A diferencia de la serie 900, estos modelos ya no integran cámara para mapear el entorno, sino que funcionan mediante sensores ópticos y mecánicos.

La serie e5 integra cepillos de goma mulisuperficie, especialmente útiles para retirar pelos, sensores de suciedad, pared virtual y se controla tanto por la voz como a través de la aplicación.

Roomba 891, 895 y 896

La diferencia entre la Rommba 891 (399 euros), Romba 895 (425 euros) y Roomba 896 (549 euros) es exclusivamente el color. Por lo demás, la serie 800 de iRobot cuenta con el sistema Aeroforce de doble rodillo de goma multisuperficie, recomendable para casas con mascotas, sensores ópticos (no cuenta con navegación inteligente) y una aplicación para controlarlo a distancia.

Botvac D3 Connected

El Botvac D3 Connected (484 euros) es el modelo más sencillo dentro de la gama Conectada de Neato, la que permite su control tanto desde la aplicación como con los asistentes de voz Alexa y Google Assistant. De nuevo encontramos mapeo láser, unos cepillos y filtros más sencillos que los modelos superiores y una autonomía que ronda la hora de duración. No obstante, también incluye dos modos de limpieza eco/turbo y carga rápida.

Roomba 690 y Roomba 695 (serie 690)

La serie 600 es la más básica de iRobot. En esta gama ya no encontramos ni cepillos de goma ni navegación inteligente, por lo que su eficacia es inferior a los de las gamas superiores. No obstante, consta de dos cepillos de cerdas y un cepillo lateral e incluyen una pared virtual. Los Roomba 671 (337 euros) y Roomba 695 (399 euros) difieren en el color y ambos se pueden controlar tanto desde la aplicación como con los asistentes de voz Google Assistant y Alexa.

Roomba 671, Roomba 676, Roomba 675 (serie 670)

Como el resto de la gama de entrada de iRobot, nos encontramos ante unos robots sin mapeo inteligente y con rodillos de cerdas. Los modelos Roomba 671 (334,11 euros), Roomba 676 (279,90 euros), Roomba 675 (229 euros) se pueden controlar tanto con Alexa y Google Assistant como con la aplicación y solo se diferencian en el color. Son idénticos a los de la gama 690 salvo porque no incluyen recambios ni pared virtual.

IKOHS NETBOT S15

El IKOHS NETBOT S15 es un modelo en la gama de entrada que podemos controlar tanto con Alexa como con Google Assistant, así como desde su aplicación WeBack. Integra cepillos son duales para mejorar la extracción de pelo, incluye un accesorio para pasar la mopa y fregar, filtro HEPA, pared virtua. Se puede controlar tanto con los asistentes de voz Alexa y Google Assistant, aplicación y un mando a distancia. Su navegación es aleatoria. Por 199,99 euros.

IKOHS NETBOT S14

Con un cepillo más sencillo y menor potencia de succión, el IKOHS NETBOT S14 (179,99 euros) también proporciona dos horas de autonomía, pared virtual y filtro de alta eficacia. Asimismo, también puede controlarse con asistentes de voz, aplicación y mando a distancia.

DEALDIG 8

El robot aspirador DEALDIG 8 (159,30 euros) es el modelo más asequible que puede emplearse con un asistente de voz. Se trata de un modelo de gama de entrada cuyos puntos fuertes son su autonomía de dos horas y que puede controlarse a través de una aplicación, desde la que podremos programarlo. Eso sí, su navegación es metódica, su potencia de succión no es muy alta y sus cepillos son sencillos.

