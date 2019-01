Tecnología contra el frío: 25 gadgets originales para entrar en calor en casa y en la calle

Es invierno y, como entra dentro de lo lógico y previsible en estas latitudes, hace frío. Con una ola de frío atravesando la península, te proponemos una serie de gadgets para combatir las bajas temperaturas de lo más variada pero con un nexo común: la tecnología.

Chaquetas

Para combatir el frío no hay nada como abrigarse. No obstante, más allá de las plumas, la lana y el relleno, la tecnología nos brinda un plus térmico que agradeceremos si vamos a estar a la intemperie: las prendas calefactadas.

El funcionamiento es simple: disponen de una resistencia en su interior que nos proporciona calor y se alimentan mediante una batería externa, que por lo general no viene incluida.

Por su exposición al frío durante estos meses, los moteros cuentan con prendas orientadas a la práctica del motociclismo y en los catálogos de marcas clásicas como Alpinestars encontramos prendas calefactadas que además permiten su conexión a la batería del vehículo.

Del mismo modo, también podemos encontrar prendas calefactadas orientadas al sector profesional para aquellos trabajadores que están a la intemperie.

No obstante, hay varios modelos versátiles, discretos e incluso elegantes de cazadoras calefactadas que podremos emplear con nuestra ropa de calle con total tranquilidad.

Xiaomi 90 Minute jacket

Esta chaqueta de Xiaomi es uno de los modelos más populares en esta categoría de ropa calefactada, la Xiaomi 90 Minute jacket, una prenda recientemente lanzada al mercado con estética deportiva, cremalleras selladas y con certificación IPX7. Por 134,50 euros en Gearbest.

Beston

La chaqueta de Beston (149 euros) está disponible en varios colores, tallas y en versión para hombre o mujer y constituye una de las prendas más versátiles y discretas dentro de la ropa calefactada. Está fabricada en nylon y poliester, proporciona 3 niveles de temperatura y su batería integrada tiene una autonomía de hasta 7 horas.

Chaqueta 8K Flexwarm

Surgido de una plataforma de crowfunding que superaron con éxito, Flexwarm ha lanzado su segunda chaqueta calefactada con calentamiento rápido con un diseño atractivo y versátil que ofrece hasta 13 horas de calor gracias a una tecnología propia que integra sensores y una aplicación para controlarla. En su web podemos encontrar varios modelos, colores e incluso la versión chaleco y sudadera. Desde 230 euros.

Chaleco DOACT

Siguiendo con la estética casual, en Amazon hemos encontrado un chaleco de vestir calefactado que ofrece tres niveles de temperatura. Por 35,99 euros.

Chaqueta Klan-e

Como explicábamos más arriba, es posible encontrar bastantes prendas calefactadas orientadas a moteros, que tienen que soportar este frío en dos ruedas y a una velocidad que agudiza la sensación térmica. Esta chaqueta de Klan-e es un ejemplo de ello. Es bastante discreta, resistente al viento e integra un puerto para conectarla a la batería de la moto. Por 143,95 euros en FC-Moto.

Bosch professional HEAT+

Con un diseño y resistencia industrial, la Bosch professional HEAT+ (desde 158 euros) es una chaqueta de trabajo con batería integrada y la posibilidad de conectarla a la batería de maquinaria de 12V. Resiste el agua y el viento y proporciona hasta 6 horas de calor.

Ropa interior

Aunque las chaquetas calefactadas son las reinas de las prendas con calefacción, también es posible encontrar prendas que emplean en mismo sistema de funcionamiento, generalmente orientadas a llevar en la capa más cercana al cuerpo, como por ejemplo pantalones o camisetas interiores, pero también calcetines.

Este de Baselayer se orienta a motoristas que vayan a llevar más prendas encima, proporcionando hasta 10 horas de calor en la zona de los muslos y la parte baja de la espalda. Incluye batería y cargador. Por 114,90 euros

Otro modelo más de andar por casa son estos pantalones discretos que podemos usar también por debajo de la ropa. Proporcionan 3 niveles de temperatura y se calientan en medio minuto. Por 37,99 euros.

En Amazon encontramos este conjunto de ropa interior unisex de la marca china J-Jinpei (148,99 euros), está disponible en tres colores e incluye la batería y el cargador.

Para los pies: calcetines, zapatillas y plantillas calefactadas

Una zona especialmente sensible al frío son los pies, por esa razón también encontramos calcetines calefactados. Estos están fabricados con fibra de carbono y llevan una batería recargable integrada algo aparatosa para llevar encima. Por 28,45 euros.

La marca de accesorios para moto Gerbing (99 euros) dispone en su catálogo (entre otras muchas prendas como guantes o chaquetas) de estos calcetines pueden conectarse a la batería de la moto o el coche, o también a una batería externa.

Las pantuflas gordas y suaves son un clásico para entrar en calor en casa. Aunque algunos modelos permiten meterlos en el microondas para calentarlas, estas pantuflas de felpa se calientan a través de un USB, pudiendo dejarlas conectadas mientras las llevamos. Por 9,99 euros.

Con un funcionamiento similar al anterior encontramos estas plantillas calefactadas que distribuyen el calor a las plantas de los pies de forma uniforme. Son de goma lavable y permiten seleccionar 4 temperaturas. Se alimentan de unas baterías que fijaremos a los tobillos mediante unas bandas que vienen en el pack, algo que puede resultar incómodo y aparatoso. Por 33,85 euros.

Los calentadores de The heat company son bastante más discretos y cómodos, si bien son de usar y tirar. Estos parches se calientan gracias a la química, concretamente a la reacción de oxidación de polvo de hierro con oxígeno, proporcionando unos 40ºC de temperatura durante 8 horas. El pack de 15 pares cuesta 19,90 euros .

Para las manos: guantes y calentadores

Otra extremidad con todas las papeletas para quedarse fría con bajas temperaturas son las manos. Como en los puntos anteriores, los guantes calefactados para motoristas son abundantes, pero también encontramos guantes para que no se nos queden las manos frías mientras escribimos en el ordenador.

Los Tucano Urbano Hot (170,96 euros) son unos buenos guantes para ir en invierno en moto. Son muy resistentes, fabricados con materiales de calidad y puedes cargarlos con la batería de la moto o con una batería externa.

Estos de Klan-e (89,95 euros) integran una capa de capa de aislamiento interno Thinsulate y un forro micropolar, como en el caso anterior, son para la moto y disponen de toma para la batería o para integrar dos baterías no incluídas.

En Amazon encontramos estos guantes de SAVIOR (129,99 euros) disponibles en varias tallas que pueden proporcionar hasta 6 horas de calor. Llevan un forro de terciopelo y las baterías están incluidas.

Estos guantes de felpa se conectan al USB de tu ordenador para proporcionarte calor, además dejan los dedos libres para que puedas escribir como si no los llevaras puestos. Por 10,52 euros en Amazon.

Si no te convence el estampado del anterior, estos guantes de lana funcionan de la misma manera: conectar al USB y teclear cálidamente. Por 19,99 euros.

Si eres de esas personas que calientan bolsas de agua o sacos de semillas en el microondas para entrar en calor, otra opción más rápida es este calentador de manos de AOOKEY (23,99 euros). Es algo así como una power bank que emplea toda su energía en proporcionar calor estés donde estés. Viene con bolsa para guardarlo y también lo puedes usar para cargar el móvil.

Orejeras con auriculares

Otro recurso para el frío son las orejeras, un elemento que protege nuestras orejas de la intemperie pero que puede dificultar que vayamos por la calle escuchando música con auriculares, especialmente si usamos de diadema. Una opción para evitarlo son estas orejeras con auriculares de Kitsound (25,35 euros), con un cable de un metro de largo. Eso sí, no estamos ante uno de los modelos que ofrezcan mejor calidad de sonido atendiendo a sus especificaciones técnicas.

Xiaomi Mi Smart Kettle

Otra forma de entrar en calor es tomando bebidas calientes, algo que podemos hacer calentándolas en un cazo o en el microondas o tirar de un hervidor eléctrico, un pequeño electrodoméstico que abunda en los hogares británicos por su afición al té.

La Mi Smart Kettle (39,99 euros) de Xiaomi tiene 1,5 litros de volumen, mantiene la temperatura durante 12 horas y tiene la particularidad de que podremos controlar cómo de caliente se encuentra el agua a través de la aplicación Mi Home.

Termostatos inteligentes

Los termostatos inteligentes nos permiten personalizar al máximo el sistema de calefacción de casa. Estos gadgets se instalan sustituyendo los termostatos tradicionales, posibilitando que podamos controlar la calefección desde la aplicación, estemos o no en casa, o mediante un asistente de voz.

Estos termostatos inteligentes integran funciones para proporcionar estadísticas de consumo, el perfil térmico de nuestro hogar, geofencing o el conocimiento de nuestros hábitos para optimizar el uso de la calefacción.

En el mercado podemos encontrar modelos más o menos completos, en formatos cableados o inalámbricos, con diferentes compatibilidades en función del ecosistema domótico de nuestro hogar. Estos son algunos de los más populares.

Lyric T6

Disponible en formato cableado (155,95 euros) e inalámbrico (183,96 euros), el Lyric T6 de Honeywell cuenta con un diseño compacto con una pantalla intuitiva para controlar la caldera de nuestra casa.

No obstante, desde la app también podremos gestionar la calefacción, programarla, recibir avisos y aprovechar sus programas de ahorro y geofencing que optimizan el consumo.

Tado°

Lo mejor del kit de iniciación V3+ de Tado° (159,56 euros) es que es compatible con los tres principales asistentes de voz y que es ampliable y controlable por zonas mediante la instalación de válvulas inteligentes en los radiadores.

El V3+ de Tado° ofrece las características térmicas de tu hogar, previsión meteorológica, geolocalización, programación y control de ventanas abiertas. Algunas de estas funciones se activan de forma manual, teniendo que contratar un servicio mensual para automatizarlos.

Netatmo NTH01-ES-EC

Otro modelo compatible con Siri, Google Assistant y Alexa y también ampliable y personalizable mediante válvulas inteligentes es el termostato Netatmo NTH01-ES-EC (199,99 euros), un modelo con un diseño compacto y sencillo donde podremos controlar la temperatura.

Entre sus funciones se encuentra el ajuste de funcionamiento de acuerdo con las características térmicas de tu casa y la temperatura exterior, programación, modo vacaciones y control de voz.

Nest Thermostat E

El Nest Thermostat E (219 euros) es un termostato que destaca por su sencillez de uso e instalación y por lo completo que es en cuanto a funciones. Es compatible con Google Assistant y podremos controlarlo a traves de la aplicación, donde veremos estadísticas, historial de consumo, programación y la posibilidad de usar un modo que detecta si hay alguien en casa o no para bajar la temperatura.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.