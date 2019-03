Xataka responde: de impresoras domésticas, reparar o no un teléfono, comprar en China y jugar a la PS4 en TV o monitor

En Xataka nuestros lectores son lo más importante. Sois vosotros los que nos ayudáis a mejorar, los que nos dais ideas y también los que nos aportáis nuevos puntos de vista y matices. Pero también nos planteáis un buen montón de dudas, de ahí que queramos ayudaros a resolverlas.

Así que si tienes dudas sobre tecnología, escribe a "responde@xataka.com" y en esta sección trataremos de responderlas. No siempre es fácil, pero intentaremos aportar datos y nuestra experiencia para orientarte. No obstante, tú tienes la última palabra.

¿Qué impresora doméstica comprar?

De: Lurdes "Buenos días, He estado leyendo en vuestra web toda la inoformación que dais sobre la elección de una impresora. Lo cierto es que me he perdido!!! Os explico brevemente para qué la quiero y el uso que le voy a dar y, si os parece bien, me aconsejáis alguna. La quiero para mi segunda residencia y voy a imprimir muy poco, normalmente, algún documento de devolución, algún informe y poco más. ¿Sugerencias? Mil gracias y perdón por las posibles molestias. Un saludo cordial"

Cuando pensamos qué impresora comprar es normal que nos asaltan una serie de dudas ¿tinta o láser? ¿que solo imprima o sea multifunción? ¿Qué conectividad debe tener?

La primera duda a resolver sería la de la tecnología de impresión. Cada una tiene sus ventajas e inconvenientes y satisfacen necesidades concretas, pero en este caso la impresora láser parece la mejor opción.

Una impresora es un dispositivo muy útil en la informática doméstica precisamente porque nos permite imprimir archivos que tenemos que usar en formato físico: etiquetas de devolución, tickets, facturas, documentos... como son pocas impresiones, la velocidad no es demasiado importante. Sin embargo algo que si es vital es que la impresora en cuestión esté siempre a punto, algo que podría no suceder con las de tinta, ya que su tinta corre riesgo de secarse si no se usa. Además, el coste por impresión de las láser es menor.

Teniendo en cuenta que vas a imprimir documentos, una impresora láser monocromo es una buena opción que nos permite ahorrar algo de dinero respecto a las impresoras a color y olvidarnos de tener que comprar varios suministros. Otro caso diferente sería si buscases una impresora para impresión fotográfica.

Como se trata de una impresora para el hogar, es deseable que se trate de un modelo compacto y además disponga de conectividad Wi-Fi, una característica muy útil para imprimir desde dispositivos diferentes al ordenador, como son las tabletas y los teléfonos móviles.

Finalmente está la cuestión de comprar una impresora que solo imprima o que sea multifunción. Aunque nos hablas única y exclusivamente de imprimir, por experiencia personal siempre me ha resultado muy cómodo disponer de una multifunción para hacer copias, escanear... dentro de la gama asequible no son especialmente rápidas ni eficientes, pero sí que nos sacan del apuro en esas situaciones, por lo que si no hay mucha diferencia de precio, las multifunción son la opción más recomendable.

En el mercado encontramos cientos de modelos con diferentes características e incluso, dentro de los parámetros recomendados para este caso concreto, hay unos cuantos que encajan, por ejemplo la HP Laserjet Pro M15w (76,99 euros), Samsung Serie Xpress SL-M2026W (69,99 euros), Brother HLL2350DW(102,99 euros), la Brother DCP-1610W (103,99 euros) o la HP Laserjet Pro M28w(99,90 euros). ¡Gracias por leernos!

¿Xiaomi Mi Notebook Pro importado vs Xiaomi Mi Notebook Air comprado en España?

De: Carlos Nacher "Perdona, tengo que comprar un portátil y no tengo mucha idea de ordenadores, he visto vuestro videoanálisis del Xiaomi Pro y del Xiaomi Air 13 y estoy entre esos 2 modelos. Lo voy a usar para estudiar, estudio programación, para ocio también aunque eso es lo que menos me importa (me refiero a juegos como Fortnite) y uso en general cotidiano. Qué me recomendarían: ¿Xiaomi Air 13 con Licencia Local y teclado español (comprado en España) o Xiaomi Pro importado (Gearbest)? Los 2 valen aproximadamente lo mismo. Lo usare para eso, para programar y para uso general. Por favor, necesito decidirme!!!! Un saludo y espero su respuesta. Muchas gracias".

Xiaomi Mi Notebook Pro

Como Xiaomi especifica en la denominación de ambos modelos, el Xiaomi Mi Notebook Pro y el Xiaomi Mi Laptop Air (2018) tienen un público objetivo diferente. Así, en teoría mientras que la versión Pro se dirige a aquellos que busquen un equipo para trabajar, en el Air la característica fundamental es su su ligereza, haciéndolo óptimo para tareas en movilidad. Y decimos en teoría porque en realidad, sus principales diferencias radican en el tamaño de la pantalla, el peso y la posibilidad de elegir una configuración de hardware más potente en el caso del Pro.

El Xiaomi Mi Notebook Pro (1.023 euros) más básico integra una pantalla de 15,6 pulgadas y una configuración base con un procesador i5-8250U, 8 GB de RAM y la gráfica NVIDIA GeForce MX150, uno de las tarjetas más básicas pero suficiente para jugar a Fortnite. No obstante, también puedes adquirirlo con procesador i7-8550U y 16 GB de RAM por 1.059 euros en Gearbest. Pesa en torno a los 2 kilogramos y su autonomía es de 7-8 horas según el fabricante chino.

Por su parte el Xiaomi Mi Air (899 euros) dispone de un panel de 13,3 pulgadas también con resolución Full HD, 8 GB de RAM e idéntica gráfica. Pesa 1,3 kilogramos y según Xiaomi su batería también dura 7-8 horas, pero dispone de carga rápida.

Por tanto, la diferencia entre el modelo más básico del Pro y del Air es el tamaño y obviamente, el peso. Sin especificar entornos de programación o software concreto, asumimos que has elegido ambos modelos porque estimas que a nivel de hardware es suficiente. Si por el contrario requieres más potencia o tienes claro que vas a pasar muchas horas delante de la pantalla, el Pro es tu alternativa. Si sobretodo buscas movilidad, apuesta por la ligereza del Air.

Aunque nos comentas que el precio del Pro importado es similar al del Air comprado en España (no obstante, los precios han fluctuado desde que nos escribiste) no queremos dejar pasar algunos detalles importantes. Comprar en China es más barato, pero ten en cuenta que al comprarlo allí entran en juego las aduanas, el servicio posventa (que muchas tiendas ofrecen, pero que se convierte en un proceso más largo en el que los costes de envío corren a cargo del comprador) y claro está, que no tendrás eñe, pero eso se soluciona a través de la configuración y con una pegatina en el teclado.

Aquí te dejamos una tabla resumen sobre las principales comercios online chinos y su política postventa:

Condiciones de la garantía ¿Admite PayPal? Geekbuying 1 año desde la fecha de recepción por defectos de fábrica Si el fallo se produce entre el mes 6 y el 12 de la garantía, los gastos de envío serán a cargo del comprador Sí Cafago 1 año desde la fecha de recepción por defectos de fábrica En algunos casos, Cafago realizará un reembolso parcial o sustitución por otro nuevo El usuario corre a cargo de los gastos de envío en el periodo de garantía Sí Gearbest 2 años desde la fecha de recepción por defectos de fábrica El usuario corre a cargo de los gastos de envío durante el periodo de garantía Sí Joybuy No disponible en la web Sí Banggood 1 año desde la fecha de recepción por defectos de fábrica El usuario corre a cargo de los gastos de envío en el periodo de garantía Sí

¿Es mejor jugar a PS4 en un monitor o en una TV?

De: José Luís Serra Disculpen. Les agradecería me solucionen si son tan amables una gran duda. Tengo mi PS4, la normalita. Con un monitor ultra Wide LG y 1080p 144hz 5ms g sync 34". ¿Tendré mejor calidad de respuesta y calidad de imagen que con una TV full HD Samsung? Muchas gracias

Juan Carlos López, editor senior de Xataka experto en imagen y sonido, responde a la pregunta:

"Mucho nos tememos que cada dispositivo de visualización conlleva ventajas e inconvenientes, y tendrás que ser tú quien valore cuál de ellos se adecua mejor a tus preferencias.

Una consola PlayStation 4 original raramente va a ser capaz de ofrecerte un renderizado de los gráficos en resolución 1080p superior a los 60 FPS, por lo que, en la práctica, no vas a poder sacar partido al refresco de 144 Hz del monitor de LG que te interesa. Los 60 Hz que te ofrece el panel del televisor de Samsung serán suficientes.

En lo que concierne al tiempo de respuesta los 5 ms del monitor sí son más atractivos que los 7 a 15 ms que nos ofrecen los televisores LCD LED con panel VA más rápidos en este parámetro, por lo que en este contexto el monitor sí puede ofrecerte una respuesta más lograda.

Por último, en lo que concierne a la calidad de imagen no podemos ser del todo precisos sin saber qué modelo de televisor Samsung te interesa. Aun así, si se trata de uno reciente con lo último en tecnología de gestión del color mediante nanocristales y una entrega de brillo de 1.000 nits o más, que es lo que te ofrecen, por ejemplo, los modelos de la familia QLED de Samsung, la calidad de imagen global posiblemente será mayor en el televisor que en el monitor. Su HDR también será más impactante gracias a su mayor capacidad de entrega de brillo. ¡Gracias por leernos!"

Reparar o no reparar, he ahí la cuestión

De: Sergio "Mi nombre es Sergio. Os escribo porque actualmente tengo un Xiaomi A1, y se le ha roto la pantalla. Arreglarla me cuesta 60 euros, pero tengo la duda de si debo de arreglarlo o invertir un poco más y comprarme un Xiaomi A2 lite. ¿Qué me recomendaríais?"

En algún momento de la vida todos nos hemos encontrado en la disyuntiva de tener que decidir entre reparar un dispositivo o electrodoméstico o comprar uno nuevo. En el caso de los teléfonos móviles, este dilema tiene una gran relevancia dado el uso intensivo que hacemos de ellos.

Precisamente es la pantalla la que ostenta el dudoso título de ser el componente que más se rompe y repararla no es fácil ni barato. De hecho, ya existen fabricantes que ofrecen un seguro especial contra la rotura de pantallas. No obstante, merece la pena invertir en un cristal templado.

Pero ya es demasiado tarde y el desastre ya ha sucedido. Si compraste tu teléfono en Europa y la rotura de pantalla no se debe a una negligencia del usuario (quedan fuera caídas, golpes, accidentes...) , entonces estaremos amparados por una garantía de 2 años. En el caso de haberlo comprado fuera de nuestras fronteras, como en algunos comercios chinos, la garantía podría ser inferior y correríamos nosotros con los gastos de envío a China. Todo es cuestión de echar cuentas.

Si no es el caso, la siguiente pregunta será: ¿tenemos seguro? En general existen dos tipos de seguros: aquellos que cubren averías accidentales y otros más completos que además cubren robos, hurtos y usos fraudulentos. La conveniencia o no de su contratación es otro tema, pero si se trata de un teléfono de gama media o baja como el Xiaomi Mi A1 no merece la pena. No obstante, echa un vistazo al seguro de tu hogar, porque podrías estar cubierto.

Y en el peor de los casos, sin cobertura de la garantía ni seguro, debemos valorar la edad del dispositivo, su valor inicial y su valor residual. Tampoco podemos olvidarnos del valor personal, y es que si estás familiarizado a un equipo y sabes que te va a costar acostumbrarte a uno nuevo, también lo tendremos en cuenta.

Aunque cada vez estiramos más la vida de nuestros smartphones, a los españoles los teléfonos móviles nos duran de media 20,5 meses. La obsolescencia programada no afecta a todos los dispositivos por igual y en los smartphones es especialmente acusada.

En el caso del Xiaomi Mi A1, todavía se puede encontrar la venta por 149,66 euros en España, por lo que aunque no es no es un terminal nuevo (tiene algo más de un año en el mercado), sigue teniendo características como la cámara dual, el lector de huellas o Android Puro como sistema operativo que hacen que este teléfono siga mereciendo la pena. Y es fácil encontrar piezas para repararlo. Pero sustituir la pantalla es una de las averías más caras, en tu caso 60 euros. No obstante, pedir presupuesto en otros sitios también puede arrojarnos algo de luz.

El Xiaomi Mi A1 tiene más de un año en el mercado y en ese tiempo la propia Xiaomi (y otros fabricantes) han lanzado teléfonos dentro de ese rango de precios con características similares, mejoras y nuevos diseños, como el Xiaomi Mi A2 Lite (164 euros) que comentas o el Xiaomi Redmi Note 5 (189 euros).

Una regla popular que puede servirte como referencia es que si el importe de la reparación supera el 50% de la adquisición de un nuevo terminal, entonces quizás no merezca la pena. Pero eso lo decides tú. ¡Gracias por leernos!

Ultrabook para la universidad y Fortnite

De: Alessandro "Buenas noches Xataka, mi consulta o recomendación que quisiera que me ayudara. Busco un ultrabook ligero para trabajos de la universidad, además que soporte juegos medios como Fortnite, pero que no se recalienten mucho, he leído sus artículos y hay marcas muy interesantes. Quisiera saber una opinión propia de ustedes sobre qué marca o modelo podría comprarme, gracias por su tiempo. Saludos de Perú"

Como no detallas qué estudias exactamente, te recomendamos que eches un vistazo a la guía de compra de portátiles para la vuelta a clase que publicamos el pasado septiembre. Allí encontrarás gran cantidad de modelos en función de tu carrera y una amplia horquilla de precios. Como incides en la ligereza, merece la pena saber cuáles son los ultrabooks más ligeros del mercado, algunos de los cuales aparecen en ambas guías.

Según la guía completa de Fortnite, estos son los requisitos para jugar a este popular videojuego en PC:

Requisitos de sistema recomendados Requisitos de sistema Mínimos Sistema Operativo Windows 7, 8, o 10 de 64 bits Windows 7, 8, o 10 de 64 bits

Mac OSX Sierra Tarjeta Gráfica Nvidia GTX 660

AMD Radeon HD 7870 con GPU DX11 equivalente Intel HD 4000 Procesador Core i5 2.8 GHz Core i3 2.4 GHz RAM 8 GB RAM 4 GB de RAM

Con esto en mente y teniendo en cuenta que compramos un ordenador para ahora y el futuro cercano, parece claro que debemos apostar por aquellos modelos con más de 8 GB de RAM, al menos procesador i5 de última generación y una tarjeta gráfica básica. ¡Gracias por leernos!

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.