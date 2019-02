Apple exige el 50% de lo que pagaría el usuario por acceder a los medios que estarían en su próximo servicio de noticias, según WSJ

En marzo de 2018 Apple adquirió Texture, un servicio de suscripción a revistas y otras de publicaciones de noticias. Lo anterior apuntaba a que la compañía de Cupertino buscaba crear un nuevo servicio digital de noticias de suscripción, el cual contaría con importantes casas editoriales que pondrían sus publicaciones en la plataforma de Apple para así tener una mayor difusión y estar al alcance de nuevos lectores.

Hoy el Wall Street Journal está informando que se acaba de desatar una pelea entre Apple y las editoriales por las negociaciones de dicho servicio digital de noticias, ¿la razón? Apple se quiere quedar con el 50% de los ingresos por suscripción, mientras que el 50% restante se repartiría entre las editoriales participantes.

Y los datos de los suscriptores serían sólo de Apple y no los compartiría

Los rumores apuntan a que este supuesto servicio de noticias llegaría durante la primera mitad de este año junto al rumoreado servicio de televisión, los cuales se sumarían a Apple Music para así incrementar la apuesta de Apple en los servicios. Dicha plataforma estaría disponible en iPhone, iPad y Mac a través de la actual aplicación de News, sólo que tener acceso a los nuevos contenidos premium tendría un precio mensual de 9,99 dólares.

Entre esos contenidos premium se encontrarían The New York Times, el Washington Post, quienes aún no aceptan la propuesta, y una gran cantidad de revistas y publicaciones de diversas temáticas. Según la información, las editoriales se encuentran en plena negociación con Apple y acaban de recibir las condiciones del servicio, donde se menciona la intención de Apple de quedarse la mitad de los ingresos de cada suscripción.

El 50% restante se dividiría entre las editoriales de acuerdo al uso de los suscriptores. Es decir, la mitad restante de los ingresos por suscripción se repartiría entre los editores de acuerdo a la cantidad de tiempo que los usuarios dedican a sus artículos. Ante esto, el WSJ menciona que es muy probable que las editoriales no acepten estas condiciones.

Pero eso no sería todo, ya que en las condiciones de uso Apple también menciona que no compartiría datos ni estadísticas de los usuarios de la plataforma. Vamos, esto no es nuevo y así opera Apple tanto en su venta de películas y series en iTunes como en Apple Music. En este caso, los editores no tendrían acceso a los datos del suscriptor, como nombre, información de la tarjeta de crédito, correo electrónico y otros detalles.

Según el WSJ, ellos también están negociaciones con Apple y hasta el momento han sido "muy productivas". Hoy día, algunas editoriales pueden ofrecer contenido en Apple News e incluso están autorizados a ofrecer suscripciones por fuera de la plataforma. Pero en el caso de los ingresos por anuncios, Apple se queda con el 30% y el medio con el 70%, tras un año los ingresos para la editorial suben al 85%.

Con la llegada de nuevo servicio de noticias todo lo anterior se terminaría, ya que Apple pasaría a tener un mayor control del contenido y la idea sería ofrecer la suscripción para no tener anuncios, aunque no se sabe si se mantendría la opción gratuita con anuncios.