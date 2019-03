Facebook, WhatsApp, Instagram y Messenger sufren una caída masiva que está afectando a casi todo el mundo

No, no eres tú ni tu conexión. Estamos cerca de cumplir tres horas desde que surgieron los primeros reportes de que Facebook estaba presentando problemas para algunos usuarios en diversas regiones del mundo. Una hora después, los reportes se fueron expandiendo y llegaron a Instagram y Messenger. Pero parece que esto no es una simple caída, ya ahora hay reportes de fallos en WhatsApp, lo que significa que hay afectaciones en todos los productos de la compañía de Mark Zuckerberg.

La misma Facebook informó hace una hora a través de Twitter que su familia de aplicaciones (Facebook, WhatsApp, Instagram y Messenger) estaba presentando problemas y que ya estaban trabajando en resolverlo.

We’re aware that some people are currently having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible. — Facebook (@facebook) 13 de marzo de 2019

Hasta este momento, Facebook, WhatsApp, Instagram y Messenger están caídos en gran parte del mundo, por lo que se pensó que se trataría de un ataque DDoS, pero Facebook ya ha confirmando que no están bajo ningún tipo de ataque, aunque no confirman qué es lo que está pasando.

We're focused on working to resolve the issue as soon as possible, but can confirm that the issue is not related to a DDoS attack. — Facebook (@facebook) 13 de marzo de 2019

En algunas regiones, las aplicaciones están caídas por completo y no es posible acceder a ellas de ninguna forma, mientras que otros usuarios informan que les es posible entrar pero que no pueden publicar nada.

WhatsApp fue la última en sumarse a esta afectación, ya que en los últimos minutos empezaron a surgir reportes de usuarios que no pueden enviar mensajes de voz ni archivos multimedia, así como algunos que aseguran que los mensajes de texto están tardando en enviarse y el remitente no los recibe.

WhatsApp is experiencing server issues to send media, for some users. This afflicts Facebook and Instagram too.



Let me know if you experience problems! — WABetaInfo (@WABetaInfo) 13 de marzo de 2019

Según DownDetector, Facebook, WhatsApp, Instagram y Messenger están sin servicio en gran parte del mundo y minuto a minuto se suman nuevas regiones a esta caída que está por cumplir tres horas.

Estaremos atentos ante cualquier novedad para actualizar esta entrada.