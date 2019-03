La peor caída en la historia de Facebook, Instagram y WhatsApp se debió a "un cambio en la configuración del servidor"

Ayer tuvimos un duro recordatorio de que tres de los servicios más usados en el mundo pertenecen y son operados por una sola organización. Sí, ayer vimos como una caída masiva dejaba a millones de usuarios en todo el mundo sin poder acceder a Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger. Pero ¿qué fue lo que pasó?

Fueron casi 12 horas sin servicio en las plataformas de Facebook, pero el problema se resolvió hasta después de 15 horas. Durante este tiempo, no hubo información ni detalles, mientras que los rumores apuntaban a un ataque DDoS, por lo que la compañía de Mark Zuckerberg tuvo que salir a descartar esta teoría casi de forma inmediata.

Tras casi 24 horas después de la caída, Facebook finalmente salió a dar la cara (en Twitter) y explicar que el fallo se debió a un "cambio de configuración del servidor".

Durante la caída, algunos usuarios informaron que los servicios eran completamente inaccesibles, mientras que otros podían entrar a las plataformas pero no podían publicar contenido. Esta afectación también llegó a Oculus, donde los propietarios de las gafas de realidad virtual también se vieron afectados.

We’re aware that some people are currently having trouble accessing and using Oculus. We’re working to resolve the issue as soon as possible. Thank you for your patience while we work through this.