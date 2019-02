Windows Core OS es el sistema operativo modular de Microsoft que apunta a dispositivos plegables (y desplegables)

Hablábamos de Windows Core OS hace unos días al descubrir ese futuro plegable y de pantallas duales que se plantea en Microsoft, pero poco a poco han aparecido detalles más interesantes sobre este desarrollo.

Como indican nuestros compañeros en Xataka Windows, los nuevos dispositivos de los que se habla requerirán un nuevo sistema operativo que se adapte a ellos. Ahí es donde entra en acción Windows Core OS (WCOS), un desarrollo modular y con una interfaz de usuario pulida y precisamente orientada a este tipo de nuevos formatos poco convencionales. Ahora tenemos más detalles sobre este prometedor proyecto.

Hace unos años Microsoft propuso una idea singular: la de contar con una base unificada para su sistema operativo que luego podría adaptar a distintos formatos. Aquel proyecto llegó a cristalizar en forma de esa base unificada de Windows 10 para la Xbox, para Windows 10 para PCs o para sus fracasados smartphones, pero en Redmond parecen querer llevarla un nivel más allá.

https://t.co/RqrPwn8iDK

Win32 app compact for OneCore-based container operating systems

Windows Core OS platform developer

WDM and WDF driver validation for Windows Core OS

OneCore platform developer

Microsoft device platform engineer

OS componentization and compo...@h0x0d