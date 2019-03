HBO aumentará su contenido original en un 50% este 2019: cuando la única manera de hacer frente a Netflix es con cantidad

El año pasado se le cuestionó a Richard Plepler, CEO de HBO, que si la estrategia que estaban siguiendo para competir contra Netflix era la adecuada, a lo que declaró: "Más no es mejor, sólo mejor es mejor".

El pasado 28 de febrero, Richard Plepler presentó su renuncia a HBO tras casi 28 años en la compañía. Tal vez parezca un movimiento insignificante, pero Plepler fue el máximo defensor de la calidad y siempre rechazó la estrategia de la cantidad. Hoy, AT&T, dueña de HBO, anuncia que este 2019 aumentará su contenido original en un 50%.

Parece que HBO está perdiendo la batalla en contra de Netflix, por lo que la cadena está por enfrentar su más importante cambio desde su creación. AT&T compró Time Warner, quien era dueña de HBO, por 85.000 millones de dólares, y desde un inicio los nuevos dueños fueron claros, más después de que se filtrara una charla con los empleados de HBO, quieren cambiar el modelo y eso significa una reestructura completa a la compañía.

Adiós Time Warner, hola WarnerMedia, la nueva división de AT&T

Hoy AT&T está anunciando los primeros pasos de la reestructura de Time Warner, la cual deja de existir para dar paso a WarnerMedia, la división que acogerá todos los medios y negocios que tenía Time Warner y que a su vez se dividirá en cuatro divisiones:

WarnerMedia Entertainment : la cual estará a cargo de Robert Greenblatt, ex presidente de NBC Entertainment, e incluirá a HBO, TNT, TBS, truTV y el negocio 'Direct-to-Consumer'. Con todo esto, la compañía espera lanzar una nueva plataforma de streaming hacia finales de año, la cual contará con contenido de todas estas cadenas.

: la cual estará a cargo de Robert Greenblatt, ex presidente de NBC Entertainment, e incluirá a HBO, TNT, TBS, truTV y el negocio 'Direct-to-Consumer'. Con todo esto, la compañía espera lanzar una nueva plataforma de streaming hacia finales de año, la cual contará con contenido de todas estas cadenas. WarnerMedia News & Sports : tal y como su nombre lo indica, estará centrada en noticias y deportes e incluirá a todo CNN Worldwide, Turner Sports, Bleacher Report y las cadenas regionales de deportes de AT&T.

: tal y como su nombre lo indica, estará centrada en noticias y deportes e incluirá a todo CNN Worldwide, Turner Sports, Bleacher Report y las cadenas regionales de deportes de AT&T. Warner Bros.’ film, television, and games : aquí se encontrarán todos los negocios globales de niños y adolescentes, como Cartoon Network, Adult Swim, Boomerang, Otter Media y Turner Classic Movies, así como "todas las actividades relacionadas con el desarrollo de productos de consumo con licencia para las propiedades de WarnerMedia".

: aquí se encontrarán todos los negocios globales de niños y adolescentes, como Cartoon Network, Adult Swim, Boomerang, Otter Media y Turner Classic Movies, así como "todas las actividades relacionadas con el desarrollo de productos de consumo con licencia para las propiedades de WarnerMedia". WarnerMedia Affiliates and Advertising Sales Groups: por último tenemos la división de negocios de la compañía, donde se concentrarán los negocios de ventas de afiliados y ventas para toda la red de WarnerMedia, como anunciantes, distribuidores, socios y negocios para la misma empresa.

Comienza una nueva era para HBO

Lo importante de esto es que tras la salida de Richard Plepler, quien era el CEO de HBO, y David Levy, quien fuera el presidente de Time Warner, Robert Greenblatt pasará a hacerse cargo de la división de entretenimiento de WarnerMedia, y será el responsable de crear una nueva HBO ahora como parte de un conglomerado mucho más grande y con mayor poder.

La reestructura contempla el despido tanto de empleados de Time Warner como de la misma HBO, ya que el objetivo es claro: reducir costes y aumentar en un 50% las producciones originales de HBO. A pesar de que la compañía no ha confirmado la ronda de despidos, sí mencionaron que buscan terminar las funciones administrativas duplicadas.

Tras el mandato de Plepler, HBO tuvo sus mejores años con producciones como 'The Sopranos', 'The Wire', 'Sex New York', 'Veep', 'Six Feet Under', 'Westworld' y por supuesto 'Juego de tronos'. Pero era una realidad que HBO necesitaba un cambio para poder competir contra Netflix.

Estos cambios se esperaban tras la filtración de aquella llamada, donde John Stankey, directivo de AT&T, le decía a los empleados de HBO que necesitaban más horas de contenido y más ingresos. Por lo anterior, WarnerMedia confirmó que para este 2019, HBO producirá 150 horas de programación original, que son 50% más que en 2018.

Por supuesto uno de los temores es si HBO será capaz de mantener esa calidad en sus producciones por la que es conocido. Plepler aseguraba que no y se mantenía fiel a su estrategia. Ahora todo recaerá en Robert Greenblatt, quien será el responsable de llevar a HBO a una nueva etapa donde la calidad sigue siendo importante pero no es lo único, ya que los tiempo son otros, la televisión ya no es la reina indiscutible, ahora compiten contra plataformas, y hasta videojuegos, que basan su contenido en dispositivos que capturan la atención del espectador. ¿Lo lograrán? Ya veremos.

Fotos | Thomas Hawk | Nicole Lee