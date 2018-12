Netflix cumple su amenaza y retira las suscripciones a través de su aplicación en iOS para evitar la comisión del 30% de Apple

A finales de agosto de este 2018, Netflix había anticipado que estaba probando un método que lo llevaría a saltarse a Apple como intermediario en las suscripciones, lo que le resultaría en el ahorro del 30% en la comisión que cobran los de Cupertino por usar iTunes como plataforma de pago.

Hoy finalmente Netflix confirmó que esto es oficial, la aplicación de iOS ha dejado de ofrecer la opción de suscripciones a través de iTunes, tanto para nuevos usuarios como para aquellos que alguna vez estuvieron suscritos, y ahora el método se hace a través de un enlace a la web de Netflix.

Netflix no quiere que los usuarios de iOS le reporten menos ingresos

La estrategia es clara, Netflix está saltándose la plataforma de Apple para evitar que los usuarios de iOS le terminen reportando menos ingresos. Con esto, la compañía empezará a tener mayores beneficios de aquellos que estaban suscritos usando iTunes, que no son pocos, ya que la aplicación de Netflix suele estar en los primeros puestos de las que reportan mayores ingresos en la App Store desde hace varios años.

Sin ofrecer muchos detalles, Netflix sólo se limitó a confirmar este hecho a través de una breve declaración: "ya no ofreceremos soporte a iTunes como método de pago para nuevos miembros". Por otro lado, aunque las primeras pruebas de esta implementación se llevaron a cabo en poco más de 20 países, este cambio será definitivo y afectará a todos los usuarios de forma global.

Sin embargo, aquellos suscriptores que sigan usando iTunes como método de pago para su suscripción a Netflix, podrán seguirla usando por tiempo indefinido. Eso sí, si dejan de pagar un mes y buscan reactivar su suscripción, el método vía iTunes ya no estará disponible y deberán hacerlo a través del navegador web de su dispositivo.

Esto no es nuevo, ya hemos visto movimientos similares con Spotify, Financial Times y hasta Epic Games con 'Fortnite', quienes han optado por dejar de pagar la comisión tanto a Apple como a Google por el uso de sus plataformas de pago para sus clientes. Lo anterior ha provocado que Google y Apple hayan decidido cambiar sus políticas para ofrecer una reducción en las comisiones, pero no ha sido suficiente.

Por ejemplo, la última actualización de Apple fue hace dos años, donde se mantiene al cobro de una comisión del 30%, pero puede bajar al 15% si el suscriptor cumple un año usando este método de pago. Por otro lado, Google también disminuyó su comisión al 15% tras algunas presiones por parte de los desarrolladores.

Por su parte, Netflix ya había retirado el soporte a suscripciones por medio de la Play Store en mayo de este año, por lo que este nuevo cambio, ahora en iOS, hace que la compañía tenga mayor control de sus suscriptores y termine recibiendo la misma cantidad de dinero por todos sin importar que plataforma estén usando.

Hasta el momento, Apple no ha emitido ningún tipo de declaración al respecto y estamos atentos a lo que suceda en los próximos días.