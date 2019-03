PlayStation Now llega a España: el servicio de Sony con más de 600 juegos en streaming ya disponible para PS4 y PC

PlayStation Now, el servicio de streaming de Sony, llega hoy a España después de varias semanas en beta. Junto a nuestro país, PS Now llega oficialmente a Portugal, Italia, Noruega, Dinamarca, Suecia y Finlandia.

PS Now permitirá disfrutar de más de un catálogo con más de 600 juegos, entre los que se incluyen títulos tan aclamados como ‘The Last of Us’, ‘God of War III Remastered’ o ‘For Honor’. Un amplio catálogo que irá creciendo mes a mes y estará disponible para los usuarios de PS4 y PC a un precio oficial de 14,99 euros al mes o 99,99 euros al año.

Qué ofrece PlayStation Now

Aquellos interesados ya pueden probar PS Now, que no requiere ningún tipo de instalación y dispone de un periodo gratuito de prueba de 7 días. Estamos ante una especie de "Netflix de los videojuegos", un servicio de streaming por el que pagaremos una suscripción mensual a cambio del acceso a un amplio catálogo de títulos.

El servicio de suscripción permitirá descargar los juegos del catálogo en la consola y ejecutarse directamente para jugar en streaming gracias a la nube. Esto tiene varias ventajas como la sincronización de partidas y la posibilidad de ejecutar juegos de consolas anteriores.

En el catálogo de PS Now encontraremos multitud de juegos no solo de PS4, también de PS3 y PS2. Títulos como 'Mortal Kombat X', 'WWE 2K18', 'Red Dead Redemption', 'Uncharted 3' o 'Bloodborne' están disponibles en la plataforma y la calidad prometida es excelente.

Para jugar podrás descargar los títulos (de PS4 y PS2) sin depender de la velocidad de tu conexión, la parte negativa es que para jugar desde la nube sí se necesitará de una buena banda de ancha, por lo menos 5Mbps según Sony y posiblemente más para poder jugar con fluidez.

Con el lanzamiento de hoy, los usuarios de España tendrán acceso a un servicio lanzado hace 5 años y que desde hace tiempo está disponible en países como Francia o Alemania. El precio elegido para España también se mantiene respecto al resto de países.

Para acceder al servicio, tendrás que descargarte su aplicación en la tienda de tu consola, o entrar a esta web para bajártela en PC. En el caso de que juegues en el ordenador, necesitarás conectar un Dualshock 4.

Tener la consola y los juegos en la nube es el camino que están siguiendo los grandes fabricantes. Se quiere pasar de un modelo donde compramos los juegos individualmente a un servicio de suscripción, donde uno de los factores clave que determinará su éxito o fracaso serán los títulos disponibles en el catálogo.