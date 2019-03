Así son los televisores de Panasonic para 2019 y esta es su «arma»: compatibilidad total con HDR, incluidos HDR10+ y Dolby Vision

El mercado de los televisores suele animarse todos los años por esta fecha porque es el momento elegido por los fabricantes para presentar sus nuevas propuestas. Y 2019 no está siendo una excepción. Hoy mismo Panasonic ha dado a conocer la gama de televisores que colocará en las tiendas durante las próximas semanas. Y hay sorpresas interesantes, sobre todo si comparamos la estrategia de esta marca con la que están esgrimiendo algunos de sus competidores, como Samsung o Sony.

Por un lado, Panasonic apuesta de forma muy contundente por la tecnología OLED para sus modelos de gama alta. De hecho, este año contará con cuatro series diferentes que aspiran a cubrir tanto la gama más alta como a democratizar la tecnología OLED ofreciendo soluciones que, sobre el papel, tendrán un precio contenido. Y, por otra parte, a diferencia de lo que han hecho Samsung y Sony, Panasonic no tendrá este año ningún televisor LCD LED con retroiluminación Full Array. Todos los modelos serán Edge LED. ¿Sus razones? Según la marca japonesa su alternativa a los LCD FALD (Full Array Local Dimming) son sus modelos OLED, por lo que prefiere que sus LCD LED sean lo más finos y estilizados posible. Veamos qué nos propone este año Panasonic tanto en OLED como en LCD LED.

Apuesta total por OLED en la gama alta con cuatro series: GZ2000, GZ1500, GZ1000 y GZ950

El televisor OLED más ambicioso que Panasonic colocará en las tiendas durante las próximas semanas será el GZ2000, un modelo que estará disponible, al igual que las demás series OLED, en 55 y 65 pulgadas. Todos los televisores con panel OLED tienen el procesador de imagen HCX PRO, que actualmente es el chip más avanzado con el que cuenta Panasonic, y su colorimetría ha sido afinada por Stefan Sonnenfeld, que al parecer es un experto en calibración muy reputado en la industria cinematográfica.

No obstante, aquí no acaba lo que tienen en común los televisores de las cuatro nuevas familias OLED de esta marca japonesa. Todos ellos son compatibles con Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG, lo que les permite reproducir todo el abanico de contenidos HDR que podemos encontrar actualmente en el mercado. Sin duda, esta es una baza importante que puede llamar la atención a los usuarios que buscan un televisor HDR que les asegure una compatibilidad con estos contenidos lo más amplia posible. Panasonic no refleja en las especificaciones de estos televisores la capacidad máxima de entrega de brillo de cada modelo, pero sabemos que al menos deben ser capaces de entregar los 540 nits exigidos por la asociación UHD Alliance para que un televisor OLED pueda reproducir contenidos HDR.

Hasta ahora todas las características en las que hemos indagado son comunes a las cuatro familias de televisores OLED de Panasonic. Entonces, ¿en qué se diferencian unas de otras? En el diseño, y, sobre todo, en el sonido. La serie que tiene el audio más sofisticado es la GZ2000. De hecho, los dos televisores de esta familia son capaces de reproducir contenido Dolby Atmos real. Para lograrlo los ingenieros de Panasonic han instalado en el recinto del televisor, además de los altavoces habituales, unos altavoces adicionales alojados en la parte superior del chasis que proyectan el sonido hacia arriba. Esta estrategia les permite utilizar las reflexiones en el techo para generar un campo de sonido envolvente.

Durante la presentación de los nuevos televisores pude asistir a una demostración de las capacidades sonoras del modelo de 65 pulgadas de la serie GZ2000, y lo cierto es que su sonido tiene una contundencia y una amplitud muy poco habituales en los televisores. Confío en que pronto tengamos la oportunidad de probarlo a fondo en nuestras propias instalaciones para poder confirmaros de una manera más rigurosa si realmente estos televisores son la referencia desde un punto de vista sonoro. Los demás modelos OLED también son capaces de procesar audio Dolby Atmos, pero no lo recrean con la precisión con la que lo hace la serie GZ2000. En la siguiente tabla tenéis las especificaciones de estos televisores.

TELEVISORES OLED PANASONIC 2019 GZ2000 GZ1500 GZ1000 GZ950 PANEL OLED OLED OLED OLED RESOLUCIÓN 4K UHD (3.840 x 2.160 píxeles) 4K UHD (3.840 x 2.160 píxeles) 4K UHD (3.840 x 2.160 píxeles) 4K UHD (3.840 x 2.160 píxeles) TAMAÑOS DISPONIBLES 55" y 65" 55" y 65" 55" y 65" 55" y 65" PROCESADOR DE IMAGEN HCX PRO HCX PRO HCX PRO HCX PRO FORMATOS HDR Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG HLG PHOTO Sí Sí Sí Sí SONIDO Dolby Atmos real Dolby Atmos virtualizado Dolby Atmos virtualizado Dolby Atmos virtualizado SISTEMA OPERATIVO My Home Screen 4.0 My Home Screen 4.0 My Home Screen 4.0 My Home Screen 4.0

HDR10+ y Dolby Vision también están presentes en buena parte de los modelos LCD LED

Como os he adelantado en los primeros párrafos del artículo, todos los televisores con panel LCD de Panasonic utilizan retroiluminación LED periférica. Las diferencias entre las tres series que acaba de presentar este fabricante se materializan en el procesador de imagen, la compatibilidad con los formatos HDR y el sonido. La familia LCD LED más ambiciosa es la GX942, que está disponible bajo la forma de un modelo de 75 pulgadas que incorpora el mismo procesador de imagen HCX PRO con el que cuentan los televisores OLED que conforman la gama alta de Panasonic.

Este modelo, además, es compatible con Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG y HLG Photo, así como con Dolby Atmos (en su versión virtualizada). Los televisores de la serie GX800 también son compatibles con los mismos formatos HDR que son capaces de procesar sus «hermanos mayores», así como con el sonido Dolby Atmos. La única diferencia de cierta entidad que existe entre las familias GX942 y GX800 atañe al procesador de imagen, que en esta última es una versión ligeramente recortada del chip HCX que equipan los televisores más avanzados de Panasonic.

Por último, la familia GX700 da forma a la gama de entrada de Panasonic a los televisores LCD LED con panel 4K UHD. Su diseño es muy similar al de las series GX800 y GX942, pero recorta, como es lógico, en todo lo que concierne al procesado de imagen, del que ya no se encarga uno de los potentes chips HCX de la marca nipona. Los modelos de esta familia son compatibles con los estándares HDR10+, HDR10 y HLG, pero no con Dolby Vision ni HLG Photo.

Tampoco son capaces de procesar audio Dolby Atmos, por lo que quien se haga con uno de estos televisores deberá conformarse con un sonido más tradicional, y, por tanto, menos espectacular. Eso sí, estos «recortes» deberían tener un impacto importante en su precio, que será el más bajo de la nueva gama de televisores de Panasonic. Os lo confirmaremos tan pronto como esta marca dé a conocer los precios de sus últimas propuestas.

TELEVISORES LCD LED PANASONIC 2019 GX942 GX800 GX700 PANEL LCD Edge LED LCD Edge LED LCD Edge LED RESOLUCIÓN 4K UHD (3.840 x 2.160 píxeles) 4K UHD (3.840 x 2.160 píxeles) 4K UHD (3.840 x 2.160 píxeles) TAMAÑOS DISPONIBLES 75" 40", 50", 58" y 65" 40", 50", 58" y 65" PROCESADOR DE IMAGEN HCX PRO HCX No tiene procesador de la familia HCX FORMATOS HDR Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG HDR10+, HDR10 y HLG HLG PHOTO Sí Sí No SONIDO Dolby Atmos virtualizado Dolby Atmos virtualizado Tradicional SISTEMA OPERATIVO My Home Screen 4.0 My Home Screen 4.0 My Home Screen 4.0

Nuevos televisores de Panasonic para 2019: precio y disponibilidad

Panasonic por el momento no ha dado a conocer ni el precio ni la fecha de lanzamiento de su nueva gama de televisores OLED y LCD LED para 2019, pero tan pronto como los conozcamos actualizaremos este artículo para que recoja esta información.

