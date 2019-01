Philips The One, la tele que quiere convencernos que no todos necesitamos un OLED, pero sí un buen sonido: la hemos probado

Los televisores han conseguido una calidad de imagen brutal, pero lo cierto es que ni todo el mundo necesita un nivel de detalle tan alto ni tampoco existe hoy en día suficiente contenido como para sacarle provecho. Lo habitual es que los fabricantes de teles nos sorprendan con su tecnología más avanzada; así ha sido por ejemplo en el CES donde hemos visto desde televisores 8K hasta OLEDs que se enrollan. Pero no es el caso del televisor que nos atañe aquí.

Durante este mes de enero las distintas marcas nos están mostrando sus nuevos modelos para 2019 y estos días hemos conocido las novedades de Philips TV. Entre los nuevos televisores encontramos la OLED+ 854, una renovación del anterior modelo que estrena un nuevo procesador P5 de tercera generación hasta un 20% o el modelo 8804, con sonido firmado por Bowers & Wilkins. Sin embargo toda nuestra atención se ha dirigido a un televisor bastante más humilde, aunque con una ambiciosa campaña detrás y un precio que promete ser muy competitivo.

Se trata del nuevo modelo Philips The One, un televisor de la serie 7000 que ofrece todas las características que Philips considera básicas para tener una buena experiencia con la tele. Un modelo que ha mejorado en diseño, imagen, software y sonido respecto a la generación anterior.

Este año además, Philips ha prometido dar una marcha más en esta serie de televisores LCD e incorpora tecnologías tan llamativas como Dolby Vision, sonido Dolby Atmos o la última versión de Android TV compatible con Google Assistant y Alexa. Hemos podido tener una primera toma de contacto con The One y aquí os dejamos nuestra opinión sobre el televisor que Philips va a convertir en uno de sus productos estrella para este año.

Philips The One, características técnicas

Philips 'The One' 7304 Performance Panel y resolución LCD 4K UHD

Micro Dimming Pro. Tamaños de pantalla 43” 50” 55” 58” 65” 70” Tecnología de luz Ambilight en tres laterales Procesamiento Philips P5 Perfect Picture

Quad Core HDR HDR, HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision Software Android TV (9 Pie), Chromecast built-in, Assistant, Netflix, Youtube, Amazon Prime Vídeo, works with Alexa Memoria 3 / 16 GB Sonido Philips 20W con DTS HD y Dolby Atmos. Diseño Marco plateado con soporte giratorio plateado de barra en T. Conexiones USB 2.0, USB 3.0, 4 HDMI

Philips TV pretende convertir The One en su modelo más representativo de la gama LCD. Y es que pese a tener gamas más completas, con esta serie habrían encontrado un punto de equilibrio. Esa calidad/precio que tantas veces se busca.

Según los datos de la propia TPVision, fabricante de las teles Philips, en España se sitúan en tercera posición en términos de volumen. Su marketshare se situaría entre el 9 y 10% y peleando con Sony en valor. El objetivo de Philips TV es entrar en la batalla de la gran pulgada donde las 55" son muy solicitadas y reforzar su posición en gran volumen, donde teles como The One cumplen bastante con el perfil más demandado.

Un diseño plateado con soporte central

El televisor de Philips TV está disponible en todo tipo de tamaños. La idea es que el consumidor tenga un modelo por el que apostar independientemente de sus preferencias. Por ello The One se podrá encontrar entre las 43 y las 70 pulgadas.

A nivel de diseño The One es bastante tradicional, con un acabado sobrio y elegante. Tenemos un pie central en forma de 'T' que permite que la tele sea ligeramente rotatoria. En comparación, la pantalla queda bastante baja y eso permitirá que los modelos de gran pulgada ocupen menos altura.

Salvo los modelos de 65 y 70", que tienen un acabado en plata, el resto tiene un cuerpo en ese color plateado pero al acercarnos vemos que el material no es tan premium como los que sí tenemos en la gama alta.

Sí me gusta que The One tenga marcos bastante limpios y la estética sea minimalista. Al final lo que tenemos es un televisor que intenta asemejarse a lo que suele encontrarse en gamas más altas, aunque lógicamente para conseguirlo han tenido que hacer concesiones en los materiales elegidos.

Los bordes son bastante delgados, aunque la parte trasera central es más gruesa. Sin ser excesivo, nos habría gustado encontrar un punto más de estilismo también por detrás. En un lateral encontramos los conectores, dos USB y 4 puertos HDMI.

Pero sin duda lo más llamativo son los bordes con luces LED. Y es que The One incorpora como no podía ser de otra manera Ambilight, la tecnología de Philips que permite adaptar la luz al contenido que se muestra. Seguidamente hablaremos de ello, pero comentar que estas luces no rompen el diseño ni la estética de la tele cuando se mire desde delante.

Ambilight, Dolby Vision y una calidad de imagen solvente

Durante el evento de presentación y en las sesiones de prueba posteriores hemos tenido la oportunidad de ver múltiples demos, tanto de imagen como de sonido. Lo cierto es que todavía es demasiado pronto como para poder hacer un veredicto más fiable, pero nuestras primeras impresiones es que estamos ante un televisor 4K capaz de convencer a muchos, aunque enamorar a pocos.

Philips TV nos ofrece un panel LCD donde el principal encargado de configurar la imagen es su procesador P5 Perfect Picture. En su nueva OLED nos han presentado un modelo de tercera generación un 20% más potente, pero en este caso tendríamos, según las especificaciones técnicas, el mismo procesador que las generaciones anteriores. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que el salto respecto a años anteriores no es tan grande. En esta toma de contacto hemos podido compararlas y si bien los tonos de color estaban mejor definidos, el contraste era bastante similar.

Sin embargo, sí hay una importante mejora que diferencia a The One de lo que Philips TV venía ofreciendo hasta ahora. Hablamos del soporte a Dolby Vision. The One es un televisor compatible con HDR10, HLG y HDR10+, pero no ha sido hasta este año donde se han aliado con Dolby para extender su certificación en el 90% de sus televisores, incluido este The One. Y aquí lo relevante es que Dolby Vision no suele encontrarse en modelos de este rango de precio.

Si algo caracteriza a los televisores Philips es su apuesta por Ambilight. En The One tenemos la versión de luces LED activa en tres laterales. Durante la prueba nos explican que pese que en el pasado tuvieron una versión por los cuatro laterales, han decidido no implementarla por problemas con la electrónica y porque han detectado que la mayoría de consumidores en este rango sigue colocando el televisor en la mesa, sin colgar.

Lo que ha mejorado en el último Ambilight 3 es la latencia. El juego de luces se adapta perfectamente a la película o el juego y no se aprecia retraso alguno. Un factor muy importante para no sacarnos de la imagen y que las luces de alrededor sean un añadido "transparente".

Entre el soporte a Dolby Vision, el extra de Ambilight y un panel LCD correcto, tenemos un televisor de gama media que ya se empieza a asemejar a lo que nos ofrecía la gama alta LCD de hace unos años. Seguimos por detrás en contraste respecto a los Full array LED más avanzados y eso creemos que cualquier tipo de consumidor sí podrá apreciarlo, pero aún así con la The One se consigue esa calidad de imagen suficiente buena como para que a la mayoría de consumidores poco acostumbrados les cueste apreciar las diferencias con otros modelos superiores.

Android TV, el mismo sistema que encontramos en sus televisores de gama más alta

Android TV es un sistema operativo para televisores utilizado en múltiples marcas y en todos los niveles. Además, tener a Google detrás suele ser sinónimo de calidad. Con Android TV tenemos un software bien diseñado y con muchísimas aplicaciones, sin embargo desde hace un tiempo muchos usuarios han reportado numerosos problemas de estabilidad.

Para intentar paliar esta situación, desde Philips han anunciado que todos los televisores Android de 2019 llegarán con Android 9 Pie desde el lanzamiento. Una buena noticia, ya que al menos a nivel de software se asegurará al consumidor de tener la última versión.

Otra cuestión es el rendimiento de estos menús. Lo cierto es que al no estar todavía lista la versión final, Philips TV no nos ha enseñado el software de The One.

Sí se ha anunciado la participación de este televisor en el proyecto 'Works with Alexa'. Se trata de una compatibilidad que permite desde la tele Android poder gestionar productos como el Amazon Echo y mediante la voz poder tener acceso a funciones como cambiar de canal o manejar otros aparatos de la casa.

Aún así hay que remarcar que The One es un televisor Android TV y el asistente con mayor peso es Google Assistant. Philips TV cuenta con un modelo con su propio sistema operativo y allí sí tenemos 'Alexa built-in' con todas las capacidades.

Un mando con botón para la voz y los servicios de streaming

El mando de la Philips The One es sencillo, aunque con numerosos botones "smart". En la parte superior encontramos un botón con el logo de Google Assistant. Más abajo también tenemos el de Netflix y se añade un botón dedicado a Rakuten TV, servicio de streaming con el que han estrechado lazos.

En mano se siente ligero y el aspecto es bastante tradicional. No será uno de los argumentos de compra, pero creemos que la mayoría de consumidores optarán por un mando con botón para la voz y The One lo incorpora. Un ejemplo más de cómo Philips TV ha pensado en las funcionalidades que más piden los usuarios y ha intentado juntarlas en un producto más asequible.

La alianza con Dolby se extiende también al sonido

Las diversas charlas mantenidas entre Philips y Dolby hasta el IFA del año pasado parecen haber dado sus frutos. En The One no solo tenemos compatibilidad con Dolby Vision, también Dolby Atmos hace acto de presencia.

El sonido se produce por unos altavoces ubicados en la parte inferior. Su potencia es de 20W, lo que se encuentra en la media de lo habitual en su franja. Pero el sonido es bastante bueno, produciendo voces claras y con bastante volumen. Aquí, como en la imagen, no solo depende que sea compatible, también debe tener un buen componente detrás para sacarle partido.

A nivel de sonido, creemos que Philips va en la buena dirección. Una lástima eso sí, que este modelo The One no incorpora los altavoces firmados por Bowers & Wilkins que sí encontramos en los modelos superiores.

Más allá de los televisores, el fabricante ha anunciado una nueva línea de productos de audio. Con la promesa añadida que en la feria IFA de Berlín de 2019, mostrará una nueva línea de productos de sonido con diseño propio.

Philips The One: arriesgado en el nombre, pero apostando seguro en lo tecnológico

La actual serie 7000 de Philips tiene un precio de partida de 799 euros en su modelo de 55 pulgadas. Dicho esto, es habitual encontrarla rebajada. Según nos ha dejado entrever Philips TV, el precio de The One será similar. Eso sí, la inversión de la marca para promocionarla será más fuerte que en otras ocasiones por lo que no extrañaría ver múltiples campañas que permitan encontrarla a precios más competitivos.

Philips The One es un televisor LCD 4K con Dolby Vision, Android TV, sonido Dolby Atmos, un diseño estilizado y tecnología Ambilight. Muchos argumentos diferentes para ser solo un televisor de gama media. Y nuestra sensación es que se ve bastante bien, no para competir contra las gamas superiores pero sí para ser una opción a tener en cuenta.

The One llegará aproximadamente para el mes de junio en España. No se conoce la disponibilidad oficial ni su precio, pero debemos tener en cuenta lo que ofrece. Un televisor LCD 4K HDR con Dolby Vision, Android TV, sonido Dolby Atmos, diseño estilizado y tecnología Ambilight. No es el televisor más llamativo que hayamos visto. Ni siquiera lo es dentro del catálogo de la propia Philips TV. Pero, según los datos de la marca, aproximadamente el 80% de los televisores vendidos está por debajo de los 399 euros. The One intentará convencer a los consumidores que buscan estas tecnologías pero no necesitan la imagen más precisa.

En esta guerra por encontrar un televisor grande, bueno, bonito y barato, la Philips The One se va a intentar posicionar como una opción a considerar. "El televisor que recomendar a un amigo" decía la marca en la presentación. Como suele ocurrir en este tipo de productos, será el precio final y la distribución quien determine su éxito, pero los ingredientes para conseguirlo sí parecen estar ahí.