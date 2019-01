Los modelos más baratos del Tesla Model S o Model X desaparecen a partir del lunes

Si a partir del lunes te decides por un nuevo Tesla Model S o X, mejor que sepas que elegir el modelo más asequible de esas gamas te saldrá más caro. Y no es porque Tesla vaya a subir precios de estos dos coches de su catálogo sino porque ha reducido el mismo y ya no encontraremos modelos con batería de 75 kWh.

Todavía no se sabe muy bien si el movimiento que Tesla hará a partir del próximo lunes dejará su catálogo de coches con una nueva configuración de precios o habrá novedades y anuncios que sigan al realizado por Musk esta madrugada.

Podrían ser variaciones de precios o, lo más probable por las respuestas de Musk en Twitter, un replanteamiento de la denominación de los Tesla S y X similar a la que ya hay con el Tesla Model 3, donde no hay relación directa de los modelos con la capacidad de su batería.

Starting on Monday, Tesla will no longer be taking orders for the 75 kWh version of the Model S & X. If you’d like that version, please order by Sunday night at https://t.co/46TXqRJ3C1