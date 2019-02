Harley-Davidson nos muestra en vídeo y funcionando sus prototipos de scooter y moto de cross eléctrica

Harley-Davidson es un clásico en el mundo del motor y si bien estamos acostumbrados a sus motos pesadas, ruidosas y de gasolina, recientemente vimos su llegada al mundo eléctrico con la primera Harley eléctrica. Es la primera hecha realidad aunque no la única, ya tiene prototipos funcionando de dos motos eléctricas más.

Además de la LiveWire presentada en el CES 2019, la compañía nos mostró un primer vistazo a dos conceptos de scooter y moto de cross eléctrica. Dos ideas de vehículos más ligeros que a lo que estamos acostumbrados ver en esta marca, pero ideales para entornos urbanos y montaña. En los X Games de Aspen de este año las hemos podido ver en acción.

Ligeras y eléctricas; para ciudad y para montaña

Harley-Davidson ha puesto a rodar dos de los primeros prototipos de sus próximas motos. Si bien no son versiones finales, se acercan mucho al diseño final que veíamos en las imágenes conceptuales. No hay ni especificaciones definitivas ni precio, pero en funcionamiento no parecen defraudar.

Los dos conceptos de moto de cross y scooter eléctrica de Harley-Davidson.

Jacko Strong, motociclista especializado en freestyle, ha sido el encargado de probar la moto de cross eléctrica de Harley-Davidson. Por su aspecto se parece más a una bicicleta eléctrica que a una moto, pero carece de pedales para poder considerarla una. Se trata más bien de una especie de mezcla entre moto de cross y bicicleta de descenso.

Si no fijamos con un poco más de atención, se puede apreciar detalles que mejorar, como los cables sueltos que nos recuerdan que seguimos ante un prototipo. Harley-Davidson no ha ofrecido ningún detalle sobre el motor y su potencia, pero por cómo se comportan sobre la nieve, desde luego cuenta con un motor más potente que el de una bicicleta eléctrica normal y corriente.

Por otro lado Harley-Davidson ha mostrado en vídeo también su concepto de scooter eléctrico. Este segundo prototipo parece más enfocado al entorno urbano.

Su motor al descubierto nos permite apreciar que es más grande que el de la moto de cross, dando a entender que vamos a ver más potencia en este segundo vehículo. Eso sí, de momento no hay ninguna especificación final en cuanto a velocidad, potencia o autonomía.

Para Harley-Davidson "el futuro es eléctrico"

Es complicado asociar a un nombre tan identificativo como Harley-Davidson la idea de moto eléctrica. Más aún la de una scooter o moto de cross eléctrica cuando sus motos siempre se han caracterizado por ser grandes, pesadas y ruidosas. Sin embargo la primera de sus motos eléctricas ya es una realidad y estos dos nuevos prototipos refuerzan su apuesta por la movilidad eléctrica.

"El futuro es eléctrico" dice Harley-Davidson al principio de estos dos vídeos. Expandir el catálogo de motos con más diversidad también expande la cantidad de posibles clientes. Con potencias inferiores como en estos dos prototipos los permisos de conducción necesarios también son más fáciles de obtener para el cliente. Por otro lado lo más probable es que el precio también se reduzca respecto a las motos clásicas que hasta ahora ha fabricado la marca.

Vía | Electrek