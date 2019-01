El Infiniti QX Inspiration Concept representa su primer vehículo 100% eléctrico y está preparado para la conducción autónoma

Tras el CES Las Vegas 2019 siguen siendo días de actualidad tecnológica provenientes de Estados Unidos. El país ahora aloja el Salón del Automóvil de Detroit, un evento de novedades en el área de los automóviles y que es escenario de propuestas eléctricas y autónomas, siendo ejemplo de ello (más o menos) el llamativo Infiniti QX Inspiration Concept.

Se trata de una idea que la marca ya anticipó a principios de año, prometiendo que lo veríamos hecho realidad en esta feria del automóvil, haciéndose de rogar con esos adelantos quizás para preparar el terreno, dado que se trata de lo que se plantea como parte de la futura línea del fabricante japonés. El vehículo representa el que sería su primer coche con mecánica 100% eléctrica, con una nueva línea de diseño y preparado para la conducción autónoma.

#INFINITI and #QXInspiration are at @NAIASDetroit – and Sandro’s back to come along for the ride. Join us as we make our mark on Motor City. #NAIAS2019 pic.twitter.com/BVeGaa8SIX