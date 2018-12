Los 37 juegos que han hecho de 2018 otro gran año de la historia de los videojuegos

Un completísimo 2018 llega a su fin y, con él, cerramos otro de esos grandes ciclos que podríamos catalogar como "mejor año de la historia del videojuego". Nada que nos sorprenda, y es que llevamos una buena temporada repitiendo esa misma frase gracias a lanzamientos como los que ocupan esta lista con los 37 mejores juegos de 2018.

Títulos de todas las formas, colores y tamaño se dan cita para celebrar un año en el que ha habido de todo y para todas las plataformas, desde la épica de un 'God of War' o un 'Red Dead Redemption' hasta la sorpresa de un indie como 'GRIS' o 'Celeste'. Si de algo podemos estar seguros es de que estamos ante una gran época para ser jugador.

1. 'A Way Out'

'A Way Out' de Hazelight Studios y EA llegó a PC, PS4 y Xbox One con un único objetivo, convertirse en una de las experiencias cooperativas más ricas y recomendables de la industria del videojuego. No sólo lo consiguió, lo hizo con honores y con un despliegue visual, narrativo y jugable realmente espectacular. Un logro que, esperamos, le ceda hueco a su creador Josef Fares para entregar muchas más revoluciones de este calibre.

2. 'Assassin's Creed Odyssey'

Era muy complicado volver a ver otro juego de la saga de Ubisoft coronado como uno de los mejores del año. Varios títulos atrás, nadie habría dado un duro por lo que los siguientes juegos pudiesen llegar a hacer en PC, PS4 y Xbox One, pero 'Assassin's Creed Odyssey' es el juego que devuelve a los asesinos al sitio del que nunca deberían haber salido.

3. 'Astro Bot: Rescue Mission'

Sony Japan Studio tenía una misión casi imposible. Llegar a PS4 con 'Astro Bot: Rescue Mission' y devolvernos la fe en la realidad virtual. Misión cumplida, porque sin duda es uno de esos ejemplos de experiencia inmersiva que esperamos vuelva a repetirse en un futuro no demasiado lejano. Si se quiere empujar hacia adelante la VR, debe ser con propuestas así de completas.

4. 'Battlefield V'

DICE y EA no se encuentran en su mejor momento. De una forma u otra no consiguen llamar la atención de su público y, pese a que 'Battlefield V' merecía una recepción mucho mejor, los usuarios de PC, PS4 y Xbox One no han acabado de elevar al juego todo lo que se esperaba. Pero que la falta de apoyo no os deje ver el bosque. Estamos ante un juego formidable que merece todo nuestro cariño.

5. 'Call of Duty: Black Ops 4'

Aunque PC, PS4 y Xbox One están más que acostumbradas a su ración anual de tiros palomiteros, seguro que ni Activision ni Treyarch esperaban una recepción tan positiva como la que ha caído sobre los hombros de 'Call of Duty: Black Ops 4', una palmadita en la espalda no sólo a los fans de la saga, también a los de los shooter, que indican que hay un futuro para la franquicia más allá de lo que habíamos visto hasta ahora.

6. 'Celeste'

Si Matt Makes Games ha parido un juego que puede hablarle de tú a tú a la gran mayoría de triples A, pues se dice y punto. 'Celeste' aterrizó en PC, PS4, Xbox One y Switch para hablarnos de problemas reales tras una estética pixelada y una jugabilidad tan dura como adictiva. Con ello se ha ganado el título no sólo de ser uno de los principales GOTY de 2018, también de ser uno de los mejores plataformas de la historia.

7. 'Chuchel'

De la mano de Amanita Design nos llegó a principios de año uno de los personajes más simpáticos y divertidos que han pasado por PC y móviles. Tras 'Chuchel' hay un juegazo adorable y divertidísimo que recupera la esencia del estudio con un point'n click que es imposible no querer recorrer de principio a fin de una sentada.

8. 'Dead Cells'

'Dead Cells' no sólo es el mejor metroidvania del año en un 2018 cargado de propuestas que giran hacia ese género, es también un título imprescindible que todo poseedor de un PC, PS4, Xbox One o Switch debería tener en su catálogo de títulos. Motion Twin se ha coronado con un juego soberbio.

9. 'Donut County'

A Ben Esposito le debemos algunas de las ideas más locas del mundo del videojuego y 'Donut County' es probablemente su coronación en ese sentido. Disponible para PC, PS4, Xbox One, Switch y iOS, esta aventura en la que crear agujeros para tragarte toda una ciudad es una de las más divertidas del año.

10. 'Dragon Ball FighterZ'

Había muchas dudas sobre qué ocurriría con los juegos de Bola de Dragón si seguían ese ritmo de desidida que llevaban arrastrando desde la época de PS2. Tenía que ser Arc System Works la que, de la mano de 'Dragon Ball FighterZ', nos entregase ese juego que rompiese con la mala racha de Goku y compañía. Si tienes PC, PS4, Xbox One o Switch, apúntalo como imprescindible.

11. 'Dragon Quest XI: Ecos de un pasado perdido'

Square Enix ha reconocido en más de una ocasión que 2018 no ha sido su año. Con sagas y juegos que no han terminado de funcionar como esperaban a nivel de ventas, es una pena que títulos como 'Dragon Quest XI' no hayan conseguido hacer algo más de ruido. Una pena sería también que, si eres fan de los JRPG y tienes PC o PS4, no le des una merecida oportunidad.

12. 'Far Cry 5'

La habitual pandilocura de Ubisoft volvió por todo lo alto de la mano de 'Far Cry 5', un juego enorme que sigue arrastrando los vicios que parece haber conseguido dejar de lado 'Assassin's Creed Odyssey', pero que no por ello es menos recomendable si tienes a tu alcance PC, PS4 o Xbox One.

13. 'Florence'

Mountains y la buena mano (y ojo) de Annapurna Interactive entregaban hace casi un año uno de los juegos más bonitos y especiales de todo 2018. 'Florence' es una de esas experiencias que sí o sí hay que vivir, un título sobre el amor que no dejará a nadie indiferente.

14. 'Forza Horizon 4'

'Forza Horizon 4' es el mejor juego de Xbox One de este año. En PC la cosa está más animada y sería difícil meter lo nuevo de Playground Games como juego que corone una lista, pero tampoco iría muy desencaminado el que decida plantearlo así. El género de la conducción vive una segunda edad de oro desde que Microsoft ha decidido lanzar un juego al año.

15. 'Frostpunk'

De la mano de 11 bit studios llegaba a PC a finales de abril uno de los títulos que más horas me ha robado este año. 'Frostpunk' es sin duda alguna uno de los títulos de estrategia más interesantes que podemos tirarnos a la cara este 2018. Una oda a la supervivencia y las malas elecciones de esas que entran en tu vida un viernes por la tarde y te tienen pegado a la pantalla hasta la madrugada del domingo siguiente.

16. 'God of War'

Poco se puede decir ya de 'God of War' que no se haya repetido hasta la saciedad. Santa Monica Studio firma aquí uno de los mejores juegos del año pese a que meses antes de su lanzamiento muchos aún teníamos la mosca detrás de la oreja. Un trabajo titánico para PS4 en lo técnico que, al final, también ha sabido tocar la gloria en lo narrativo y lo jugable.

17. 'GRIS'

Con 'GRIS' estamos ante un momento muy especial. Ver a Nomada Studio colocar un juego español entre lo mejor del año es un hito sin precedentes. Disponible para PC y Switch, la bellísima experiencia de este juego de plataformas y puzles es, sí o sí, uno de los títulos que tarde o temprano tiene que entrar en tu catálogo.

18. 'Into the Breach'

'Into the Breach' es lo nuevo de los titanes de Subset Games que nos dejaron alucinando hace unos años con su 'FTL'. Un juego de estrategia fantástico en el que debemos defender la Tierra de una amenaza plagada de robots. Si os llama la atención mínimamente, de cabeza a por él si contáis con PC o Switch en casa.

19. 'Marvel's Spider-Man'

'Marvel’s Spider-Man' es el héroe de moda. El trepamuros ha tenido algún que otro buen juego, pero ninguno a la altura de lo que Insomniac Games ha parido aquí como exclusivo para PS4. Sin duda uno de los mundos abiertos más recomendables de 2018 y un juego imprescindible para todo el que en algún momento de su vida se haya declarado fan incondicional del Hombre Araña.

20. 'Mega Man 11'

Capcom quiere empezar a recuperar sagas añejas y, lejos de tirar únicamente de nostalgia para aprovechar el tirón de los gratos recuerdos, lo hace de la mano de auténticos juegazos como 'Mega Man 11'. Una experiencia totalmente recomendable para PC, PS4, Xbox One y Switch que, además, adorarán los completistas que quieran sacarle todo el jugo posible.

21. 'Minit'

'Minit' para PC, PS4, Xbox One y Switch es uno de esos juegos rarísimos que cuesta explicar. Un juego de apenas 1 minuto que, sin embargo, se irá abriendo como un abanico tras cada partida que completemos. Lots of 'Em tenía aquí un durísimo trabajo a nivel de diseño que, por suerte, les ha salido de maravilla.

22. 'Monster Boy y El Reino Maldito'

Si hablamos de retornos al pasado, aunque eso se haga de la mano de plataformas actuales como PS4, Xbox One y Switch, 'Monster Boy y El Reino Maldito' tiene que entrar tarde o temprano en la conversación. Los que se criaron con 'Wonder Boy' agradecerán enormemente el nivel que han conseguido los chicos de Game Atelier.

23. 'Monster Hunter: World'

No todos los años empieza uno la andadura con un juegazo de la talla de 'Monster Hunter: World', menos aún con la fuerza suficiente para darnos cuenta de que estamos ante uno de los mejores juegos del año antes incluso de que eche a correr. Los usuarios de PC, PS4, Xbox One están de enhorabuena.

24. 'Octopath Traveler'

De entre todos esos juegos que Square Enix no ha sabido vendernos mejor hay un buen puñado de joyas, y entre ellas está 'Octopath Traveler', un sensacional JRPG para Switch que, pese a ciertos errores de diseño y narrativa, consigue mantenernos pegados a la pantalla de la consola gracias a sus formidables combates.

25. 'Overcooked 2!'

Si tienes PC, Xbox One, Switch o PS4 y un amigo con el que sentarte en el sofá a jugar a lo nuevo de Ghost Town Games, te aseguro que es lo mejor que vas a poder hacer durante las próximas horas. 'Overcooked 2' es uno de los cooperativos del año. Un juego en el que preparar platos a una velocidad pasmosas y en el que las risas y los piques están asegurados.

26. 'Pillars of Eternity II: Deadfire'

'Pillars of Eternity II: Deadfire' es el juego de Obsidian Entertainment que viene a celebrar, una vez más, la pasión por los RPG de aquellos que se criaron con 'Baldur's Gate' y títulos similares. Por ahora pueden disfrutarlo los usuarios de PC, los de consola tendrán que esperar a que se publique en PS4, Xbox One y Switch el año que viene.

27. 'Pokémon: Let's GO Pikachu' y 'Let's GO Eevee'

'Pokémon: Let's GO Pikachu' y 'Let's GO Eevee' es otro de esos cantos a la nostalgia que están tan de moda, pero en este caso Game Freak y Nintendo han tirado de algo más que simple refrito para encandilarnos. Probablemente es el juego que marque un antes y un después en la saga, pero para afirmar eso tendremos que esperar a conocer qué planes tienen de cara a la próxima entrega para Switch.

28. 'Red Dead Redemption 2'

'Red Dead Redemption 2' es el juego que sabíamos iba a entrar en los GOTY antes incluso de que iniciase el año. No es algo que todas las compañías puedan decir, pero estamos hablando de Rockstar Games y, cuando estos titanes entran en la ecuación, da igual si es de la mano de mafiosos o de vaqueros, sabes que vas a disfrutar si tienes una PS4 o una Xbox One en la que moverlo.

29. 'Return of the Obra Dinn'

He aquí el que servidor coloca como el mejor juego del año. 'Return of the Obra Dinn' para PC es una lección magistral de cómo explotar una mecánica hasta las últimas consecuencias y, con la investigación de las muertes de este barco he vivido alguno de los mejores momentos de 2018 frente a un videojuego.

30. 'Sonic Mania Plus'

Para una vez que recibimos un juego de Sonic a la altura, no íbamos a hacerle el feo de no valorarlo como se merece. Los usuarios de PC, PS4, Xbox One y Switch ya tienen a su alcance el único juego sobresaliente del erizo que hemos visto en años. 'Sonic Mania Plus' es el juego que sí o sí debes probar si te criaste con una Megadrive.

31. 'Subnautica'

Si hay un juego de exploración y supervivencia que este año se ha ganado nuestro cariño, ese es el 'Subnautica' de Unknown Worlds Entertainment para PC, PS4 y Xbox One. Un agradable e intenso viaje a un mundo submarino alienígena en el que perderse durante semanas enteras.

32. 'Super Smash Bros. Ultimate'

Los usuarios de Switch están de enhorabuena. 'Super Smash Bros. Ultimate' no sólo ha resultado ser el juego más grande de la saga, también uno de los más completos y divertidos que podemos echarnos a la cara este año. Puede que peque de falta de modos y por el camino se hayan perdido algunas de sus mejores ideas, pero sea como sea es un juego imprescindible.

33. 'Tetris Effect'

Que un 'Tetris' entre en una lista de lo mejor del año después de todo lo que se ha hecho con la idea hasta la fecha, ya debería dar buena cuenta de lo bueno que es 'Tetris Effect'. Monstars y Resonair firman aquí un puzle soberbio en el que la inmersión, especialmente si tenemos las gafas VR de PS4, es total.

34. 'The Red Strings Club'

Otro juego español que se cuela en la lista, esta vez el 'The Red Strings Club' de Deconstructeam. En él, una aventura point'n click de las que marcan época, un experiencia cyberpunk vista desde los entresijos de la barra de un bar donde puede ocurrir de todo.

En Steam: 14,99 euros

35. 'Vampyr'

Dontnod Entertainment ya hadado buena cuenta de su buen hacer en más de una ocasión, pero puede que con 'Vampyr' para PC, PS4 y Xbox One hayan roto el molde. Una odisea vampírica en la que la narrativa es el colmillo más afilado de toda la experienca pero que, sin miedo a quedarse sólo en la superficie, también sabe explotar su combate y exploración para mantenernos enganchados.

36. 'Wandersong'

Nos acercamos al final de la lista con otra de esas rarezas sobre las que hemos oído hablar menos de lo que nos gustaría. 'Wandersong' es una de esas mezclas en las que historia, plataformas y música se dan de la mano para acabar entregando un juego de puzles fantástico que podemos disfrutar desde PC o Switch.

37. 'Yakuza 6: The Song of Life'

Cerramos con el enorme 'Yakuza 6: The Song of Life', el punto y final a la historia de uno de los personajes más míticos de la industria del videojuego nipón. Una historia sobre mafiosos y costumbrismo japonés que es como un viaje virtual para PS4 al País del Sol Naciente.

