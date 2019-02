'Apex Legends' a la conquista de 'Fortnite': ya tiene 25 millones de usuarios a sólo una semana de su lanzamiento

Contra todo pronóstico, la locura de 'Apex Legends' sigue en aumento y parece no tener fin, a menos a corto plazo. Por lo anterior, las apuestas van en torno a un dominio en los 'Battle Royale' que terminará derrotando a 'Fortnite', que hoy día sigue siendo el rey de este formato.

'Apex Legends' ha ido haciendo historia en su corta vida, y es que a sólo tres días de su lanzamiento logró superar los 10 millones de usuarios, algo que a 'Fortnite' le costó dos semanas. Y ahora, 'Apex Legends' consiguió un nuevo hito: 25 millones de usuarios tras siete días de vida. Y es que no sólo se trata de un buen lanzamiento ante lo que ha conseguido 'Fortnite', sino que estamos ante el mejor lanzamiento en la historia moderna de los videojuegos.

This is why people are getting positive on $EA -- #ApexLegends is not just having a strong launch, it's having a significantly better launch than the most successful game in recent history. pic.twitter.com/4vANqkHJ5k

Nuevamente, para poner en contexto estas cifras, sólo basa mencionar que 'Fortnite' obtuvo sus primeros 25 usuarios después de 41 días. Y eso no es todo, ya que durante el pasado fin de semana, 'Apex Legends' tuvo su pico de usuarios más alto hasta el momento con dos millones de jugadores simultáneos.

Sí, 'Apex Legends' aún está lejos de los números de 'Fortnite' que a día de hoy supera los 200 millones de usuarios y ha tenido hasta 8,3 millones de jugadores simultáneos. Pero vamos, estamos hablando de un 'Battle Royale' con apenas 10 días de vida.

Ante esto, la gente de EA busca aprovechar el tirón y están anunciando las novedades que llegarán a 'Apex Legends' en los próximos días, donde se incluye el botín temático de San Valentín, que ya está disponible para todos, así como su primera temporada que está programada para el próximo mes de marzo.

A esto se le sumarán el pase de temporada, nuevas leyendas, armas y loot boxes, así como su tremenda competición 'Twitch Rivals Apex Legends Challenge', que consiste en 48 horas ininterrumpidas de transmisiones de 'Apex Legends' en su canal en Twitch. El pasado evento, que se llevó a cabo el martes 12 de febrero, consiguieron el primer millón de espectadores, y el próximo se llevará a cabo el martes 19, donde esperan superar esta cifra.

Been waiting all day to tell you this madness... @PlayApex hit 25 million players this morning. Read more about it at the link below. Remember we have Season One starting in March and more surprises coming. https://t.co/gwj1sZSQnY