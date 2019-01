Mad Box: las luces y sombras de la que se plantea como “la futura videoconsola perfecta”

En plena era de resucitar consolas del pasado, y cuando el pastel se lo reparten entre tres gigantes históricos, el fundador de Slightly Mad Studios ha anunciado que prepara el lanzamiento de una nueva videoconsola: la Mad Box. Un proyecto que apunta a batir récords en potencia y a satisfacer como ningún otro dispositivo las necesidades de los jugadores en realidad virtual.

Se trata de Ian Bell, que hizo el anuncio a través de Twitter de la nueva consola, de la que se sabe bastante poco. Aunque esta información ha valido para que suscite el interés dado que supondría la consola más potente jamás construida, ofreciendo juegos en 4K y realidad virtual a 60 frames por segundo por ojo.

Sobre este proyecto nos ponían en contexto nuestros compañeros de VidaExtra, recordándonos que la gente de Slightly Mad Studios estuvo detrás de aclamados juegos como 'Need for Speed' de 'Project CARS' entre otros. De este modo, la consola supondría el salto al hardware propio de esta compañía, para lo cual estarían tirando con lo máximo en potencia como reclamo.

De momento no han hablado de especificaciones, pero Bell sí ha dicho que será la más potente jamás construida y que su hardware será equivalente al de los ordenadores que vendrán en un par de años, según lo que ha declarado a Variety. Ambición no le falta, sobre todo al hablar de que ofrecerá juego a 4K y realidad virtual a 60 fps por ojo.

What is the Mad Box? It's the most powerful console ever built... It's literally 'Mad'... You want 4k, you want VR at 60FPS? You want a full engine for free to develop your games on it? You have it.