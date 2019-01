PlayStation Now confirma su llegada a España próximamente, abrirán una beta en febrero

Uno de los servicios de Sony más esperados, PlayStation Now, llegará próximamente a España y otros países europeos. La compañía ha anunciado de forma oficial el despliegue del servicio que llegará primero en versión beta el próximo mes de febrero. PlayStation Now permite a los usuarios disfrutar de un catálogo de videojuegos en suscripción o descargados offline a cambio de una suscripción mensual.

Según ha indicado la marca, PlayStation Now llegará a Dinamarca, España, Finlandia, Italia, Italia, Noruega, Portugal y Suecia próximamente. No se ha especificado ninguna fecha concreta, pero los usuarios ya pueden inscribirse en la beta que se abrirá durante este próximo mes de febrero. La beta también está limitada sólo a los usuarios de PS4, los usuarios de PC tendrán que esperar un poco más según indica la marca.

Hasta ahora el servicio se encontraba disponible para los usuarios de Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica, Paises Bajos, Suiza, Austria, Luxemburgo e Irlanda. Países en los que parece haber funcionado bien sin han decidido expandirlo a otras regiones europeas.

Los "más de 600 videojuegos" que estarán disponibles en el lanzamiento incluyen títulos de consolas antiguas como la PS2 o la PS3 y otros más nuevos. De los más destacados encontramos por ejemplo 'The Last of Us' o 'Red Dead Redemption' o 'Uncharted 3'.

Más de 600 títulos en el catálogo a cambio de una suscripción mensual

PS Now cuenta un funcionamiento muy parecido al de Xbox Game Pass. Por una suscripción mensual (que aún no tiene precio especificado en España) los usuarios pueden acceder a un catálogo de cientos de videojuegos para jugar las horas y veces que se desee. Al ser un catálogo en la nube los juegos se pueden jugar o bien en una PS4 o bien en un PC.

Hasta hace poco era un catálogo que se jugaba en streaming puro y duro, pero a finales del año pasado se anunció que los títulos podían descargarse offline para evitar las dificultades de conexión. Los videojuegos que se pueden descargar de forma offline son los de la PS2 y la PS4, por cuestiones de incompatibilidad no es posible con los juegos de PS3. Sea como sea, el usuario debe conectar la consola cada pocos días a Internet para comprobar que la suscripción sigue activa.

Tener la consola en la nube es el camino que están siguiendo todas las grandes compañías (y al que se suman también otras como Google). Pero seguramente los dos factores que más van a influir en el éxito o fracaso de cada plataforma sea el precio mensual y sobre todo los títulos disponibles en el catálogo. Similar a lo que ocurre actualmente con la exclusividad de títulos en cada consola.

Vía | PlayStation Blog