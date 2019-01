Soy fan de Pokémon GO y no puedo dejar de jugar a sus imitaciones

Hoy en día es difícil no haber oído hablar jamás de Pokémon GO. Aunque ya no está en boca de todos, fue un fenómeno que llegó a ser un habitual de los telediarios, bien para hablar de lo novedoso del juego o bien para desprestigiarlo al destacar los peligros que suponía jugar con el móvil por la calle.

Aun así, Pokémon GO no es el único videojuego de realidad aumentada que nos invita a salir a la calle con nuestros dispositivos móviles. Antes de él ya existieron otros que también lo intentaron con una propuesta similar y, por supuesto, no han faltado otros que han tratado de imitar al spin-off de la saga desarrollado por Niantic.

Ahí van cinco alternativas a Pokémon GO que, además, son totalmente diferentes entre sí:

Pokémon GO: más vivo que nunca

El pasado verano Pokémon GO celebró su segundo aniversario y Niantic no parece dispuesta a olvidarse de él. Es más, no para de trabajar en nuevas actualizaciones que mantienen el juego bastante vivo, como la reciente llegada de su modo PvP.

Sobre todo hay que destacar sus misiones diarias y los días de la comunidad, en los que durante unas horas aparecen por todas partes oleadas de un Pokémon fuera de lo común, lo que hace que todos los jugadores salgan en su búsqueda para cazar decenas de ellos.

Personalmente he de confesar que soy uno de los jugadores que diariamente sale a cazar algún Pokémon y no me canso de ello, de ahí que agradezca que Niantic continúe trabajando en novedades y lo que me hizo un poco reticente a probar algunos de estos "clones" porque no tenía la esperanza de que me fuese a enganchar cualquiera de ellos. La verdad es que al final he acabado cayendo.

Ingress: el precursor de los juegos de realidad aumentada

Si fuéramos estrictos quizá deberíamos decir que Pokémon GO es realmente el "imitador", y es que cuando hablamos de Pokémon GO o de Niantic parece como si hubiesen inventado la rueda con este juego, pero nada más lejos de la realidad, porque el primer gran éxito de la compañía fue Ingress, que dio paso realmente a la moda de los juegos de realidad aumentada y otra de las grandes propuestas a tener en cuenta pese a haber sido publicado en 2013 en Android y un par de años después en iOS.

Ingress puede presumir de contar con su propia historia, mucho más profunda que la de cualquier otro título presente en este artículo, ambientada en un futuro de ciencia ficción en el que la humanidad ha descubierto un nuevo tipo de materia energética, la Materia Exótica, conocida también como XM, que es tan poderosa que es capaz de controlar a las personas.

Esto divide a la población en dos grupos: por un lado están los Iluminados, aquellos que quieren sacar partido de su potencial, y la Resistencia, el bando que se muestra totalmente en contra y quiere proteger al mundo de lo que puede resultar una amenaza. A partir de ese momento comienza una competición mundial por apoderarse de los lugares de los que procede esta energía, unos portales que son la representación virtual de los monumentos, estatuas, lugares interesantes, etc., que tengamos a nuestro alrededor en la vida real.

¿Qué tiene en común con Pokémon GO?

Si sois jugadores de Pokémon GO, no tardaréis en notar demasiado que el juego está desarrollado por Niantic, porque el mapa es exactamente el mismo, lo que supone que los gimnasios y Poképaradas que ya conocemos son los mismos portales en Ingress, lo que nos sirve para partir con ventaja a la hora de buscar un buen lugar para hacernos con una buena cantidad de ellos.

Aquí no hay nada más para capturar, pero automáticamente iremos recolectando todos los objetos que tengamos a nuestro alrededor y que nos resultarán de gran utilidad para hackear los portales. Una vez lleguemos a nuestro destino, en el caso de que sea de nuestra facción, obtendremos más objetos de lo normal en forma de escudos, bombas o vídeos para continuar con la historia.

En lugar de colocar Pokémon para defender los gimnasios, aquí seleccionaremos resonadores de mayor o menor potencia dependiendo del nivel que tengamos. Esto supone que, cuanto mayor sea nuestro nivel, más complicado resultará para el resto de jugadores el hackear nuestros territorios, aunque también se pueden elegir escudos para protegerlos. Una vez destruidos todos los resonadores, el portal pasará a ser blanco momentáneamente hasta que sea capturado por la otra facción.

¿Qué le hace diferente?

En su momento Ingress tuvo una oleada masiva de jugadores porque requiere una gran cooperación por parte de aquellos que forman parte del mismo bando, dado que el objetivo es el de unir la mayor cantidad de portales que haya cerca unos de otros.

Por lo tanto, no bastará con hacernos con uno y olvidarnos, sino que deberemos desplazarnos a todos los que haya a nuestro alrededor, de ahí que dijésemos que el conocerse el mapa gracias a Pokémon GO resulta una gran ayuda. Esta mecánica incita a los jugadores a elaborar estrategias y a comunicarse entre ellos para actuar como equipo.

También he de decir que, si bien Pokémon GO ya no consume tanta batería como al principio, sí que he notado cómo me bajaba más rápido de lo normal mientras jugaba a Ingress. Por último, Ingress ha recibido recientemente una nueva versión que ha mejorado considerablemente sus gráficos y resulta más llamativo visualmente hablando. Y ahí no acabará todo, porque próximamente estrenará su propia serie de animación en Netflix llamada Ingress: The Animation.

Descargar en iOS | App Store

| App Store Descargar en Android | Google Play

Jurassic World Alive: a cazar dinosaurios

De todos los juegos que forman parte de esta lista, si algún día abandonara Pokémon GO por el motivo que sea, tengo claro que el sustituto perfecto y con el que me quedaría sería Jurassic World Alive. El título de realidad aumentada de Universal Studios y Ludia Inc. trae a los dinosaurios de vuelta a la Tierra con la finalidad de hacernos con todos.

Existen decenas de ellos distintos, entre los que están algunos conocidos por todo el mundo y otros más extraños al ser híbridos, porque una de las características del juego es que nos permite fusionar a ciertas criaturas para dar vida a una nueva y más poderosa de lo normal en nuestro laboratorio.

Desde su lanzamiento el pasado mes de junio se ha convertido en uno de los juegos más aclamados de este género y, como hemos señalado, una opción muy a tener en cuenta si no sois muy aficionados a Pokémon, porque por lo demás la mecánica es muy similar. Tendremos que ir pasando por puntos de suministros para ir recolectando objetos e incluso también existe la opción de combatir contra la inteligencia artificial o contra otros jugadores con nuestro propio equipo de dinosaurios.

¿Qué tiene en común con Pokémon GO?

En lugar de tener Pokémon para capturar, aquí habrá cerca de un centenar de dinosaurios que podremos coleccionar. En el juego, con una excelente calidad visual, veremos recreado el mapa de nuestra ciudad con los edificios y las calles representadas a la perfección gracias a Google. Por los alrededores irán apareciendo los dinosaurios con los que podremos interactuar, así como los puntos de suministros que hacen la función de Poképaradas.

A los dinosaurios que vayamos consiguiendo los podremos subir de nivel para fortalecerlos, aunque también estará la opción de subir el nivel de nuestra propia cuenta mediante las acciones que vayamos realizando. Además, el juego incluyó primero las batallas contra otras personas, teniendo que elegir a un equipo formado por ocho dinosaurios, de los cuales la mitad se escogerán aleatoriamente y serán los que participarán en el combate.

Por otro lado, dispone de compras internas para hacernos con incubadoras que contendrán más objetos, como dardos para el dron virtual que controlaremos o baterías para que dure más, también misiones diarias que irán apareciendo solas cada cierta cantidad de horas con sus correspondientes recompensas, logros y listas de amigos para así consultar sus datos y combatir contra ellos directamente.

¿Qué le hace diferente?

A pesar de su gran parecido con Pokémon GO, las mecánicas principales disponen de sus propias características que logran que Jurassic World Alive sea único. Por ejemplo, para obtener dinosaurios emplearemos nuestro dron virtual para que se dedique a lanzar dardos que recogerán muestras de ADN, aunque solo tendremos unos segundos para ello y necesitaremos buena puntería al tener que mover el cursor por la pantalla mientras el dinosaurio trata de huir.

Cuando hayamos recogido una buena cantidad de muestras seremos capaces de subir de nivel a los animales prehistóricos para hacerlos más poderosos y así mejorarlos para los combates. Estos enfrentamientos sí son realmente buenos y son lo que debería tener el título de Niantic, porque transcurrirán por turnos en los que deberemos elegir qué ataques queremos utilizar, algunos más devastadores, otros que servirán para atacar primero o aplicar efectos secundarios, así hasta que derrotemos a un total de tres dinosaurios.

Los gráficos hemos de insistir que es otro de los aspectos que más destaca para bien porque son impresionantes y con un móvil más o menos decente todo se verá a 60 fps. Por último, cuenta con la opción de pagar una suscripción mensual para así tener acceso a ventajas como el poder abrir incubadoras mejoradas.

Descargar en iOS | App Store

| App Store Descargar en Android | Google Play

Zombies, Run!: huyendo a toda velocidad

Tal vez el juego más diferente de todos sea Zombies, Run!. Principalmente por su temática al ambientarse en un mundo postapocalíptico en el que prácticamente toda la población del mundo se ha convertido en zombis y nosotros somos uno de los pocos supervivientes que quedan. Mientras viajábamos en helicóptero, este se acaba estrellando y gracias a nuestra radio logramos contactar con un pueblo cercano fortificado.

Si queremos permanecer a salvo en este lugar, necesitaremos ayudar a sus habitantes recogiendo recursos y aquí es donde entra la mecánica de este juego, ya que nos desafiará a salir a la calle a jugar mientras hacemos ejercicio, debido a que es más un juego para hacer deporte que otra cosa porque tendrás que andar y correr cuando sea necesario.

Cuando comienzas la partida te empezarán a entregar las primeras misiones con su propia historia de fondo que escucharemos por los auriculares, aunque las voces estarán completamente en inglés. De vez en cuando nos avisarán que los zombis nos persiguen y en ese momento deberemos poner pies en polvorosa para "huir" de ellos. Así, a medida que vamos cumpliendo las misiones que nos otorguen, iremos recogiendo recursos por el camino que nos servirán para mejorar nuestro refugio con nuevos edificios y ampliaciones.

¿Qué tiene en común con Pokémon GO?

Como decimos, Zombies, Run! es el más diferente de todos estos juegos y precisamente el que menos se parece a Pokémon GO. Coinciden en el hecho de tener misiones, aunque en este título en concreto tendremos que esperar bastantes días para ir obteniendo nuevos objetivos. También cuenta con opciones de compras internas que en este caso sirven para crearte una cuenta premium y así tener acceso a más misiones.

Aun así, es completamente gratuito y puedes escuchar música mientras juegas, algo que te recomienda el propio juego mientras no se escucha a la narradora. A su vez es una especie de RPG al poder subir de niveles y te incita a recolectar todos los objetos posibles.

¿Qué le hace diferente?

Tal vez la mecánica no tiene mucho que ver por el hecho de que aquí no tenemos que capturar nada, solo dedicarnos a hacer ejercicio por la calle para así mejorar nuestra salud en la vida real a la vez que obtenemos como recompensa mejoras para el pueblo en el que nos refugiamos.

Al mismo tiempo no será necesario que estemos pendientes de la pantalla de nuestro dispositivo en ningún momento. Bastará con tener puestos los auriculares y será el propio juego el que nos irá dando todas las indicaciones o los momentos en los que deberemos acelerar nuestra velocidad. Sin embargo, si no domináis el lenguaje de Shakespeare, no os enteraréis de nada y ahí se perderá una gran parte de la experiencia, pero nunca es mal momento para practicar vuestro inglés.

Descargar en iOS | App Store

| App Store Descargar en Android | Google Play

Follow JC Go: la iglesia se apunta a la moda

Cuando vi por primera vez el anuncio de Follow JC Go pensaba que se trataba de una broma. Tuve que investigar por la red para asegurarme de que no se trataba de una tomadura de pelo o un adelanto del Día de los Inocentes, pero no, Follow JC (Jesus Christ) Go es real y es un juego ideal para los cristianos o todos aquellos simpatizantes de la iglesia.

Al mismo tiempo hace la función de juego educativo, porque nos ofrece bastante información acerca de los santos, los personajes bíblicos o sobre los monumentos y lugares que puedan resultar interesantes o estén relacionados con la religión, por lo que, independientemente de si sois creyentes o no, para conocer más información de vuestra ciudad puede resultar una alternativa a tener en cuenta.

No obstante, eso no quiere decir que el juego sea bueno ni muchísimo menos, porque gráficamente es bastante simple, no ofrece muchas actividades y no funciona correctamente en todos los dispositivos móviles. En mi caso tuve la suerte o desgracia, según se mire, de que pude jugar sin problemas con mi Xiaomi Mi A2, pero un amigo con un iPhone 7 no pudo pasar de la pantalla de creación de personaje.

¿Qué tiene en común con Pokémon GO?

Esto último que hemos mencionado es una de las características que comparte con Pokémon GO, el crearnos nuestro propio avatar entre una larga lista de opciones para modificar su color de piel, peinado o su vestimenta.

Las Poképaradas aquí se han sustituido por objetos que veremos directamente representados en la pantalla, por lo que aquí no hay ni trampa ni cartón. Sabremos al momento qué vamos a obtener o hacia donde ir para agenciarnos el elemento deseado para alimentar a nuestro personaje con comida, darle bebida u obtener denarios, la moneda interna del juego.

Por el camino no solo nos toparemos con los puntos de interés relacionados con la religión, sino también con personajes bíblicos, beatos, santos y advocaciones marianas que podremos capturar para unirlos a nuestro eTeam, la abreviatura de Evangelization Team. Todo esto servirá para competir con el resto del mundo en el sentido de que iremos obteniendo puntos por todas nuestras acciones, aunque aquí los equipos se dividirán en los distintos países del mundo.

¿Qué le hace diferente?

Al tratarse de un juego religioso, Follow JC Go deja de lado cualquier aspecto que tenga que ver con la violencia, los combates, etc. Por lo tanto, los personajes que desearemos incorporar a nuestro eTeam nos formularán una pregunta de verdadero y falso acompañada con una frase suya que deberemos de averiguar si realmente la han pronunciado o no, de forma que nos pueden mentir y obligarnos a pagar denarios si queremos realizar un nuevo intento en el caso de fallar.

Para obtener monedas podremos visualizar anuncios que habrá en el propio juego representados mediante carteles gigantes, los cuales se dedicarán a promocionar la JMJ (Jornada Mundial de la Juventud) 2019 de Panamá o realizando donativos a la Fundación Ramón Pané.

Los puntos que obtendremos se reflejarán en un ranking en el que aparecerán los jugadores con más puntos del mundo o los países que van ganando, que en este caso hay que señalar que España ocupa la primera posición, seguida de Italia y en tercer lugar Estados Unidos. El resto de plazas las ocupan principalmente los países hispanohablantes.

Lo que sí me ha gustado de verdad de Follow JC Go es el hecho de que también resulta una gran alternativa a Google Maps. Una de sus opciones es visualizar dónde están las iglesias, restaurantes, hospitales, hoteles, etc., más cercanos y te indicará su dirección, la mejor ruta, su teléfono y su tiene página web, para así desplazarnos al lugar deseado mientras jugamos y en la pantalla nos indica la distancia que nos queda por recorrer.

Descargar en iOS | App Store

| App Store Descargar en Android | Google Play

Ghostbusters World: atrápame esos fantasmas

Los Cazafantasmas ha sido otro grupo que no se ha querido perder la moda de Pokémon GO, aunque le ha dado un giro a la mecánica implementando su propia jugabilidad para sentirnos en la piel de Ray, Peter, Egon o Winston a la hora de dedicarnos a atrapar a los espectros que nos crucemos por la calle mientras paseamos.

De todos los juegos de la lista, podemos asegurar que Ghostbusters World es la propuesta más variada de todas las que os hemos propuesto. No solo nos dedicaremos a limpiar las calles de los fantasmas al intentar atraparlos, sino que también podemos hacerles combatir contra otros personajes, subirlos de nivel y dedicarnos a cumplir misiones.

Además, es uno de los juegos que más saca partido a la realidad aumentada, dado que necesitaremos mover el móvil para apuntar al fantasma que queremos dar caza, aunque también podemos desactivar la cámara, lo que no quita que seguiremos teniendo que desplazar nuestro dispositivo de un lado para otro como si estuviésemos sujetando la pistola de protones de Los Cazafantasmas.

¿Qué tiene en común con Pokémon GO?

La finalidad de Ghostbusters World es la de atrapar a todo fantasma que tengamos a la vista desde el mapa que nos muestra las calles de nuestro alrededor. Cada uno de ellos cuenta con sus propias estadísticas y niveles que podremos hacer que suban a base de darles objetos que obtendremos sobre la marcha al capturar a más de ellos o atravesando unos portales que veremos reflejados en la pantalla.

Estos lugares, que hacen la función de Poképarada, no coinciden exactamente con las mismas ubicaciones que ya conocemos en Pokémon GO, habiendo algunas parecidas y otras nuevas o que directamente no existen. También habrá misiones para completar, entre las que habrá algunas diarias, semanales o desafíos que requerirán que juguemos durante más tiempo.

Los fantasmas que tengamos repetidos o no queramos podremos liberarlos, lo que nos recompensará con nuevos objetos, lo que supone otro buen método para hacernos con ellos. Por otro lado, también dispone de compras internas, y bastante caras, para acelerar los tiempos de espera de algunos elementos, adquirir más objetos, monedas para hacernos con otros productos o con trajes para modificar la apariencia de nuestro personaje, al cual podremos cambiarle los ojos, el peinado o el color de la piel.

¿Qué le hace diferente?

La forma de atrapar a los fantasmas consistirá en atacarles sin parar con nuestra pistola de protones. Nuestros enemigos tendrán barra de vida que deberemos reducirla hasta cierta cantidad antes de lanzarles una trampa sobre la que deberemos de posicionarles antes de capturarlos, aunque cabe la posibilidad de que se escapen de ella. Además, los fantasmas también nos podrán atacar y debilitarnos, pero contaremos con un contraataque para neutralizar esos golpes y así devolverles el impacto.

Personalmente, lo que más me ha gustado de todo es que el juego dispone de su propio modo historia en el que iremos hablando con los personajes e irán apareciendo escenas simulando viñetas de un cómic. En este modo iremos pasando por pantallas con diferentes misiones, entre las que habrá algunas en las que deberemos hacer que nuestro equipo de fantasmas, formado por cuatro de ellos, salga a combatir contra otros.

Las batallas parecerán enteramente de un RPG, ya que transcurrirán por turnos, deberemos de elegir los ataques que queremos que ejecuten y también deberemos de esperar a que se recargue su barra de ataque antes de realizar su próximo movimiento, al igual que ocurrirá contra nuestros adversarios. Por si fuera poco, habrá momentos en los que tendremos que plantar cara a jefes finales incluso con nuestras pistolas de protones, habiendo ocasiones que nos obligarán a usar armas más poderosas y a estudiar bien sus patrones de movimiento para derrotarlos.

Finalmente hay que destacar el hecho de que el juego incorpora un chat de texto en el que podemos escribir mensajes para que los lean otros jugadores de todo el mundo.

Descargar en iOS | App Store

| App Store Descargar en Android | Google Play

Harry Potter Wizards Unite: la apuesta de Niantic para 2019

Aunque en este artículo os hemos hablado de otros juegos por los que os podéis decantar si ya os habéis cansado de Pokémon GO, a lo largo de este 2019 se espera la llegada de otras propuestas muy prometedoras, en especial una de ellas, como es Harry Potter: Wizards Unite, el próximo proyecto de Niantic, de ahí que esperemos su estreno como agua de mayo.

De momento no son muchos los detalles que se han dado a conocer, pero sabemos que los jugadores recorrerán el mundo de los muggles, sus vecindarios, calles y demás lugares mientras aprenden nuevos hechizos y combaten contra bestias legendarias, pudiendo formar equipo con otros magos para abatirlas.

Por el momento es posible apuntarse en su página web oficial para estar al tanto de cualquier novedad. Un servidor ya lo ha hecho y no porque esté cansado de Pokémon GO, pero nunca viene mal tener a mano una segunda opción por si acaso sus futuras actualizaciones y mejoras no acaban cumpliendo con las expectativas.