Probamos el "móvil" más raro del MWC: un dispositivo flexible para la muñeca que puede controlarse sin tocar la pantalla

En el Mobile World Congress tenemos la oportunidad de ver todo tipo de dispositivos, pero pocos son tan raros como el que nos ha traído el fabricante Nubia. Además de presentarnos un móvil con doble pantalla y un móvil gaming, la marca china nos presenta su nuevo Nubia Alpha, un "wearable phone" como ellos lo llaman.

Hemos podido probar este extraño dispositivo de pantalla flexible que se adapta a la muñeca y os contamos todas las características que trae. Un wearable con un diseño muy alejado de lo convencional que incorpora varias tecnologías de lo más llamativas. Atentos porque es sin duda uno de los productos más curiosos y estrafalarios presentados en la feria de este año.

Nubia Alpha, toma de contacto en vídeo

Ficha técnica del Nubia Alpha

Nubia Alpha Pantalla Pantalla flexible de 4,01" OLED (960x192) px / 244ppi) Procesador Qualcomm Snapdragon Wear 2100 RAM 1 GB Almacenamiento 8 GB Sistema operativo Android modificado Cámara 5 MP, 82º de ángulo, f/2.2 Batería 500 mAh Sensores Acelerómetro, giroscopio Materiales Construido con acero inoxidable. Disponible en negro o bañado en oro de 18K Conectividad Wi-Fi, Bluetooth, versión con eSIM Otros Carga inalámbrica y carga rápida, resistente al agua, resistente al agua Precio 449 euros y 549 euros

Una pantalla OLED flexible de 4 pulgadas para la muñeca

El Nubia Alpha es un smartwatch con pantalla OLED flexible de 4 pulgadas y una resolución de 960 x 192 píxeles, un formato ultrapanorámico que es resultado de tener una pantalla que se pliega alrededor de la muñeca.

Nos recuerda en parte al Nokia Morph, aquel prototipo de dispositivo flexible que se plegaba en la muñeca, pero lo que ocurre es que el diseño de este Nubia Alpha es mucho más rudimentario. No esperéis un dispositivo pequeño y que se ajusta a la perfección a cualquier muñeca, es más bien un smartwatch grande, pesado y donde pese a ser flexible, no lo es suficiente como para adaptarse a cualquier tamaño.

El centro de la pantalla se mantiene más o menos fijo mientras en los lados sí tiene una flexión. Nubia promete que podemos doblar este dispositivo más de 100.000 veces, pero aunque no cuesta nada hacerlo, tenemos la impresión que el pliegue podría no ser tan frágil.

El Nubia Alpha es un smartwatch con una pantalla OLED ultra panorámica. Un formato que no termina de adaptarse a la muñeca porque no es suficiente flexible.

El panel OLED tiene una calidad bastante buena. No tenemos una referencia de otros dispositivos parecidos ya que es el primero de su especie, pero tanto el brillo como el contraste nos ha parecido llamativos. Todavía más su formato panorámico. Y es que en el Nubia Alpha podemos ver vídeos en la muñeca, pero ultra alargados y en pequeño. Es una sensación extraña que en la muñeca con la pantalla doblada no nos convence mucho, pero si lo dejamos en la mesa y lo estiramos un poco entonces sí puede verse el vídeo completo.

Alrededor de la pantalla, el Nubia Alpha tiene unos marcos enormes que contribuyen a darle ese aspecto tan tosco. La idea es muy prometedora, pero la ejecución es nefasta. Dos agujeros nos llaman la atención, el de la derecha es para la cámara de 5 megapíxeles que incorpora y el de la izquierda es un sensor ToF de profundidad para poder controlar el dispositivo sin necesidad de tocar la pantalla.

Uno de los problemas de las pantallas flexibles es que no pueden añadir un cristal protector, ya que este no lleva bien la flexión. Para el Nubia Alpha han añadido una capa de polimero protector que les sirve para añadir resistencia al agua, sin especificar la certificación conseguida.

El Nubia Alpha añade dos botones físicos a la derecha que nos servirán para ir a la pantalla principal. La correa es metálica y cuesta cerrarla, aunque está en la línea de lo que encontramos en otros smartwatches.

Al final, pese a que Nubia presenta este dispositivo como un "móvil-wearable", no deja de ser un smartwatch con pantalla flexible y compatibilidad con eSIM para poder hacer llamadas. Un tipo de dispositivo que ahora mismo nos resulta muy extraño, pero que no sería tan raro que otros fabricantes acaben presentando algo similar. Esperemos eso sí que con un diseño más cuidado.

Una interfaz completa para smartwatches

El Nubia Alpha tiene un software basado en Android completamente modificado para trabajar sobre esta pantalla flexible. En la pantalla principal tenemos el widget de la hora y en la parte de arriba se encuentran los accesos directos para activar el WiFi, el Bluetooth o el brillo de la pantalla.

El dispositivo cuenta con ritmo cardíaco, lector de pasos y diversos sensores habituales en un smartwatch, pero también incorpora una aplicación de llamadas, mapas y aplicación de mensajería. La cantidad de aplicaciones preinstaladas es bastante alta, pero por el momento no podemos instalar aplicaciones de terceros.

No es el software más bonito del mundo ni estéticamente cuidado, pero es práctico y usable. Debido a su sencillez, todo funciona más o menos correctamente. Eso sí, algunos iconos son extremadamente pequeños para una pantalla tan pequeña y la interfaz es algo rara, cambiando de aspecto según el menú.

La interfaz del Nubia Alpha intenta emular un móvil Android tradicional, con sus aplicaciones de llamada, calendario o galería y hasta accesos directos para controlar el WiFi, Bluetooth o el brillo de la pantalla.

Lo mismo ocurre en la aplicación de llamadas, donde clickar los números es bastante difícil. A la hora de llamar, el dispositivo funciona acercándolo a la oreja y es muy incómodo. En este sentido, lo idóneo es utilizarlo con auriculares bluetooth. Escuchar música también es mejor con bluetooth, porque los altavoces no tienen suficiente potencia.

Mientras que siempre comentamos que el centro neurálgico lo llevamos en el bolsillo, con este Nubia Alpha apuestan por trasladarlo a la muñeca. Claro está, el factor forma juega en contra ya que es más difícil añadir tanto procesamiento en un dispositivo tan pequeño.

Cómo funciona A.I.M, los gestos a distancia del Nubia Alpha

Pero la clave del Nubia Alpha son los gestos a distancia. Tenemos un sensor ToF 3D en el agujero de la izquierda que nos permite deslizar la pantalla sin necesidad de tocarla. Hay que hacer el gesto demasiado largo, no solo encima del sensor sino con un movimiento largo de la mano.

El gesto funciona a menos de 10 centímetros del dispositivo y la fluidez es bastante justa. Pero al cabo de unos minutos le cogemos el truco. Lo que más me gusta de estos gestos a distancia es que no necesitamos tocar la pantalla, no la manchamos con dedos sudorosos e incluso el tacto es mucho mejor, porque básicamente no lo hay.

Después de probarlo un rato, he empezado a sentirme cómodo utilizándolo sin tocar. Una sensación que me ha hecho pensar que quizás esta tecnología tenga bastante recorrido.

Al contrario que otras soluciones como la del LG G8 ThinQ, en este Nubia Alpha la distancia es más reducida y nos sirve para movernos completamente por la interfaz. No sirve para abrir una aplicación, pero sí moverse por los menús, cambiar de música o moverse por la galería.

Lo más curioso del Nubia Alpha es que puede controlarse por gestos sin tocar la pantalla gracias a un sensor ToF. Y sorprendentemente no nos ha resultado tan extraño utilizarlos.

No tenemos la sensibilidad de LG, pero en este formato nos resulta bastante agradable. En el estado actual no creemos que aporte un plus para justificar su compra, pero no nos extrañaría que cada vez más fabricantes incorporen este tiempo de añadidos en sus dispositivos.

¿Una cámara en el smartwatch?

El Nubia Alpha incorpora una cámara de cinco megapíxeles que nos sirve para hacer selfies si lo tenemos en la muñeca. No sirve para hacer fotos tradicionales, ya que el largo de la pantalla flexible no es suficiente largo como para poder ver la pantalla si apuntamos hacia otro lado.

El botón de disparar es muy pequeño pero lo más curioso es que incluso hay hueco para poner un acceso a la galería. El Nubia Alpha es un dispositivo que quiere abarcarlo todo y lo cierto es que la ejecución, como en este apartado, podría ser mucho mejor.

Todo cabe en el Nubia Alpha, hasta una cámara de cinco megapíxeles para realizar videollamadas.

La pantalla panorámica sirve para visualizar todo tipo de fotos y con un gesto podemos deslizarnos por la galería. También tenemos videollamadas, pero todo se aprecia bastante pequeña y la calidad no es suficiente para una videollamada que requiera cierta calidad. Aún así, sí puede ser curioso para un video rápido mientras vamos corriendo o en alguna otra situación breve. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Nubia Alpha no tiene un diseño pensado para hacer deporte con él.

Nubia ha metido todo lo que ofrece un móvil en su wearable, pero mientras que algunas soluciones como la pantalla, las llamadas o los gestos táctiles pueden ser curiosos, en este caso para la fotografía creo que hará falta otro tipo de idea.

Nubia Alpha, la opinión de Xataka

El Nubia Alpha es sin duda un dispositivo rarísimo, un smartwatch compatible con eSIM ejecutado de una manera no muy agraciada pero que abre la puerta a un nuevo estilo de wearables con pantalla flexibles y control por gestos a distancia.

Con un precio de 449 euros para la versión sin llamadas, es un dispositivo bastante caro. Un producto que pese a no haberlo probado más a fondo, difícilmente creemos que recomendaríamos a nuestros conocidos excepto si desean probar algo diferente y tienen la muñeca suficiente grande para ajustarse a este smartwatch.

La calidad de la pantalla es buena, el software es suficiente usable y ofrece muchas posibilidades por explorar. Un gadget que es solo el primero de una serie de productos que acabarán llegando gracias a las posibilidades que abren las pantallas flexibles. Un dispositivo realmente extraño que nos ha encantado poder probar para anticipar lo que quizás se nos avecina.